追高要小心、空手也要小心！下半年台股投資人 專家教你這樣買

【文．林韋伶】

在美國總統川普尚未公布台灣的關稅數字前，投資人似乎都無法放下心中的大石頭，面對接下來的台股市場該如何佈局？ 復華投信股票研究處副總經理呂宏宇分析，投資者在第三季經濟數字轉弱時不需過度驚慌，並應留意第四季市場回升的潛力，「建議可多留意AI、半導體、優質產業龍頭、台幣升值受惠，以及高股息類股」。

呂宏宇指出，依目前經濟預測數據來看，台灣今年經濟呈現「上半年強勁、下半年承壓」的走勢。

然而，他強調股市已提前反應後續可能出現的經濟變化，建議投資人在第三季經濟數字轉弱時不需過度驚慌，並留意第四季市場回升的潛力。

10%、20%~25%、32%以上 … 專家三套關稅數據解析

美國對臺灣產品的關稅問題成為近期工商界討論的焦點。呂宏宇針對不同情境分析：「如果台灣關稅稅率超過32%，可能導致產業大規模外移到關稅較低的國家，例如越南或其他東南亞地區。這將對台灣資本與企業運營造成重大影響，短期內也會顯著壓制股市表現。」

與此同時，對於關稅低於10%的可能性，呂宏宇認為發生機率不高，但若關稅處於此範圍，「台股可能直接漲停」。相較之下，他認為更可能的稅率區間有可能與日本和韓國等鄰國相似，落在20%到25%之間。

值得注意的是，相較起關稅數字，他認為半導體關稅可能是影響台股表現更劇烈的變數。對此，他認為若在對等關稅之外還要課半導體關稅，「對台灣半導體的衝擊應該是不小」，可能會促使廠商加速到美國生產。

「但如果終端願意接受價格轉嫁，假設一人承擔一半的成本，那應該就還好，因為這個東西並不是課在成品上面。」

呂宏宇進一步解釋，以一台電腦來說，假設售價3萬元，並非以3萬來課稅，「它是課裡面的一個CPU，假設他（川普）真的很狠，整個CPU連封裝都一起算進去的話，這樣子一顆大概是六、七千元，就會以這個金額去課稅，然後再除上整個電腦的3萬塊」。

在這樣的情況下，就是客戶吸收一點、供應商吸收一點成本，其實最終是可以解決的，如此一來，對獲利影響當然也相對有限。此外，對於已經有在美國設廠的廠商來說，也可以跟客戶協調，未來要出給美國客戶的產品就在美國生產，受影響就可以再降低。

台股下半年展望 AI與高股息成佈局重心

台股在今年上半年經歷大幅波動，主因來自於關稅和匯率的不確定性。

呂宏宇指出，儘管挑戰不小，但台灣的AI產業表現強勁，為整體經濟注入穩定動能。展望下半年，他認為，在全球經濟挑戰中，台灣的AI產業和半導體領域表現耀眼，尤其是AI硬體、伺服器、半導體以及相關IP設計服務等，均展現強勁的出貨動能。

呂宏宇表示，這些領域為台灣提供了重要支撐，也是投資佈局中的核心板塊，特別是在美國政策許可的背景下，這些產業的發展獲得顯著助力。

非電子產業佈局 高股息與內需補強穩定性

針對非電子產業部分，呂宏宇提出兩大策略以補充投資組合的穩定性。一是高股息標的，這類標的受益於金融和壽險業的需求增加，隨著新的會計制度即將上路，保險公司未來的持股偏好將更傾向於股息穩定、波動度較低的企業，形成一股潛在買盤，預計金額可達4兆至5兆新臺幣。

另一策略則專注於內需產業，受惠於美元轉弱和台幣購買力增強。例如，進口商品的廠商能以美元進口後再以台幣銷售，而擁有台幣資產的企業則可能因匯率優勢而受益。此外，台灣消費者的海外消費力增強亦為相關內需產業帶來利多。

整體投資組合 聚焦多元策略

綜合考量，呂宏宇透露，台股佈局的核心將由AI及半導體產業領銜，建議佔投資組合比例約七成、當作主旋律；而高股息標的、台幣升值受惠、優質產業龍頭股，則可以當作投資的次旋律，以多元化策略應對下半年潛在的市場波動。

由於未來幾日關稅新制可能公布，有機會對後續市場變動帶來進一步影響，屆時投資策略也需再調整。呂宏宇總結指出，投資人需謹慎面對短期市場波動、不宜追高，同時也要避免空手錯失潛在獲利機會，「因為市場可能一下很快就漲上去」。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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