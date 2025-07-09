台光電股價最慘5元22年後叩關千金股 如何讓輝達沒它不行？鐵血掌門經營心法解密

撰文‧今周刊編輯團隊

台光電總部，已經在桃園觀音矗立30多年了，7月1日，烈日當空，廠區建物被曬得明晃晃地，今周刊採訪團隊拉開這扇向來不對媒體公開的總部鐵門，探訪這座神秘的CCL(銅箔基板)王國。

台光電股價最慘5元，22年後叩關千金股，這間低調的公司，如何成為市值超過3300億元的一方之霸，讓蘋果手機、輝達伺服器、雲端4巨頭，沒它不行？出身將門的董事長董定宇，正是它勝出的關鍵。

放眼目前最高規格M8、M8+等級的CCL技術、產量和市場，台光電都雄踞在市佔第一的寶座上。

現在台光電市值已經超破3300億元，把傳統巨擘如和泰汽車、遠傳拋諸腦後，但是台光電一如既往地，維持低調傳統，董事長董定宇更是神秘，幾乎從不拋頭露面。

這次，《今周刊》團隊獨家走入台光電觀音總部大門，直擊CCL王國的神經中樞。

拾階上二樓，肅穆感更撲面而來，幾面牆上，分別掛了裱好框的書法墨寶。一幅寫著三個大字「不貳過」，另一對聯，則龍飛鳳舞提字「勝己者勝天下」、「立自我成無我」，落款是書法家王文志，旁邊標註著「董定宇摘句」。

框裡字是董定宇自己的信條，也是給員工的教戰守則，而在台光電，董定宇的話就是金科玉律。

董定宇極度不愛曝光，不過，從台光電總部散發出的氣質，就能想像董定宇的風格行事。

董定宇是軍武子弟，是貨真價實的將門之後，他的舅公何應欽是歷史課本上會出現的人物，官拜中華民國四星上將，在抗日戰爭中地位僅次蔣介石，日軍戰敗的1945年，他代表中華民國，接受日本三軍總司令岡村寧次投降。

將門虎子，領兵打仗果然是家學淵源。「專注、決策力強。」只要認識董定宇，對他的評價都是如此。

2009年台光電打入蘋果供應鏈後，一直以來都和蘋果維持CCL材料獨家合作關係。然而2017年，情勢丕變。

但當年蘋果藉由更換材料為類載板，要壓低台光電價格，董定宇連報價都沒有，選擇暫時讓給日商日立、松下。但他深知日商價格壓不下來，產能也不足。兩年後，台光電果然發展出類載板技術，並殺回蘋果。

如今董定宇雖然頭頂著CCL冠冕，但在20多年前，他卻是在台光電幾乎濱瀕臨破產的時刻，毅然跳下來接掌家族事業。

台光電一度因投資、經營問題，欠稅2億、欠銀行13億，欠子公司員工3個月薪水。董定宇接下棒子後，才重新帶著台光電走上逆轉之路。「技術」、「生產」、「客戶」，對董定宇而言，都是企業往「101」頂點爬的關鍵。

台光電先守住獲利最高的技術：HDI板材料，並開始開發自己的無鹵素板材產品。蘋果公司率先決定全面採用無鉛或無鹵素零組件後，台光電先贏一仗。HDI更起了大作用，當輝達找上門，台光電立刻為輝達量身開發新材料，成為日後輝達第一代AI伺服器上的獨家產品。

台光電也不斷設廠擴充產能，並直接組成行銷團隊，直面輝達、4大雲端供應商等終端客戶。

這幾年，AI需求暴增，台光電在穩健基礎上成為霸主，在高階CCL上更無人闢敵，台光電現在幾乎統治了高階CCL M8、Ｍ8+領域，M9技術也取得領先。

堪稱工作狂的董定宇認為「天下沒有白吃的午餐，要做到不錯，就要投入。」在他帶領下，台光電確實走向歷史巔峰。

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