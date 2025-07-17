11檔台股ETF存股族創新高！盤勢震盪選誰易漲抗跌？中長期選股策略曝

撰文‧翁申霖

群益台灣精選高息（00919）、主動型群益台灣強棒（00982A）、群益臺灣加權反1（00686R）、國泰臺灣加權正2（00663L） …據集保戶股權分散統計，截至7月11日止，台股ETF總檔數來到74檔，受益人總數一週內增加2萬1020人，累計總人數達1124萬9158人。 其中，有11檔ETF受益人數創新高，《今周刊》本文帶存股族一次瞭解！

高息型、市值型、主動型

11檔ETF受益人數創新高

儘管台股ETF受益人並未創新高，不過，像是00919、00686R、主動群益台灣強棒（00982A）、00663L、元大台灣50（0050）、主動野村臺灣優選（00980A）、主動統一台股增長（00981A）、主動安聯台灣高息（00984A）等11檔受益人逆勢創高。

據了解，這11檔存股族人數創高的ETF涵蓋高息型、市值型與主動型等3大類別，呈現三分天下局面。

其中，維持配息新高的00919表現相當突出，連續上榜，4檔主動式台股ETF全數創新高；若以團隊績效來看，群益投信旗下有3檔上榜為最多。

圖／今周刊

川普關稅震盪台股

專家：高息ETF易漲抗跌

00919經理人謝明志強調，台股整體產業受惠AI算力需求百倍成長空間，不過仍須留意地緣政策干擾供應鏈與關稅成本轉嫁風險，具技術門檻與全球產業供應鏈布局之關鍵企業，較能掌握規格升級與區域產能轉移雙重契機。

「高息資產具備易漲抗跌的特性更能抵禦金融市場的波動度，配置中不可或缺的正是台股高息ETF。」謝明志指出，中長期不看淡台股，因此若盤勢有回檔，投資人可分批逢低布局。

00982A經理人陳沅易也表示，美國川普政府對全球市場課徵對等關稅政策反覆，引發全球資本疑慮及交易秩序紛亂風險已逐漸平復，目前全球AI應用持續擴強，台灣半導體供應鏈在IT及AI應用上仍極具競爭優勢，預期在市場秩序隨各經濟與美國取得貿易共識逐漸恢復之後，仍能成拾過去成長動能。

他看好先進製程、IC設計(PMIC,高速傳輸)、CCL/PCB/ABF產業龍頭、高配息AI server ODM&關鍵零組件。

至於非電子部分，陳沅易則青睞高配息運動休閒龍頭、生技(新藥與CDMO龍頭廠商)、資產管理龍頭、高配息金控&營建商辦龍頭。

本文授權自今周刊，原文見此。

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