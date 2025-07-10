「1元台幣兌5日圓」匯率升到夢幻價 ！達人授教戰祕笈 11檔存股口袋名單曝光

文．李瑞瑾

過去投資人多以基金或ETF參與日股，近年複委託交易熱，可關注具中長線潛在報酬的優質標的。 而台幣兌日元匯率升破夢幻價，此際更是利用便宜日圓布局日股的好機會。

自股神巴菲特「錢進日股」後，過去長年被國際資金忽略的日股，一夕躍升全球焦點。而對台灣投資人來說，隨著今年以來新台幣匯率的「升升不息」，7月3日甚至一度升破「1元台幣兌5日圓」的夢幻價，若從匯率水準來看，如今更堪稱搶買日本好股的史上最甜時機。

事實上，在股神效應帶動下，近兩年國內股民透過複委託買進日股的意願已明顯提升。在2023、2024年，日股複委託成交量的年增率，分別高達1.6倍與1.5倍。來到2025年，截至7月初，東證指數自今年以來漲幅約為2％。但若你在此刻才準備買進日股，絕對不必懊悔自己動作太慢，因為同期間台幣兌日圓升值11.6％，以此來看，相較年初，此刻用台幣換日圓、買日股的成本，反而更為划算。

避關稅風險 看好非外貿產業

投資當然不能只看匯率因素，首先仍須檢視日本股市的長期後市。兆豐日本優勢多重資產基金經理人楊寳杉分析，自2023年東京證券交易所敦促上市企業改革後，日本企業積極響應，即使面臨全球關稅不確定，日本企業2025會計年度的庫藏股回購、現金股利發放規模，仍將創下歷史新高，持續吸引長線價值投資人布局。

但不可忽略的是，日本也確實會受到關稅不確定與美中角力干擾，但由於日股的產業多元，因此市場中仍不乏相對遠離關稅風險的好股。以東證指數結構來看，26％分布在工業，21％屬科技與通訊產業，非核心消費和金融則各有15％。

楊寳杉以自己的基金操盤策略舉例，為了降低關稅風險，今年大幅調降出口導向的日本半導體股部位，轉往銀行、重工、IT服務等非外貿產業，而兆豐日本優勢多重資產基金以今年來報酬達兩成，穩居境內日股基金績效第一。

但若投資者想要嘗試自行投資，以複委託的方式直接布局日本個股，又該如何找尋值得長期投資的優質標的呢？

不妨先來看看巴菲特鍾愛的五大商社。群益投顧日股研究員曾馨玉認為，在反全球化浪潮下，大型商社可掌握上游能源與原物料的定價權，競爭優勢無虞，但個股的投資效果可能略有差異。

曾馨玉將五大商社分為兩類，其中屬於「大哥」等級的伊藤忠商事（8001．JP）、三菱商事（8058．JP）與三井物產（8031．JP）等，有望持續穩健表現，屬於可考慮長期持有的個股。至於相對屬於「小弟」等級的丸紅株式會社（8002．JP）、住友商事（8053．JP），則因未來兩年將出現轉型利多，股價不排除更有機會獲得題材加持，是更適合積極投資人的成長型標的。

不過，楊寳杉則考量關稅問題，對商社股的後市看法傾向保守。「商社公司未來恐面臨較大的貿易壁壘逆風。」他表示，同樣受到關稅影響的汽車、鋼鐵、工具機等產業，都將受到美國關稅和日圓升值的雙重夾殺，還可能面對美國要求提升在美製造比率的壓力，後續將遭遇較大挑戰。

參考兩大原則 挑長抱好股

在商社股判斷上，與楊寳杉同樣抱持保守態度的，還有近年在網路上頗受關注的日股投資達人「康樂股漲」。過去曾於自營商負責8年半導體產業研究的他，自2020年疫情爆發時開始關注日股，當年他驚訝於日股評價極度便宜，並以日本最大連鎖百貨三越伊勢丹（三○九九．JP）為日股敲門磚，低點買進至今，持股報酬已翻升逾兩倍。

在選股策略上，康樂股漲先以「由上而下」（Top Down）的邏輯鎖定利基產業，再進一步選出未來兩年內具有中長線投資潛力的標的。以現階段而論，在日股的科技與工業產業族群中，他持續看好半導體供應鏈，核心持股包含台積電CoWoS測試機台供應商愛德萬測試（6857．JP）、輝達的IC載板主要供應商IBIDEN（4062．JP），以及晶圓檢測探針卡大廠美科樂電子（6871．JP）。

消費與服務產業方面，康樂股漲看重「服務體驗」，包括唐吉軻德母集團泛太平洋控股（7532．JP）、壽司郎母公司FOOD & LIFE Companies（3563．JP），以及旗下有涮乃葉、古拉爵等餐飲品牌的雲雀集團（3197．JP），都是他重點布局的企業。

此外，開發出《快打旋風》、《惡靈古堡》等知名遊戲的卡普空（9697．JP），擁有多款暢銷遊戲系列的史克威爾（9684．JP），也是康樂股漲的庫存名單。他還持有「Global X日本休閒與娛樂ETF」（2645．JP），其前十大持股包含東方樂園、三麗鷗等日本大型企業。

整體而言，台幣匯率強強滾，雖然不能排除對日圓繼續升值的可能，但在升破天價後，此刻買進日股所承受的匯率風險已大為受限；相反地，若能挑對好股，除了掌握資本利得外，也有更多賺取匯差的機會。

本文授權自今周刊，原文見此。

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