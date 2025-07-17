板橋大戰！貴族世家PK我家牛排 吃牛排還是瘋CP值？為何都選在這裡開旗艦店？

撰文‧陳彥澐

板橋成為連鎖平價牛排館一級戰區！我家牛排板橋遠科店為全台最大分店，自4月開幕至今訂位仍然秒殺，現場排隊也需等候4小時；貴族世家則於6月底將台北最後一間分店熄燈後遷至板橋，主打全台最大旗艦店，上周末開幕第一天就吸引滿滿人潮，號碼牌到中午便全數發放完畢。

連鎖牛排進軍板橋，看準的是什麼？

貴族世家和我家牛排是不少7、8年級生的共同回憶，隨著越來越多新型吃到飽餐廳搶攻市場，兩者也面臨轉型，以全新升級的「牛排+Buffet」進入民眾的視野。雖然仍與全盛時期有所差距，但也成功在網路上掀起一波話題與人潮。

板橋成為連鎖牛排店兵家必爭之地，早在2023年時「牛室炙燒牛排」便搶攻新北府中商圈地區，平日最便宜只要388元就能爽爽吃自助吧。牛室炙燒牛排從台中起家，主打10種以上的自助吧，包含熱炒、沙拉、港點、麵包、飲料…等，其中最受歡迎的就是現擀現做披薩，多種口味輪流上桌，CP值超高！

我家牛排也看上了板橋，在鄰近亞東醫院捷運站的遠東科技園區開設新店，主打「全台最大旗艦店」，最低380元就能爽吃百道自助吧料理，+40元就能享有排餐+自助吧，超高CP值開幕至今超過3個月仍然吸引許多民眾前往現場排隊等候。

貴族世家也在7月份加入戰場，結束台北最後一間分店後，將新店遷移至板橋中山路，同樣以全台最大旗艦館共330席座位加上200個停車位，推出中西式自助吧，要和我家牛排一較高下。

板橋不僅是新北市的主要行政區，也以55萬人為全台人口最多的行政區。不僅新板特區聚集許多商場及百貨，居住人口多再加上為交通樞紐，也讓業者鎖定板橋成為一級戰區。穩定的人流與來客數，再加上便捷的交通，租金相較於台北精華地段又沒有如此高昂，對於需要講求空間與坪數的旗艦館來說，板橋無疑是一個好選擇。

吃的是牛排，還是CP值？

我家牛排、貴族世家皆是以「牛排+Buffet」為特色，我家牛排板橋遠科店以百道的自助吧餐點為賣點，將披薩、熱炒、港點、冷盤、甜點、飲料…等料理都搬到牛排店，讓人很難想像吃牛排還可以吃到這麼豐盛的餐點。且自助吧只要380元，排餐+自助吧只要420元，用餐時間2小時，CP值非常高！

貴族世家板橋板新店以「鮮饌館」為定位，同樣推出百道自助吧，從開胃菜、沙拉、海鮮、中式熟食、炸物到甜點、飲品，還有現點現做的蚵仔煎、蛤蜊湯，滿滿台灣味料理也別具特色。自助吧380元就能吃到，+50元還能品嘗到排餐料理，CP值同樣也很高！

其實我家牛排和貴族世家已經並非在比拚「牛排」，而是將重點拉到Buffet的自助吧上，互相比拚餐點及內容的豐富度，讓顧客在品嘗牛排之餘，也能感受到品牌本身賦予的滿滿CP值。再加上台灣人熱愛排隊的習性，意外在網路上掀起一波話題與板橋的平價牛排之戰。

台灣人有多愛排隊？當年打破一蘭紀錄

台灣人究竟有多愛排隊？來自九州的一蘭拉麵首次進駐台灣，就曾創下隊伍連續240小時不中斷的排隊紀錄，令日本品牌方也跌破眼鏡，更打破一蘭海外首店、香港銅鑼灣店紀錄；月初日本生甜甜圈品牌「I'm donut?」亞洲首間海外分店落腳台北東區，也引起排隊熱潮。台灣人超愛排隊的文化讓外國人也嘖嘖稱奇。

從心理學的角度上來說，因為人潮湧入、排隊人龍而覺得「這間店應該很好吃」的現象被稱為「從眾效應」。從眾效應指的是被多人、人群影響而做出與之相同的行為，讓我們不自覺地想要模仿、合群地融入，透過排隊從中感受到歸屬感。

除此之外，排隊的現象也與多數人害怕「錯過就沒有了」的心態有關。不少商家或新店開幕都會祭出「限時」、「限量」、「限定」等字眼吸引民眾前往，像是限量福袋、限時三天…，也讓台灣人的「一窩蜂」熱潮總是來得快去得也快。

台灣人的排隊極限是30分鐘

有趣的是，據研究和調查指出，台灣人雖然愛排隊，但只要排隊超過30分鐘就有可能會翻臉。有學者在研究報告中針對台灣主題樂園中遊客對於設施的等待時間容忍度進行調查，發現多數民眾會因為排隊而產生預期心理，認為沒有人排隊的設施可能就不好玩，但只要排隊超過30分鐘就會失去耐心，甚至認為沒有「物超所值」的感覺，進而投訴、留言負評。

根據《Digital 2024 Taiwan》報告指出，活躍於社群媒體的用戶平均一天會花近2小時的時間在社群媒體上，Influencer Marketing Hub也提出，73.8%的網路使用者會利用社群媒體搜尋品牌資訊，現代人對於社群平台的高黏著度也是造成跟風與網路流行的現象之一。

不過，當熱潮退去，能夠長久吸引消費者的仍舊是產品本身。想當年髒髒包、翡翠檸檬都曾紅極一時，但多數人嘗鮮過後便又轉往下一個地方找尋新鮮與樂趣。如何長久地吸引消費者消費、製造話題，創造更好的品質，或許才是店家長久經營的關鍵。

本文授權自今周刊，原文見此。

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