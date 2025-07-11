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魯拉1句「關稅10%變50%」 金磚國家猶如洩氣的皮球…謝金河：帶給巴西巨大衝擊

聯合新聞網／ 今周刊
財信傳媒董事長謝金河。圖/聯合報系資料照
財信傳媒董事長謝金河。圖/聯合報系資料照

【文．謝金河】

魯拉一句話，換來50%關稅！

金磚國家年會，今年在巴西的里約熱內盧舉行！在川普揮舞關稅大刀的敏感時刻，重量級的習近平，普丁都選擇不出席，中國由總理李強代表。

在開會的敏感時刻，川普先放話說，金磚國意圖推翻美元的角色，他會對金磚國加徵10%的關稅！這話一出，作為東道主的巴西總統魯拉按奈不住，立即表示：世界不需要皇帝！這話當然衝著川普而來，川普立即宣布對巴西開徵50%的關稅，成為豁免關稅談判後稅率最高的國家。

魯拉衝川普，這個代價不能說不大。去年金磚國大會在俄羅斯的喀山舉行，這是普丁的主場，習近平親自與會，這個時候美國總統仍是拜登，這次換成川普，氣氛大不相同。也是金磚國的印度總理莫迪很謹慎，這次中東情勢有變化，沙烏地阿拉伯，阿拉伯聯合大公國明顯倒向美國，伊朗元氣大傷，南非挨了川普一頓罵⋯⋯整個金磚國11個國家像是洩了氣的皮球。

如果巴西真的接到川普50%關稅大禮物，未來經濟會發生什麼變化？阿根廷和巴西成對照組，阿根廷總理米來率先宣布退出金磚國，這個缺由印尼遞補，接下來多數金磚國的關稅都從30%起跳。

巴西去年和美國的雙邊貿易額810億美元，巴西出口到美國403億美元，從美國進口406億美元，巴西出口以肉類，農產品為主，美國對巴西有些微順差，巴西享有很高比例的零關稅，這次魯拉一句話，可能帶給巴西巨大的衝擊！

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本文授權自今周刊，原文見此

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