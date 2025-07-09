川普關稅開獎在即 專家估高於日韓25%機率不低！中長期投資主軸仍是「AI相關」

文．林韋伶

近日，美國總統川普開始開獎，分階段公布對各國的關稅課徵數字，儘管目前台灣的關稅數字尚未明朗，但野村投信投資策略部副總張繼文預估，「高於25％（日、韓關稅數字）的機率是不低」。 依據現有的情勢研判，張繼文認為，台灣關稅稅率甚至可能落在25~30%的範圍。

「當初台灣的關稅數字，就是比日韓高」

張繼文之所以認為台灣面對的關稅可能比日、韓還高，主因是「當初台灣的關稅數字就是比日、韓高。」

他也分析，照川普的邏輯來講，除了他不在意的小國，可能直接罰它一個數字，但以台灣來說，對川普來講是很重要的。

張繼文進一步解析：「不是說台灣有多大，而是貿易逆差，台灣其實是排在前五名的，如果排在第六名的日本都25％了，以川普現在想的是『如何從這些國家訛下更多錢』，又參考他那個大又美的法案，其實一點都不美，其實是缺很多、很多錢。」

他認為，對台灣來說，重點在於該怎麼樣去還美國，「我們在2024年還有740億美元的貿易逆差，應該怎麼還？我們勢必要做更多努力，包含台幣升值、買美國的天然氣、軍火，可能連台積電送過去都還不夠。」

台灣產業面臨關稅與匯率雙重壓力

若要評估台灣有哪些產業會因高於日韓的關稅受害，一名資產管理業者分析，首先要思考台灣有哪些產業跟日、韓是重疊的，包括：鋼鐵、紡織、塑化等出口導向型傳統產業，還有半導體中的DRAM等產品，都可能受到衝擊。

此外，他也認為不可以只考慮關稅，還要將匯率納入考量，「因為關稅只是一部分，匯率也很重要，以匯率走勢來說，新台幣漲勢比日韓還要兇猛。」也因此，部分與日韓競爭的產業，其實已經受了傷。

不可替代產業可望保持競爭力

然而，在面臨多方壓力中，也有產業具備相對優勢。以AI相關產業供應鏈為例，台灣在AI伺服器產業中的市場佔有率穩定增長，且受到國際供應需求推動影響較低。

張繼文認為，這些具有不可替代性的產業，能在全球供應鏈中持續保持競爭力。

野村投信分析，受到關稅與美元走弱的影響，今年台股的企業盈餘成長出現下修的情況，從先前預估整體可達20%以上的水準下修至約15%，由於關稅的影響與美元走勢仍有不確定性，不排除仍有下修的可能。

然而，科技股中仍有獲利預估上調的次產業，例如散熱、網通、電源供應器等，這些都與AI的成長相關，顯示AI的需求相當強勁，這也是第三季乃至於中長期的投資主軸。

關稅如不定時炸彈 惟AI產業軟硬體皆持續推進

野村投信國內股票投資部主管姚郁如進一步分析，約兩年前，市場開始關注AI成長趨勢，從持續建置中的基礎建設到最近較常聽到的AI Agent、人形機器人等應用層面，軟硬體皆持續推進。

就以科技進程不可或缺的半導體為例，根據研調機構IDC的預估，2025年全球半導體產值為7798億美元，年增率15.9%，其中資料中心年成長33.6%，2026年繼續成長15.6%。

半導體關稅兩情境 一是難度太高、二是難以計算

目前半導體的預估尚未納入關稅戰的影響，關稅戰影響來自幾方面：第一、美國直接課半導體關稅：台灣目前出口到美國半導體比重不高，直接課稅影響有限；透過最終產品間接課稅技術難度太高，難以實施。

第二、關稅直接影響最終消費最後影響到半導體：目前無法計算，尚待觀察。

至於雲端方面的資本支出則是持續增加，2025年雲端資本支出預計將增長38%，CSP業者加大AI伺服器投資的力道，預計2025年雲端資本支出總額將達到3920億美元。

其中，微軟和Meta在2025年的資本支出意圖仍然強勁。微軟將在2025年下半年轉向短期資產（如CPU/GPU/網絡設備）的投資。Meta的2025年資本支出增長將由支持生成式AI和核心業務的投資驅動，伺服器是最大的增長驅動因素。其他持續受惠於AI成長趨勢的還包括散熱（從氣冷到液冷）、PCB、ABF載板，以及網通、電網等，亦為可持續關注的族群。此外，社會結構變化將推升人形機器人需求，全球人形機器人市場想像成長空間很大，但在2028～2029年之前不易達到百萬數量等級水準。

整體看來，台灣企業應考慮未來競爭的思維改變，或結合不可替代性的特色產品，或設法融入美國市場。唯有適應變化，才能在全球經濟結構性改變中尋找新的機會。

本文授權自今周刊，原文見此。

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