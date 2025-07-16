川普關稅震盪台股！避險去處在哪？官股悄掃貨高息ETF：這檔超車00878

【文．翁申霖】

7月以來，隨著美國前總統川普如擠牙膏般陸續公布對各國的關稅政策，全球金融市場再度陷入高度不確定性的震盪格局。 台股在此氛圍下波動加劇，投資人避險情緒升溫，而在此時，一向被視為市場信心與政策護盤指標的官股行庫，其資金流向便成為最重要的風向球。

在動盪市況中，「穩健收息」已成為國家隊的首要策略。數據顯示，官股正悄悄將資金轉向高股息型ETF。

根據CMoney截至7月11日的最新統計，7月以來官股券商買超的前10大標，前3大均由高息型ETF包辦。

人氣國民高息ETF元大高股息（0056）以高達24926張的買超量穩居第1，而近期異軍突起的FT臺灣永續高息（00961）則以16095張的買超量緊追在後，位居第2；第3名則為群益台灣精選高息（00919），買超張數亦達11601張。

其後4至10名則依序為：元大台灣50（0050）買超11140張、國泰10Y+金融債（00933B）買超9958張、主動統一台股增長（00981A）買超8541張、國泰20年美債（00687B）買超5721張、主動群益台灣強棒（00982A）4104張、元大美債20年（00679B)，以及第一金優選非投等債3546張。

整體來看，官股在7月以來增加持股的標的，有7檔是穩定配息的高息型、債券類型ETF。

富蘭克林華美投信表示，在市場混沌不明時，官股的動向具有強烈的指標意義。官股選擇在此時重押高股息ETF，看中其穩定的配息能力，能帶來可預期的現金流。

值得注意的是，官股的青睞也直接牽動了市場的人氣格局。

上週台股ETF市場出現了劇烈變動，一匹新的黑馬竄出。FT臺灣永續高息（00961）因其高達15%的年化配息率，吸引了大量市場目光，在11日當天爆出超過3.6萬張的成交巨量，一舉超越了老牌人氣王國泰永續高股息（00878）與元大高股息（0056），榮登當日台股ETF成交量第三大，僅次於老牌ETF元大台灣50（0050）、群益台灣精選高息（00919），成為市場新寵。

理財專家表示，官股買進的標的，往往被視為有政府資金在背後加持，具備「進可攻、退可守」的穩定優勢。在2025年國際政經情勢高度不確定的環境下，投資人若能參考官股的ETF佈局策略，不僅能有效分散單一個股的投資風險，還能穩定賺取配息，為自己的資產組合打造一個堅實的避風港。

本文授權自今周刊，原文見此。

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