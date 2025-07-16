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VT無腦買全世界、QQQ重押科技股…美股兩大ETF論戰！長期投資選它

聯合新聞網／ 今周刊
QQQ和VT，誰才是長期投資美股ETF最佳選擇？圖／AI生成
QQQ和VT，誰才是長期投資美股ETF最佳選擇？圖／AI生成

【文．李炳漢】

「QQQ和VT，誰才是長期投資美股ETF最佳選擇？」QQQ（Invesco QQQ Trust ）追蹤納斯達克100指數、以科技股領軍、過去十年漲勢驚人；VT((Vanguard Total World Stock )投資分散全世界、以穩健布局著稱，兩派支持者在論壇、社群、YouTube頻道上爭論不休。美股ＥＴＦ投資該選哪一檔？推廣資產配置理念、理財達人哆啦王在《毛利小姐變有錢》PODCAST節目中，解析這場ETF爭議，他個人認為：「如果只能二選一，當然是VT！」

QQQ不等於純科技ETF

別只看到科技話題就投資

「很多人因科技股過去績效好，就看好QQQ未來，但忽略市場不可預測本質。」哆啦王點破迷思。事實上，QQQ是從納斯達克交易所前100大非金融公司篩選而來，雖科技類股比重高，但其中也包含消費、生技，甚至中國、荷蘭、英國等非美企業，並不是純科技ETF。

哆啦王提醒，勿因蘋果、微軟、NVIDIA等科技巨頭近年強勢表現，就認定科技股穩贏。歷史證明，沒有任何產業能永遠領先，押單一產業、單一市場，風險比想像中大。更重要的是，當優質企業股價已反映市場預期時，若現在才因過去績效跟風買入，未來報酬恐怕大打折扣。他強調，科技確實推動人類進步，但市場漲跌從不按劇本走，盲目押科技紅利，最後可能得不償失。

全球分散型VT

長期風險相對低

「如果只能二選一，當然是VT，因為QQQ的風險在於本質上集中在單一市場與產業。」哆啦王直言，VT主打全球市場完整布局，涵蓋美股、非美股、大中小型公司，市場覆蓋度完整，分散效果遠勝QQQ。

哆啦王在自身操作上，透過區域拆分，將美、加、日、亞太、歐洲、新興市場獨立配置，搭配再平衡機制調整各市場比例，避免單一市場漲多時風險過度集中。他提醒，很多新手只看到QQQ短期績效，忽略背後波動與集中壓力，真正穩健策略應該是結構完整、全球分散，而非單純追熱門標的。

針對台股配置，哆啦王也強調，最簡單做法是以VT為核心，搭配不超過20%的台股部位，兼顧國際市場與本土參與，避免情緒性操作導致集中風險。他提醒，台股僅占全球市值約2%，若個人資產過度押台股，相當於放大10倍風險，這是散戶最容易忽略的盲點。

資產配置決定勝負

別陷入網路論戰情緒

「市場誰會贏沒人能保證，重點是你的資產配置有沒有設計好。」哆啦王認為，QQQ與VT的爭論，本質上不該只看短期數字，更應回歸結構規劃。若短期內有購屋、教育等需求，應避免配置高波動資產，考慮現金、短債或台灣REITs保留彈性；若長期退休資金，則可提高股票配置，追求資產成長。

哆啦王提醒，心理承受度是投資成敗關鍵，很多人一旦帳面虧損10%、20%情緒就崩潰，過度追高或盲目加碼，最後反而錯失長期獲利。他自己連虛擬貨幣都用指數概念分散布局，投資部位控制在總資產3%以內，即使幣值歸零也不影響整體結構，真正落實風險控管。

他在節目中分享從債券ETF搭配、不同市場配置邏輯，到短期資金靈活安排，想了解更多投資細節，歡迎收聽本集《毛利小姐變有錢》

本文授權自今周刊，原文見此。

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