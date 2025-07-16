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還稅於民？普發現金1萬背後的憲政與財政風暴：法案踩違憲紅線 陷雙重爭議

聯合新聞網／ 今周刊
攝影 劉咸昌
攝影 劉咸昌

撰文‧林良昇

藍白聯手強推普發現金法案，號稱「還稅於民」，卻引爆憲政爭議與財政隱憂。學者批評立法院逾權，造成政府財務失衡，為了政治操作而債留子孫。

莫忘世上苦人多⋯⋯，一人領一萬、快樂長相伴。」7月11日，國民黨立委羅明才在立法院議場揮舞著10張千元大鈔，激昂地請託立委們支持普發現金。

當天傍晚，藍白陣營就挾席次優勢，三讀通過國民黨團版的《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》，該版本將行政院原編列補助台電的1千億元刪除，又額外加碼2350億元，預計在10月底，「不排富」發送給每人一萬元。

發放這項大紅包的經費，相當於今年中央政府總預算2.9兆的8％。藍營趕在大罷免投票前兩周通過法案，被認為是以民生利多爭取選民支持；但這一萬元能否如期入袋，還是未定之天。

藍白強推普發現金引爭議

學者示警立法逾權違憲

三讀後，立法院民進黨團總召柯建銘主張，國民黨提出特別條例要求政府編預算，已經侵犯行政權，10月底前會聲請釋憲；行政院則擬以「不編列預算」的方式解套。

執政黨提出的違憲疑慮，是基於《憲法》第70條明定：「立法院對於行政院所提預算案，不得為增加支出之提議。」過去無論馬英九政府發放消費券，或是蔡英文政府發放振興券、現金，都是由行政院提出特別條例、編列預算，立法院無權單方面增加行政支出。

儘管藍營人士主張，這次通過的特別條例為「法律案」，不是「預算案」，未直接違反該項條文；但在憲法學者眼中，仍然存在爭議。

大法官曾在1990年提出第二六四號解釋，認定立法院透過會議「決議」要求行政院加發半個月公教人員年終獎金，與《憲法》第70條牴觸，判定違憲、不生效力。

「如果釋字第264號認為立委不能透過會議決議增加預算，照理說，透過法律也不行。」東吳大學法律學系教授胡博硯認為，在立法院不得增加行政支出的憲政精神下，這次特別預算條例違憲疑慮仍然非常高。

儘管違憲與否，有待憲法法庭認定。但回頭看，藍白陣營以稅收超徵為由，主張應「還稅於民」，更擬將普發現金法制化的思惟邏輯，從一開始就不合理。

稅收超徵不等於有錢發

普發現金恐加債、助長通膨

長年研究政府財政議題的政治大學財政學系教授陳國樑點出，稅收超徵只是代表實徵稅收，較前一年編列的預算數額高，不代表政府有財政餘裕。就像一個人預期明年收入80萬元、支出100萬元，即使隔年實際收入意外增加到90萬元，當年仍然負債10萬元。

實際攤開我國中央政府債務表，儘管已連續4年稅收超徵，政府負債仍從20年的5.5兆元，逐年向上攀升，到2024年已達到6.1兆元，這筆錢應優先用於還債。

更遑論，政府近年舉債持續擴大，是因為在中央政府總預算外，還有「特別預算」的存在，財源只能透過舉債或移用以前年度的歲計賸餘來支應。

舉例來說，中央政府今年度還在執行的四項特別預算，分別是前瞻第五期、疫後強化經濟、海空戰力提升計畫、新式戰機採購，4項總額高達9342億元，其中7392億元是額外舉債支應。

國民黨過去強力批評，蔡英文政府執政八年，浮濫編列特別預算，造成政府債台高築。但這次特別預算納入普發現金，扣除行政院原擬用過去累計歲計賸餘支應的4100億元，還得額外再舉債1350億元，更影響財政紀律。

「所謂還稅於民，根本不是還稅，而是要政府花更多錢增加支出。」陳國樑分析，景氣較好時，容易出現稅收超徵，如果讓政府編列更多歲入預算，再拉抬景氣達成稅收目標，反而會導致物價上漲。

「這次普發現金不知道要解決什麼問題？」台灣社會福利總盟祕書長孫一信不諱言，台灣在勞保、健保和社會福利層面，還有很多問題待解，應回到制度面做更好的運用，放煙火式發現金，只是在野黨因應「大罷免」的手段，不利財政永續。

在野黨端出「撒幣」法案，不但有違憲之虞，政策目標也不明，強推無疑是債留子孫。另一方面，針對立法院爭議法案及預算，曾七度提出覆議反對的行政院，若認為普發現金疑慮多，比起消極以不編預算方式因應，更應直接覆議表態，捍衛政府財政紀律。

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