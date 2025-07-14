漢翔、龍德造船…陸制裁8家軍工業 謝金河：國台辦認證 為台在去紅供應鏈加分

文．謝金河

中國幫忙認證台灣八大軍工產業。 今天國台辦譴責八家軍工企業分裂國家，將這些企業列入管制清單，就好像是中國幫台灣認證有競爭力的八家軍工企業。

這八家公司有漢翔，台船，龍德，中信造船，中科院等，其實兩岸處在敵對狀態，這是必然的結果，這個制裁對這些公司毫無影響，但是，這是台灣提升國防產業競爭力的關鍵時刻！

今年世界有幾個重點，一是這次北約組織強制每一個成員國必須把國防預算支出提高到GDP的5%以上，台灣遠遠低於這個標準，而且在野黨頻頻杯葛預算，這也是這次大罷免的由來。

二，斯德哥爾摩的研究所公布去年全世界的軍費支出高達2.7兆美元，美國達9970億美元，中國也有3140億美元，台灣只有165億美元，在中國強大威脅下，台灣如何展現自我防衛的決心？連美國都數度對台灣示警。

三，這些年，台灣的傳統產業都面臨中國產業內捲的壓力，朝著綠能及軍工產業轉型有迫切感。在蔡總統國機國造，國艦國造的大方向下，台灣的造艦實力有顯著提升，漢翔的高教機也對漢翔帶來助力。但過去一年，整個腳步都停滯下來，這可能和政治的角力有關。

四，過去這些年，隨著俄烏戰爭到中東戰火，全球軍工產業都很興旺，波蘭下給南韓一年超過100億美元的大訂單，讓南韓成為全球前八大軍工產業出口國。台灣一直喊無人機是下一個兆元產業，但技術及接單的能力都有待考驗。

過去幾年，我去過漢翔多次，也去台船，中信，龍德造船廠，也到全訊，這個產業發展得好，不但可以保衞台灣，更可以創造產值，為產業升級扎根。這次國台辦認證，正好為台灣在去紅色供應鏈加分，反而為產業帶來機會，希望大家一起加油！

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本文授權自今周刊，原文見此。

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