日本米荒危機成商機！台米攻占東瀛 用品質與科學管理突圍 老店、青農打造外銷新局

撰文‧徐采薇

日本爆發米荒，卻意外成為台灣米外銷突破契機。從百年米廠老永昌到青農創辦的大倉米鋪，台灣米透過品質、品牌、通路與政策配合，也有機會開拓國際市場。

轉進河岸旁的鄉間小道，眼見一座被農田環繞的鐵皮倉庫內，一袋袋包裝米、噸袋米正堆疊整齊等著出貨。這裡，是位於新竹縣新埔、擁有超過百年歷史的「老永昌碾米廠」。

上世紀以來，經老永昌加工輸出的白米，就持續供應台灣北部民眾日常生活所需；北部各地超市、餐廳，以及過半國、高中的營養午餐用米，都出自這家老店。

老永昌米廠轉型突圍

建立消費者認同與品牌基礎

今年，老永昌更大舉攻占日本市場，預計全年外銷量能達1600公噸，背後推手，是年僅35歲的執行長、米廠第五代劉柏良。

農業大國日本近期面臨嚴重米荒，主因是過去兩年高溫導致稻米欠收，加上疫情後觀光客湧入，白米需求激增，供需失衡導致米價飆漲。今年6月，日本5公斤包裝米從原本約2千日圓一度升至逾4千日圓，雖7月回落至3千5百日圓（約新台幣7百元），仍為台灣零售米價的2到3倍。

日本的糧食缺口，為優質台灣米帶來契機。光是今年上半年，台灣就對日本出口9159公噸白米，創下歷史新高，是2024年全年的2.5倍；日本躍升為台灣米最大出口國。

「過去台灣出口日本的米多作為團膳或業務用途，但這次缺米危機，讓台灣米得以進軍超市通路。」農業部農糧署中區分署副分署長徐惠瑩十分看好這波外銷商機。

新竹老永昌正是其中一家抓住機會的米廠。

「今年初就有7家日本廠商來詢問。」劉柏良透露，他已與其中兩家有長期合作意向、願意支付高額訂金的廠商合作。

身為家中長子的劉柏良，一五年電子工程系畢業後，就應家族期待回家接班。「我的老婆、同學都在台積電上班，只有我不太一樣，所以我想既然要接班，就要做一些不一樣的事！」他鬥志高昂地說。

「台灣農業其實不輸任何國家，我們缺的是系統性管理與品牌策略！」劉柏良一接班就瞄準國際市場祭出改革。

他的關鍵作法，是申請食品安全管理標準（ISO22000）、食品安全管制系統（HACCP）及產銷履歷等工廠驗證，「為什麼食品廠都要驗證，只有碾米廠不用？」他深知要爭取好客戶，這是基本門檻。

然而，要找到願配合產銷履歷、藥檢管理的農民並不容易，劉柏良為此祭出誘因：「我公開自己的通路、商業模式，承諾多賺多少，就分多少給他們。」

這招確實奏效，「以前碾米廠和農民有點敵對，米廠會壓低收購價格，但老永昌跟我們比較像合作關係，什麼都可以明講。」與老永昌契作4年的新竹農民劉政雨直言。

產銷履歷的效益很快顯現。2019年起，學校營養午餐改由教育部管理，「他們想讓學生吃更好的，開始要求供應商要有產銷履歷。」劉柏良指出，老永昌趕上這波商機，如今已是北北基國、高中營養午餐米飯最大供應商。

其實早在2018年，日本農林水產省就曾派遣「祕密客」來台找米，老永昌憑著品質和口碑雀屏中選，賣了700公噸米到日本。但因日方一直想壓低收購價格，雙方並未繼續合作。

為返回日本市場做準備

特選最安全產銷履歷米

「雖然當時只有小規模測試，但我們已深刻感受到日本對品質的嚴格與高標準。」劉柏良坦言，7年來他仍不間斷地提升品質，為重返日本市場做足準備。

例如，他導入先進設備，在碾米階段先用穀物分析儀淘汰劣質品，並在24小時內把剛收成的稻穀烘乾，讓水分從26％左右降至14％後，再放置於冷藏桶保存，等要碾米時再行取出，確保米不會變質。

這些努力，終於因日本民間米商因米荒來台找貨源、且願意開出更高的收購價，而開花結果。

「我特別選出最安全的產銷履歷米供應給日本，像是新埔、關西、芎林這幾個鄉鎮水質好，汙染可能性也最小。」他步步為營，為的就是幫助台灣米在日本樹立優良形象，創造長期的外銷生意。

同樣乘米荒插旗日本的，還有南投的大倉米鋪。

這家由返鄉青農自創、成立不過12年的品牌，不僅已賣進日本連鎖超市AEON等通路，今年7月，更以標榜來自台灣、出自大倉的「味滿天」包裝米，在中高價位的東京銀座三越百貨販售，創下台灣米以自有品牌上架日本通路的先例。

促成一切的大倉執行長簡碩宏，雖出身農家，年輕時卻是先在華碩擔任電子工程師，後來又自行創業。

會返鄉承繼家業，是因為他在創業第十年遭合夥人詐欺倒帳、積蓄一夕歸零，「那一刻，讓我重新思考自己要做什麼？」這時，他回到老家看著父母耕種大半生的稻田，腦中頓時浮現過去到日本出差時嘗到的米飯味道。

用科學打造台灣米品牌

大倉米鋪敲開日本高端通路

兒時曾幫忙耕種的他開始思考，若能種出跟日本一樣好吃的白米，一定有商機，於是在2013年下定決心成立大倉米鋪。待過科技業的他，一開始就打定主意以尋求農民契作、規模化生產好米為目標。

實現腦中想法的第一步，是了解技術，他跟著爸爸請教鄰居種田訣竅，但很快發現，台灣農民種米都是靠經驗，沒有一套標準流程。

在台灣找不到方法，他就往日本取經，親訪「日本米食味鑑定士協會」，從怎麼評鑑米開始，陸續考取米食味鑑定士、水田環境鑑定士、炊飯調理鑑定士3張證照。

「你知道一杯米同樣是150公克，但米粒大小、含水率、千粒重、水溫，甚至使用鍋具，都會影響口感嗎？」簡碩宏如同一位米食科學家，愈是鑽研，愈是投入。

學成後第二步，是在台灣複製技術。但台灣的土壤、氣候與日本大不相同，起先契作出來的米，讓他大失所望。

但他不氣餒，邊試種邊賣，再把賺來的錢拿去添購檢驗土壤的設備，並根據台灣土壤的酸鹼值來決定肥料多寡。

接下來他更進一步把控肥料中的各個元素，「以前的肥料是複合肥，但有可能今天米只需要磷，不需要氮啊！」他用添加元素取代傳統肥料，逐漸改善品質，花費6年嘗試，終於在2019年種出自己滿意的米。

「疫情間，我們的米已經接近日本的甜度和滑順感。」他得意地說，因此大倉的米不僅進到全聯、家樂福等通路，更被台灣超商龍頭選用，製成特定品項的御飯糰，主打即使冷掉也不會產生異味。

如今把米賣到日本，更是他創業之初就夢寐以求的事。

其實，早在去年日本米荒還沒擴大時，他就超前部署，請南投、嘉義的農民，根據日本藥檢規範，契作日本人偏好的粳米「台南十一號」。與此同時，他也飛了20趟日本探路、找買家，即使不斷吃閉門羹也不灰心。

後來因緣際會透過朋友引薦，與銀座三越百貨搭上線，對方採購親自試吃後不禁驚歎，「原來台灣也可以種出這樣的米！」當下就下單大倉的有機米，獲得顧客好評。

有了高檔百貨公司的口碑，再加上米荒加劇，讓許多曾拒絕過簡碩宏的日本超市，回頭找他買米，「現在反倒是我們沒有足夠的貨能供應了。」簡碩宏撓撓頭有些不好意思地說。接下來，他仍將持續提升台灣米品質，嘗試開發更多品種與商品。

農糧署也表示，台灣米在價格不比東南亞等地有競爭力，透過高品質與高安全性的形象，才有機會開拓海外市場。

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