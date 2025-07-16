上半年營收出爐 誰能抵擋關稅與匯損夾擊？3選股方向 12檔高成長強勢股出列

撰文．唐祖貽

上市櫃公司上半年營收已全部出爐，緊接是財報密集發布期。眾企業第二季財報勢必受新台幣升值影響。建議投資人可從營收觀察，並參考3個趨吉避凶的選股方向

除了關稅陰霾仍盤踞，台股在上市櫃公司公告六月營收後，還面臨另一種壓力，就是匯兌損失造成獲利的變動。

新台幣兌美元在第二季升值幅度是歷年單季最大，對於以出口或是「收美元、付台幣」為主的公司，匯損壓力前所未見。相對來說，以內需、進口為主，或「收台幣、付美元」為主的公司，則可享有匯兌收益，因此，第二季財報可說是詭譎多變。

匯損衝擊到底有多大？由於各家公司情況不同，很難以單一標準計算。例如大立光（3008）第二季營收雖小幅成長，但每股稅後純益（EPS）卻季減八四％，僅剩7.73元。衰退幅度驚人，但這種「災情」，不見得會一體適用於其他業者。

營收是獲利的先行指標，第二季營收季減幅度若相對較大，或5、6月營收的月減幅度較劇烈的公司，獲利受匯損的影響也可能較大；此外還須考量下半年訂單展望，與本身的毛利率能否抵抗匯損衝擊而定。

一看基本面 半導體設備續強

以此來看，後續選股方向有3個，首先是從基本面著手，挑選第二季營收與第一季毛利都高成長，且下半年訂單能見度高的公司。這部分首推半導體與AI相關的供應鏈。儘管全球總體經濟變數仍多，消費性電子產品需求不振，但高階AI伺服器、資料中心等對高效能晶片的需求依舊強勁，台灣相關供應鏈出貨動能強。

例如以半導體與印刷電路板（PCB）設備為主的牧德（3563），第二季營收創單季歷史新高。牧德主要提供其大股東日月光投控（3711）先進封裝產線的晶圓外觀檢查機（Wafer AVI），下半年營運仍看好。牧德六月以來股價已回檔至季線附近整理，可留意買點。

還有一檔利基型PCB廠高技（5439），第二季營收也是單季新高，且第一季毛利率提升到20％、季增逾5個百分點，主因是配合AI伺服器的800G網通交換器（Switch），對多層高速板材需求大增，高技成為主要受惠者。下半年在特殊應用晶片（ASIC）AI伺服器，逐步導入通用基板（UBB）架構下，多層高速板材需求還會進一步增加，因此法人看好高技下半年可優於上半年。

至於毛利相對較低的AI伺服器組裝廠，由於下半年訂單能見度仍高、營收持續成長可期，因此匯損衝擊可能僅限於第二季，財報公布後仍可留意買點。尤其緯創（3231）與緯穎（6669），因多數產品是在墨西哥組裝並出貨，收付款以美元為主，受匯率影響程度相對較輕，且相關出貨屬於美墨加協議（USMCA）範圍內商品，也較能避開對等關稅衝擊。

二挑美元營收 降低匯兌衝擊

緯創與緯穎第二季營收不但創下單季歷史新高，成長幅度並高居同業前二名。緯創近期表示，預期筆電、桌機與顯示器出貨量將與第二季持平；AI伺服器第三季進入新舊產品轉換期，營收有望比第二季再成長，全年營收目標維持翻倍成長。

第二個選股方向，是挑選會公布美元營收，或是新台幣兌美元比例較低的公司。例如台積電，因在美設廠須使用美元，不需全部換回新台幣，匯損影響程度也相對較輕。至於台光電（2383），依據永豐投顧的報告評估，該公司約8成產品在中國生產，匯兌是以人民幣兌美元為主，加上匯率以平均成本計算，整體衝擊也比預期要低。

三選內需主力 綠能政策加持

第三個方向可選擇以內需、進口為主的產業或公司，新台幣升值對其不但沒有影響，甚至可能是利多。這部分可優先留意綠能相關股，例如主攻再生能源與淨零碳排設備的雲豹能源（6869），由於屬於政策力推的內需產業，並未直接出口產品至美國，營運較不受關稅與匯率衝擊。

雲豹在4月的法說會中表示，除了國內標案，下半年包括菲律賓、日本、越南等地的海外專案皆積極推進中，預期下半年營收將優於上半年。另外，雲豹的子公司之一、以銷售綠電為主的天能綠電（7842），已於六月登錄興櫃，營運亮眼。未來雲豹也將受惠於天能的獲利挹注。

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