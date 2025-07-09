0050、006208、VT、VWRA…他信奉指數化投資 美股、英股這樣選！

文．周靖璞

「該買0050、還是0056?」兩派論戰在國內不曾停休，特別是在高股息ETF風起雲湧後，前者指數化投資核心概念是「獲得市場平均報酬」，後者高股息ETF投資概念在於「累積足夠張數，就能靠被動收入財富自由」，曾在主動型基金追逐、卻在金融海嘯跌跤的哆啦王(本名：張遠)，在深入研究指數型投資後，認為高股息ETF投資存在「穩定的錯覺」、「對退休財務計算過度簡化」、「高股息ETF更抗跌的偏誤」三大迷思。

指數化投資核心

獲得市場平均報酬

張遠的哆啦王稱號，源於在PTT上研究動畫「哆啦A夢」各項細節被網友稱頌，他也透過這部動畫啟蒙了理財觀念。在動畫中，哆啦A夢為了讓大雄壓歲錢變多，拿出每小時產生10%利息的道具「增值銀行」，雖故事中大雄因缺乏耐心導致存錢失敗，但淺白闡述了複利概念：「只要時間夠長，小額投入也能創造驚人效果。」

哆啦王早年和許多投資新手一樣，熱衷追逐績效亮眼的主動型基金，2007年正值金磚四國與原物料行情炙手可熱，他跟風購入一系列表現卓越基金，直到2008年金融海嘯讓他明白「過去績效不代表未來」，即使是專業基金經理人也無法預測市場。「市場績效固定情況下，0.3%跟2%的管理費就差了幾十倍。」費用差距讓主動式投資需要追求更多的超額報酬，這也是後來哆啦王選擇深入研究指數化投資的原因之一。

哆啦王表示，指數化投資核心概念是「獲得市場平均報酬」，並非只買ETF，而是透過市值加權或涵蓋全面標的。相較之下，不少打著市值加權名義的ETF，依然有加入像是特定權重比例或主題，屬於偏離市場整體的策略型設計，「選股最分散的管理費用昂貴，而管理費合理的很多又加入人為因子選股，因此在台股做指數化投資，還是推薦0050(元大台灣50)或006208(富邦台50)。」

高股息ETF三大迷思

穩定、通膨、抗跌

高股息ETF在台受歡迎，主因投資人認為「累積足夠張數，就能靠被動收入財富自由」，哆啦王認為這當中存在三大迷思：

第一、對於「穩定」的錯覺：即使是債券ETF，配息也會浮動。而高股息ETF的配息來源，受成份股企業現金股利政策與資本利得影響，無法保證每年固定配息。

第二、對「退休財務計算」過度簡化：許多投資人只粗略估算退休後每年想領取的股息，搭配需存多少特定張數高股息ETF，卻未將通膨納入思考。「退休當年或許可靠每年60萬配息過生活，但再過10年，這筆錢或許已買不到原本的東西。

第三、「高股息ETF更抗跌」的偏誤：哆啦王表示，配息高不能與低波動畫上等號，0050(元大台灣50)、0056(元大高股息)自成立以來經歷過6次股災，前面3次都是0056跌幅較大。換言之，景氣低迷時高股息ETF仍有可能重挫，「就算跌也還有股息可領」更是一種風險誤判的心理補償。

哆啦王提醒投資人，高股息ETF配息政策，其實就是投信公司替你賣掉部分持股獲利了結，既無法掌握金額、也不能隨時提領。他認為，退休所需高度穩定現金流，透過指數化投資搭配「4%提領法」更佳。假設資產每年預期報酬約6–7%，保守提領4%，用股息或賣股方式，有90%以上機率可支撐退休30年不破產。「同時市值型ETF因不需像高股息ETF一樣，為追求高配息而頻繁更換成份股，又能進一步節省管理費用。」

待在市場不擇時

布局全球更能承受波動

受對等關稅政策下浮現的匯率風險，造成持有美元資產縮水現象，哆啦王認為這是「因小失大」思維，匯率最大波動也許就是10%左右，但不同股票市場10年變化下來可能報酬就相差100%，只要將資產投入在全球市場的ETF如VT(Vanguard全世界股票ETF)，即可平衡不同區域市場的匯率波動，若不希望配發股息被扣30%美國稅收，也可選擇英股發行的VWRA(Vanguard FTSE All-World UCITS ETF)、IMID(SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF)、ACWD(SPDR MSCI All Cntry Wld ETF)、FWRA(Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc)

哆啦王表示，對信奉指數化投資者來說，一年下跌10%與5天下跌10%是一樣的，承擔波動本來就是長期投資一環。「如果現在的股債配波動難以承受，那應該思考提高低波動資產配置比例；如果資產100%配置在債券會也會焦慮，那就應該換回現金。」他強調，投資人應思考的不是預測進退場時機，而是評估現況是否能繼續安心持有。「市場中能獲利的，往往是待在裡面的人，而不是觀望擇時的人。」

哆啦王的資產配置，除股債搭配，還加入其他類型資產分散風險，創造足以應對多種風險的組合，完整配置歡迎收聽本集《毛利小姐變有錢》

本文授權自今周刊，原文見此。

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