快訊

劍指傅崐萁？賴清德「團結第七講」移師花蓮 閉門會議引關注

基隆台電大樓安裝冷氣機 工人6樓墜地無呼吸心跳

台師大女足傳霸凌抽血換學分 卓榮泰震怒開鍘教練：全面檢討

聽新聞
0:00 / 0:00

川普關稅震盪台股！避險去處在哪？官股悄掃貨高息ETF：這檔超車00878

聯合新聞網／ 今周刊
在動盪市況中，「穩健收息」已成為國家隊的首要策略。數據顯示，官股正悄悄將資金轉向高股息型ETF。圖／AI生成
在動盪市況中，「穩健收息」已成為國家隊的首要策略。數據顯示，官股正悄悄將資金轉向高股息型ETF。圖／AI生成

【文．翁申霖】

7月以來，隨著美國前總統川普如擠牙膏般陸續公布對各國的關稅政策，全球金融市場再度陷入高度不確定性的震盪格局。

台股在此氛圍下波動加劇，投資人避險情緒升溫，而在此時，一向被視為市場信心與政策護盤指標的官股行庫，其資金流向便成為最重要的風向球。

在動盪市況中，「穩健收息」已成為國家隊的首要策略。數據顯示，官股正悄悄將資金轉向高股息型ETF。

根據CMoney截至7月11日的最新統計，7月以來官股券商買超的前10大標，前3大均由高息型ETF包辦。

人氣國民高息ETF元大高股息（0056）以高達24926張的買超量穩居第1，而近期異軍突起的FT臺灣永續高息（00961）則以16095張的買超量緊追在後，位居第2；第3名則為群益台灣精選高息（00919），買超張數亦達11601張。

其後4至10名則依序為：元大台灣50（0050）買超11140張、國泰10Y+金融債（00933B）買超9958張、主動統一台股增長（00981A）買超8541張、國泰20年美債（00687B）買超5721張、主動群益台灣強棒（00982A）4104張、元大美債20年（00679B)，以及第一金優選非投等債3546張。

整體來看，官股在7月以來增加持股的標的，有7檔是穩定配息的高息型、債券類型ETF。

富蘭克林華美投信表示，在市場混沌不明時，官股的動向具有強烈的指標意義。官股選擇在此時重押高股息ETF，看中其穩定的配息能力，能帶來可預期的現金流。

值得注意的是，官股的青睞也直接牽動了市場的人氣格局。

上週台股ETF市場出現了劇烈變動，一匹新的黑馬竄出。FT臺灣永續高息（00961）因其高達15%的年化配息率，吸引了大量市場目光，在11日當天爆出超過3.6萬張的成交巨量，一舉超越了老牌人氣王國泰永續高股息（00878）與元大高股息（0056），榮登當日台股ETF成交量第三大，僅次於老牌ETF元大台灣50（0050）、群益台灣精選高息（00919），成為市場新寵。

理財專家表示，官股買進的標的，往往被視為有政府資金在背後加持，具備「進可攻、退可守」的穩定優勢。在2025年國際政經情勢高度不確定的環境下，投資人若能參考官股的ETF佈局策略，不僅能有效分散單一個股的投資風險，還能穩定賺取配息，為自己的資產組合打造一個堅實的避風港。

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

防空演習一連4天！外送「這時段」沒得叫、搭公車有影響？各縣市時間、管制一文看，違者罰15萬

00919、00878...從年領20萬到80萬股息，只花3年！小資媽媽的「存股翻倍術」，不藏私6招全揭露/a>

家底少0056一大截，又滿手金融股...00919配息會跟著跳水？拆解「10%殖利率」真相，高股息賺錢有2重點

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

今周刊

追蹤

相關新聞

上半年營收出爐 誰能抵擋關稅與匯損夾擊？3選股方向 12檔高成長強勢股出列

上市櫃公司上半年營收已全部出爐，緊接是財報密集發布期。眾企業第二季財報勢必受新台幣升值影響。建議投資人可從營收觀察，並參考3個趨吉避凶的選股方向

還稅於民？普發現金1萬背後的憲政與財政風暴：法案踩違憲紅線 陷雙重爭議

藍白聯手強推普發現金法案，號稱「還稅於民」，卻引爆憲政爭議與財政隱憂。學者批評立法院逾權，造成政府財務失衡，為了政治操作而債留子孫。

台積電2奈米戰隊出列！資料中心、蘋果i18…未來5年73兆終端產品都用它

「客戶對二奈米的需求，強勁到做夢也想不到（Never dream about it）。」去年10月，台積電董事長魏哲家大膽描述今年下半年即將量產的二奈米，市況超乎預期。

00919、0050…9檔台股ETF受益人逆勢創高 這檔配息維持高水準 存股族用力買

受到川普對等關稅影響，近期股市匯市動盪，連帶台股ETF也受到衝擊，根據最新統計數據，73檔台股ETF受益人近一周減少逾4萬人，總人數來到1122萬8138人終止創高。

新版《財劃法》營業稅歸地方 財政調度工具恐癱瘓：年金撥補、產業紓困沒餘地

新修正的《財政收支劃分法》，可能讓「營業稅率」這項重要的財政調度工具癱瘓。行政院後續的作為，將攸關中央政府未來開闢財源與扶持特定產業的彈性。

日本米荒危機成商機！台米攻占東瀛 用品質與科學管理突圍 老店、青農打造外銷新局

日本爆發米荒，卻意外成為台灣米外銷突破契機。從百年米廠老永昌到青農創辦的大倉米鋪，台灣米透過品質、品牌、通路與政策配合，也有機會開拓國際市場。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。