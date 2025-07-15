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00919、0050…9檔台股ETF受益人逆勢創高 這檔配息維持高水準 存股族用力買

聯合新聞網／ 今周刊
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【胡肇芳 整理】

受到川普對等關稅影響，近期股市匯市動盪，連帶台股ETF也受到衝擊，根據最新統計數據，73檔台股ETF受益人近一周減少逾4萬人，總人數來到1122萬8138人終止創高。

然而，仍有9檔受益人數逆勢創高，包括群益台灣精選高息ETF(00919)、0050元大台灣50、聯邦台精彩50(009804)、主動野村臺灣優選(00980A)等9檔受益人逆勢創高。

以00919來說，最新配息0.72元已在7/11發放，市場法人認為，國人熱愛台股ETF是因為其波動度相對個股與大盤來的低，更是存股族投資人長期穩健投資的好選擇，雖然近期台股高息ETF吹起降息風，但仍有不跟風的高息ETF，投資台股高息ETF可以觀察其是否有穩定的配息能力。

根據集保戶股權分散7月4日最新統計資料顯示，73檔台股ETF受益人近一周減少4萬1756人，總人數來到1122萬8138人終止創高，不過今年來還是增加100萬2302人。

雖然台股ETF受益人上周減少，不過仍有00919群益台灣精選高息、00686R群益臺灣加權反1、00982A主動群益台灣強棒、00663L國泰臺灣加權正2、00664R國泰臺灣加權反1、0050元大台灣50、009804聯邦台精彩50、00980A主動野村臺灣優選、00981A主動統一台股增長共9檔受益人逆勢創高。

若盤勢有回檔，投資人可分批逢低布局

整體來看，維持配息新的00919表現出色，3檔主動式台股ETF全數創新高，團隊績效來看，群益投信旗下有3檔上榜最多，彰顯出群益投信台股ETF深獲投資人青睞。

群益台灣精選高息ETF(00919)經理人謝明志強調，全球金融市場近期呈現風險偏好升溫格局，主要受聯準會政策轉向預期及地緣政治緩和雙重驅動。

聯準會主席鮑爾於國會聽證會釋出關鍵政策訊號，首度承認「風險平衡轉向」，強調貨幣決策將取決於經濟條件而非預設時程，並鬆口關稅政策若未顯著推升通膨，可能啟動寬鬆週期。此談話使市場解讀為鴿派轉向，9月降息機率升至70%，資金轉向風險性資產，反映投資人情緒顯著改善。

高息資產具備易漲抗跌的特性更能抵禦金融市場的波動度，配置中不可或缺的即是台股高息ETF。中長期不看淡台股，因此若盤勢有回檔，投資人可分批逢低布局。

00919配息維持高水準，存股熱度高

市場法人表示，國人熱愛台股ETF是因為其波動度相對個股與大盤來的低，更是存股族投資人長期穩健投資的好選擇，雖然近期台股高息ETF吹起降息風，但仍有不跟風的高息ETF，投資台股高息ETF可以觀察其是否有穩定的配息能力。

以00919為例，00919成立以來9次配息發配金額分別為0.54、0.54、0.55、0.66、0.7、0.72、0.72、0.72、0.72元，配息金額維持新高，可看出其穩定階梯式向上的配息政策，深受許多投資人、存股族的喜愛。

選股不選市是現階段較適宜的策略

而主動群益台灣強棒(00982A)經理人陳沅易表示，川普TACO交易模式已被資本市場熟悉，未來影響程度將呈邊際效應下的遞減，雖然外資熱錢讓整個夏天更為炙熱，但同樣也是颱風居多的季節，漲多就是最大的利空，盤勢拉回調整在不遠處，保持漲多理性賣，跌深勇敢買邏輯虛貫徹下去，選股不選市還是現階段較適宜的策略，透過主動選股與靈活調整、保持彈性，可望於高波動的市場中脫穎而出。

AI 仍為市場主要焦點，因此資產配置理應續保持守中有攻，攻中有守態勢，攻擊面以AI與生技為主，看好AI 零組件與半導體等，防守面則可續著眼高殖利率航空、資產、遊戲與銀行型金控股。

※ 本網站及作者所提供資訊僅供參考，投資人應自行承擔投資風險及投資結果。

本文授權自今周刊，原文見此

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