宏佳騰推油電整合大計 新款瞄準學生客！二代接手改革 打造台灣首輛跨騎型微電車

撰文‧曹悅華

宏佳騰宣布品牌整併、瞄準國際，從油電分家的失誤中反省重整。鍾家二代主導突圍戰，盼以新識別，以及微電車等新產品搶市，重返市場高峰。

7月4日的國際重型機車展上，年營收逾二十億的機車廠宏佳騰宣布，今後品牌不再區分油、電車，統一以「Aeontek」為識別，並一口氣推出油、電車與微型電動車共4款全新力作。

宏佳騰整合品牌，固然是為讓合併油、電車服務據點效益最大化；但實際上，是這家成立20多年品牌，在市占節節敗退的困境下，醞釀三年的一次絕地反攻。

從代工沙灘車跨足機車品牌的宏佳騰，2011年曾憑著找到藝人周杰倫代言三輪重型機車3D-350打響名號，一度衝上國內機車銷售市占率第6名；但好景不常，宏佳騰過去5年銷量皆排名第9，市占率不到1％，去年僅賣出4千輛車，其中包括約1千輛電動車。

品牌分化、策略搖擺拖累轉型

宏佳騰2019年轉型發展電動機車，也曾短暫風光。當年推出第一款電動車Ai-1 Sport，因搭載智慧儀表系統，傲視使用Gogoro換電系統的聯盟品牌，蔚為話題，在兩年後躋身電動車二哥。但隨後又相繼被光陽、中華超車，電車市占落居第四名。

「宏佳騰最可惜的地方，在於明明有兩款車成功，卻都後繼無力。」一名車廠高層斷言。

如何帶領品牌再創高峰的難題，如今落在宏佳騰二代、董事長獨子鍾亞成身上；年僅30歲的他，也是催生此次油電整合大計的關鍵人物。

「這次我希望跟別人走不一樣的路！」目前身分是宏佳騰總經理特助的鍾亞成，接受訪問時神情堅定；首度與兒子一同接受專訪的鍾杰霖也強調：「宏佳騰一直在找新的機會。」用行動替鍾亞成背書。

鍾亞成說的「不一樣的路」，指的是不只專注國內市場，而將格局放大到國際趨勢，用全球化視野來開發車種。

「台灣就算拚到第一名，數量也難再突破，若能搶到歐美等市場，一年賣出的機車，會是台灣的好幾倍。」他解釋。

於是，鍾亞成第一步，是整合宏佳騰的油電品牌。

原來，2019年宏佳騰將大半資源投入發展電動車品牌，兩年內迅速推出4款新車，卻也付出油車開發停滯、長達3年沒有推出全新車款、消費者信心下降等代價。

品牌分化後，也導致產品企畫、行銷、教育訓練等成本加倍；此外，消費者不斷反映購車、售後服務不便，有時到了特定門市，卻無法滿足自身對油、電車的需求，也讓宏佳騰銷量持續下滑。

發現問題後，2022年起，鍾亞成與團隊著手油電整合計畫，希望輔導所有門市都能同時服務油、電車主。

只是，這並沒有想像中容易，「馬上就有經銷商吵著要退出。」鍾亞成不諱言。在宏佳騰近200家經銷商當中，就有125家屬於油車門市，對他們而言，新增電車銷售及維修門檻高，需要重新訓練；至於電車門市則不願走回傳統的油車之路，鍾亞成只好一家家溝通。截至目前已有6成店家願意加入，首家油電整合示範店也有望在7月底揭幕。

微電車新檔次 3日接百訂單

說服經銷商的同時，還必須解決產品線問題，才能進一步提升銷量。同年，鍾亞成新成立產品企畫部門，5人團隊專門負責調查國際趨勢後開發新機種，此次重機展展示的全新微型電動車「Coopop 01」，便是該部門成立後端出的第一項祕密武器。

有別於外界對微電車較「簡陋」印象，Coopop 01外觀猶如皮克斯動畫的「瓦力」，是台灣首輛跨騎型微電車，鋁合金輕量化設計也相較市面上的微電車輕約五公斤，連沒駕照的學生都可以輕鬆駕馭。

「就像一輛小檔車！」鍾亞成透露，該微電車靈感來自美國電輔車王者Super73，歷時一年開發設計，希望此次能將台灣微電車提升檔次。

只是，油電整合後的第一輛新車竟是微電車，一名電車大廠主管直言不夠亮眼，甚至連員工都曾質疑。

鍾亞成則攤開數據，原來，經過市調，在台灣平均一年約10萬輛微型車的市場當中，有一成的消費者覺得外觀「差強人意」，而這些就是宏佳騰瞄準的商機。「從小就開始買宏佳騰微電車，長大就會換成我們的機車，甚至上升到黃牌車種。」

事實證明，Coopop 01推出後，確實吸引了不少消費者，3天內經銷商就已回報上百輛訂單。

看著兒子的雄心壯志，目前已逐漸退居幕後的鍾杰霖不諱言，此次戰役將是對兒子的壓力測試。但宏佳騰能否在轉型之後，第三度向上攀升，仍有待時間驗證。

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