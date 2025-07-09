《大而美法案》過關！川普擴企業優惠、砍綠能補貼 台灣企業赴美迎禮包

撰文‧陳子萱

甫通過的《大而美法案》延續川普過去的減稅改革，更加大企業優惠措施。但台灣企業赴美是否能真正受惠？而法案終止綠能補貼的措施，可能撼動全球的綠能布局嗎？

7月4日美國國慶日當天，美國總統川普在白宮簽署國會通過的《大而美法案》（One Big Beautiful Bill）當作送給美國的生日大禮，「這項法案將讓美國像火箭一樣起飛！」他說。

這項長達近900頁的法案，內容涵蓋個人及企業減稅措施、終止再生能源優惠、削減醫療及社福支出、調高聯邦政府舉債上限等層面，在眾議院歷經超過7小時辯論，最終以218票贊成、214票反對的些微差距驚險通過。

經參眾兩院修正通過的版本，除了將川普在2017年推出、原訂於今年底落日的減稅政策，效期改為永久以外，法案還同時加碼擴大企業投資優惠、加強石化業補貼。這項將加劇美國赤字的法案，被外媒評論是徹底實現川普意志。

美國眾議院議長強生（Mike Johnson）也說，《大而美法案》將複製川普第一任期的成功、讓美國成為最偉大的經濟體，「不過，這次要執行得更徹底。」

赴美設廠 享企業租稅優惠

儘管《大而美法案》的多數影響在於美國內政，但其中協助川普兌現「製造業重返美國」支票的企業租稅優惠條文，對有意赴美設廠的台灣企業來說，確實捎來一些好消息，預期能帶來利多。

根據法案，企業在今年1月19日後添購的設備或資產，支出可全額折舊；自2022年起在美國本土投入的研發支出，也可於發生年度全額扣抵。

資誠美國業務負責人蘇宥人解釋，法案適用於美國「國內」公司，因此受惠對象將是在美國設廠、設立研發中心的台灣企業。

不過，魔鬼藏在細節裡，台商能否真正享受優惠，還須觀察。蘇宥人進一步分析，台灣企業雖然會在美國進行研發，但智慧財產權可能登記在台灣，如此一來是否符合「美國本土研發」定義，仍有待美國政府釐清。

關於招商優惠的另一重點，則是將半導體等先進製造業的投資稅額抵免從25％提升至35％。這項條款僅適用於二六年底前的投資案，顯然是因為川普期待企業「加速」來美投資，但對台灣企業來說，就必須與時間賽跑。

蘇宥人提醒，與其他國家相比，在美國設廠的整體成本仍偏高，短期租稅優惠是否等於長期競爭優勢，企業赴美前仍應務實評估規畫。

而正考慮赴美的台企或許也還在觀望：川普為了振興美國製造業，是否還會祭出下一階段的招商優惠？

相較於「大而美」主要聚焦美國國內，蘇宥人認為，今年初美國眾議院通過、接下來將交由參議院審議的《台美類租稅協定》，主要可避免台美雙重課稅，是台商更要關注的議題。若能順利通過，將有助於減輕台灣企業的經營成本，這才是美國真正能送給台灣的一份大禮。

蘇宥人舉例，目前美國的股利扣繳稅額高達30％，也就是台灣企業若想把美國子公司的盈餘，匯回台灣分配給國內股東時，要先被扣掉三成稅金，「這個額度通常讓台商無法承擔，錢根本匯不回來。」

根據眾議院通過版本，股利稅額有望降到10％。蘇宥人觀察，目前台灣半導體供應鏈正準備赴美，初期投資可能先歷經虧損，還感受不到扣繳稅額的嚴重性；但設廠3到5年後，當台商開始賺錢，若能有這些稅收減免，對台商而言是實質長期利多。

全新思惟 應認真打正規戰

面對川普帶來的不穩定局勢，時而祭出關稅威嚇、時而拋出優惠，讓企業看得眼花撩亂，專家則建議以全新作戰思惟因應。

資誠聯合會計師事務所營運長林永智觀察，過去台商面對中國、東南亞等新興市場，多是看到有利可圖就快速在當地成立公司，他形容這樣的做法，就像以非正規、小規模的「游擊隊」伺機攻入市場，登陸建立「灘頭堡」後，再讓母集團、供應大廠等正式部隊大舉占領。

「但面對美國市場，企業必須認真打一場『正規戰』。」林永智說，企業應從供應鏈高度擬定「前線戰術」、準備「後勤糧草」等完整計畫，再決定是否登陸。畢竟，美國的勞工文化、語言隔閡，對台灣幹部仍是挑戰之外，美國的法規複雜且執法嚴格，他認為，個別企業若貿然派出「游擊隊」試水溫，可能先觸法遭罰或踩紅線。

林永智建議，企業要先了解自己在美國市場及供應鏈的角色，例如中型企業作為半導體供應商，不一定要隨大廠進軍美國，而是思考如何以最有效的方式「助攻」。整個供應鏈也可藉此討論價格、物流成本的合理負擔機制。

綠能轉彎 不削弱減碳趨勢

除了向全球企業招手，《大而美法案》另一個備受矚目、同時也將牽動全球與台灣的焦點，就是大幅刪減綠色能源補貼。此舉意味著全盤推翻拜登政府政策，讓美國能源政策180度大轉彎。

2022年8月，美國國會通過拜登政府為了對抗氣候變遷及通膨惡化而推出的《降低通膨法案》（IRA）。這部預算4370億美元、號稱美國史上最大規模的氣候因應計畫，其中有超過8成經費用於減碳，包括電動車、太陽能、節能家電等補貼；以及透過綠色投資推動淨零轉型，這也是目前台灣環境部「綠色成長基金」的重要參考依據。

但這套政策實施不到3年，就被川普按下歸零鍵。甫通過的《大而美法案》，直接刪除電動車、潔淨能源等稅收優惠，還反過頭來擴大對石油及天然氣業者的補貼，對美國再生能源發展造成嚴重衝擊。

台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯指出，美國綠能產業接下來的發展動力，只剩下州層級政策，以及企業的RE100（國際再生能源倡議）承諾。他引述普林斯頓大學研究預估，川普此舉將讓美國2035年的再生能源占比，從50％降至25％；美國從2005到2035年的減碳幅度，也將從44％銳減至25％。

儘管美國淨零政策遇逆風，但布局綠能產業的台灣企業，目前也不必過度擔憂。

「川普政策並未具國際擴散性。」趙家緯分析，根據國際能源總署（IEA）的全球能源投資報告，2024年全球能源總投資金額約3兆美元，其中已有2兆美元為潔淨能源，化石燃料僅1兆美元，且兩者差距仍持續擴大，顯見能源市場已徹底質變，不會因為川普政策就回歸往日光景。

此外，在規模兩兆美元的全球潔淨能源投資當中，美國的投資額原本就僅占15％，只要歐盟、中國等重要國家仍堅持減碳目標，綠能產業不至於出現萎縮。

尤其，再生能源仍是填補AI產業電力缺口的關鍵拼圖。趙家緯指出，儘管美國大舉開採阿拉斯加天然氣，但最快也要30年之後才能供氣，這段期間，仍需要太陽能、風力、儲能等再生能源補位。因此從全球減碳趨勢，以及業界務實考量來看，企業不會輕易放棄再生能源投資。

川普政府試圖用包山包海的《大而美法案》，一口氣滿足所有的政治目標，台灣企業看似也從中獲得相當優惠，但面對多變的川普與美國政局，台商若想在美國安穩落地、長期發展，仍需有綜觀全局的戰略思惟。

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