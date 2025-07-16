台積電2奈米戰隊出列！資料中心、蘋果i18…未來5年73兆終端產品都用它

撰文‧今周刊編輯團隊

「客戶對二奈米的需求，強勁到做夢也想不到（Never dream about it）。」去年10月，台積電董事長魏哲家大膽描述今年下半年即將量產的二奈米，市況超乎預期。

台積電下半年即將在新竹與高雄量產的二奈米，預計在5年內將驅動全球約73兆元的終端產品價值，不僅揭開台積電年營收上看3兆元的序曲，這波升級，更是讓台廠供應鏈加上飛升馬力，材料、設備、廠務／工程、檢測、先進封裝五大家族再升級。

當時外界且信且疑，因為那時市場正擔憂討論著AI是否泡沫化，半導體上行週期還能有多久？況且三奈米單片晶圓價格已達2萬美元，更高價的二奈米，客戶當真買單？

隨後數月，二奈米進度訊息，默默穿插在台積電加碼投資美國1千億美元、川普對等關稅議題之中，直到4月中旬美國超微（AMD）董事長蘇姿丰，奔赴台灣大學演講途中的驚人之語，揭開二奈米熱烈景況。

「超微新一代伺服器處理器，代號Venice，已經完成二奈米投片（tape out）。」蘇姿丰愉快表示與台積電完成合作里程碑。

首發消息一出，聯發科、高通、微軟、Meta等IC設計大廠，隨即傳出跟進二奈米，預計將用於資料中心、超級電腦、手機等高端產品之中。

再加上先進製程最大客戶、吃掉產能5成的蘋果，預計其二奈米晶片，將內載於明年發售的iPhone 18與MacBook Pro筆電。

最先進製程的老客人、新朋友紛紛上車，二奈米需求之強勁，果然做夢也想不到般地實現了。

台積電2024年全年營收高達2兆8943億新台幣，相較2014年7628億元，10年成長2.79倍；毛利率也從49.5％上升至56.1％。今年上半年台積電再往上衝，半年營收達1兆7730億元，年增約40％。

探究台積電的成長主要動能，其中每兩年完成一次節點推進的先進製程，厥功甚偉。這股龐大豐沛的新製程商機，同步拉動供應鏈技術升級、營收成長。

「其實每次進入新製程節點，晶圓廠都會有配方、步驟等改變，供應商會有小輪動，因此製程變化、能不能符合晶圓廠需求，是影響供應商誰上誰下的關鍵。」一位與台積電合作逾30年的供應鏈老將表示。

供應鏈觀察，二奈米製造所需時間與步驟比以往更多，提升製程效率更為重要，而且電晶體非常細小，潔淨度、設備精度更具挑戰，帶動各種設備、製程材料配方必須跟進調整，「挑戰也正是商機所在。」打入二奈米的供應商不約而同地說。

例如，因為步驟變多，需要CMP（化學機械研磨）層數增加，增加鑽石碟用量，帶動中砂躍升；同時再生晶圓用量劇增，昇陽半導體、中砂、辛耘營收往上；提供光罩傳輸盒的家登、零組件更換的天虹等耗材商，供應數量也可望增加。

又如提升製程效率，協助薄膜沉積速率提升10倍的矽乙烷，由台特化供應；防止顯影後光阻圖形坍陷的表面改質劑，由新應材研製。

此外，在二奈米潔淨度要求更高的情況下，世禾的精密清洗設備，漢辰可控潔淨的離子植入機，成為少數打入先進製程的台製設備。

擅長微汙染防治的華景電、凱諾、創控，深入協助把關潔淨度，檢測分析、自動化、系統布建方式等也都有變化。可以說，隨著台積電先進製程的推進，整個二奈米供應鏈商機也風生水起，顯得生機勃勃。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1491期)

延伸閱讀》

65歲夫妻退休搬到鄉下，住3年崩潰「月領5萬年金不夠花，比都市還燒錢」...老後移居先想清楚3件事

定期清持股，「賣太早」才好！他1年賺76%、40歲財富自由：股票沒賣就是紙上富貴「4個訊號研判出場」

防空演習一連4天！外送「這時段」沒得叫、搭公車有影響？各縣市時間、管制一文看，違者罰15萬