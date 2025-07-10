土城家暴男釀憾事！保護令為何阻止不了？律師3點分析：關鍵時刻這樣做

文．陳彥澐

新北市土城區周一(7/7)發生一起殺人案，有家暴前科的謝姓男子先是違反保護令，開車追撞妻子及小姨子後再持刀及棍棒攻擊2人，兩人送醫後雙雙宣告不治，引起社會譁然。 綜合媒體報導，謝姓男子與妻子結婚11年，育有2女，婚內曾多次對妻子暴力相向，直到今年6月妻子才成功申請保護令。日前，謝男又因違反保護令移送偵辦，但因情節輕微而無保請回。謝姓男子獲釋後又再度犯案甚至釀成悲劇，更讓不少人納悶保護令究竟有何效力？

保護令如同法律，是道德的最後一道防線

依據《家庭暴力防治法》，當受害者於家庭暴力中處於弱勢、受到人身安全的危害時，可以向法院聲請保護令。保護令為受害者提供法律保障，禁止施暴者接近、接觸、通話…等，禁止施暴者靠近受害者，命令加害者遷移至他處，以保護受害者免於再受到傷害。

如施暴者違反保護令，例如：持續跟騷、以暴力威脅…，便可以依法逮捕施暴者。保護令就如同法律，提供法源依據讓第三方能夠以公權力介入，也是最低限度的道德。

保護令非免死金牌，仍需有實質上的保護

律師蘇家宏在臉書上表示，保護令是創造保護的「虛擬界線」，也並非沒有用。違反保護令者將面臨三年以下有期徒刑，這是法律明確規範的刑事責任，保護令創設了一個「虛擬保護界線」，只是保護令需要警察與司法單位的執行，才能發揮實質保護的功效。

蘇嘉宏也提醒，即便有保護令在身，面對家庭暴力，「遠離」絕對是上上策，警察不可能隨call隨到，也不可能24小時保護不管是遠離現居的住處，甚至是躲起來，不要讓對方知道自己在哪裡或是不要落單都是保護自己的方法。

蘇家宏：此次案件凸顯「預防性羈押」的重要性

綜合媒體報導，案發前一日謝姓男子雖違反保護令，但事發當下謝姓男子為第一次違反保護令，再加上雙方爆發口角衝突後，謝姓男子行為屬「破壞物品」而沒有實質上的肢體暴力，才會判為「情節輕微」而無保請回。

蘇家宏提到，在法律實務上要讓「犯罪嫌疑人」被羈押，必須提出足夠的證據，例如：家暴犯已經多次傷害人的事實，也有放話要殺人、毀損多樣物品、家暴犯有跟蹤埋伏情形、攜帶凶器…等，否則被駁回的機會也相當高。此次的悲劇也凸顯出「預防性羈押」的重要性。

無法理性溝通，先自保再說

蘇家宏說，夫妻或是情侶之間的暴力往往更為凶險，談感情本就不是一件「理性」的事情。

蘇家宏提到，曾經經手不少件太太被丈夫打得鼻青臉腫的家庭暴力案件，發現有些男人藉著男女朋友或夫妻的感情關係，利用很多女人因為愛而包容，或不知該怎麼面對，讓這暴力男行徑越來越囂張。有愛不等於有理性，會動手的人從不會因為愛就收手。

保護令對多數的施暴者有遏止作用，但如果遇到的是不理性、無法溝通、失去理智的瘋子，甚至因取得保護令而激怒對方的話，建議搬離原住所或至庇護所，離開原本的生活圈，讓對方找不到自己，並隨身攜帶防狼噴霧，避免直接衝突，才是保護自己的最佳方法。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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