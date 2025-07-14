快訊

整理包／2025城鎮韌性演習北中南時程、避難指引一次看 違規最高罰15萬

32歲女星陳屍公寓9月無人知 生前最後訊息「幫我祈禱」成永別

桃園最「富」區曝光！ 在地人感慨：20年前什麼都沒有

漢翔、龍德造船…陸制裁8家軍工業 謝金河：國台辦認證 為台在去紅供應鏈加分

聯合新聞網／ 今周刊
示意圖／聯合報系資料照片
示意圖／聯合報系資料照片

文．謝金河

中國幫忙認證台灣八大軍工產業。

今天國台辦譴責八家軍工企業分裂國家，將這些企業列入管制清單，就好像是中國幫台灣認證有競爭力的八家軍工企業。

這八家公司有漢翔，台船，龍德，中信造船，中科院等，其實兩岸處在敵對狀態，這是必然的結果，這個制裁對這些公司毫無影響，但是，這是台灣提升國防產業競爭力的關鍵時刻！

今年世界有幾個重點，一是這次北約組織強制每一個成員國必須把國防預算支出提高到GDP的5%以上，台灣遠遠低於這個標準，而且在野黨頻頻杯葛預算，這也是這次大罷免的由來。

二，斯德哥爾摩的研究所公布去年全世界的軍費支出高達2.7兆美元，美國達9970億美元，中國也有3140億美元，台灣只有165億美元，在中國強大威脅下，台灣如何展現自我防衛的決心？連美國都數度對台灣示警。

三，這些年，台灣的傳統產業都面臨中國產業內捲的壓力，朝著綠能及軍工產業轉型有迫切感。在蔡總統國機國造，國艦國造的大方向下，台灣的造艦實力有顯著提升，漢翔的高教機也對漢翔帶來助力。但過去一年，整個腳步都停滯下來，這可能和政治的角力有關。

四，過去這些年，隨著俄烏戰爭到中東戰火，全球軍工產業都很興旺，波蘭下給南韓一年超過100億美元的大訂單，讓南韓成為全球前八大軍工產業出口國。台灣一直喊無人機是下一個兆元產業，但技術及接單的能力都有待考驗。

過去幾年，我去過漢翔多次，也去台船，中信，龍德造船廠，也到全訊，這個產業發展得好，不但可以保衞台灣，更可以創造產值，為產業升級扎根。這次國台辦認證，正好為台灣在去紅色供應鏈加分，反而為產業帶來機會，希望大家一起加油！

延伸閱讀：

本文授權自今周刊，原文見此

延伸閱讀》

台泥旗下超級電池工廠爆炸，陳其邁勒令全面停工、高雄急發空污警報…損失有多少？母公司急發聲明

65歲夫妻退休搬到鄉下，住3年崩潰「月領5萬年金不夠花，比都市還燒錢」...老後移居先想清楚3件事

高中老師夫妻月收12萬，65歲還清房貸僅剩200萬「差點窮老」！退休月領10萬的秘密「房子就是我的養老金」

2025漢光演習「10天9夜」登場！跟萬安演習一樣嗎？各縣市時間地點、避難重點快看，違者罰多少？

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

今周刊

追蹤

相關新聞

愈來愈多年輕人 住不起台北市...都發局找地、捷運局賣房 TOD政策出了啥問題？

近年來TOD（大眾運輸導向發展）成為各國政府打造宜居城市的重要政策。不過TOD同時也是一把雙面刃，難以避免推升了房價，導致居住其中的中產階級、基層勞工面臨「仕紳化」，漸漸被迫遷離都市。OURs都市改革組織政策研究員洛書指出，TOD不應只是「在捷運旁蓋共購宅」，更應提供一定比例「可負擔住宅」維持都市多元勞工階級。他認為政府目前各部門對於TOD的落實立場不一、互相拉扯，亦缺乏完善的計畫。建議可導入TIF機制（租稅增額融資），強化捷運興建基金。或是仿效日本的鎖定重要樞紐開發方式、韓國的eTOD明定住宅分配的比例與用途，使都市的發展更加健全。

漢翔、龍德造船…陸制裁8家軍工業 謝金河：國台辦認證 為台在去紅供應鏈加分

中國幫忙認證台灣八大軍工產業。 今天國台辦譴責八家軍工企業分裂國家，將這些企業列入管制清單，就好像是中國幫台灣認證有競爭力的八家軍工企業。

土城家暴男釀憾事！保護令為何阻止不了？律師3點分析：關鍵時刻這樣做

新北市土城區周一(7/7)發生一起殺人案，有家暴前科的謝姓男子先是違反保護令，開車追撞妻子及小姨子後再持刀及棍棒攻擊2人，兩人送醫後雙雙宣告不治，引起社會譁然。 綜合媒體報導，謝姓男子與妻子結婚11年，育有2女，婚內曾多次對妻子暴力相向，直到今年6月妻子才成功申請保護令。日前，謝男又因違反保護令移送偵辦，但因情節輕微而無保請回。謝姓男子獲釋後又再度犯案甚至釀成悲劇，更讓不少人納悶保護令究竟有何效力？

「1元台幣兌5日圓」匯率升到夢幻價 ！達人授教戰祕笈 11檔存股口袋名單曝光

過去投資人多以基金或ETF參與日股，近年複委託交易熱，可關注具中長線潛在報酬的優質標的。 而台幣兌日元匯率升破夢幻價，此際更是利用便宜日圓布局日股的好機會。

環球晶股價走低300元 營收下滑逾1成、獲利腰斬過半...沒搶到AI商機？衰退背後真相

相較於去年一度超過600元的股價，環球晶圓今年股價一路走低，如今在300元左右徘徊。市場競爭與投資上的雙重威脅，是它發展上的兩大難關。

《大而美法案》過關！川普擴企業優惠、砍綠能補貼 台灣企業赴美迎禮包

甫通過的《大而美法案》延續川普過去的減稅改革，更加大企業優惠措施。但台灣企業赴美是否能真正受惠？而法案終止綠能補貼的措施，可能撼動全球的綠能布局嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。