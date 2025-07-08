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川普鬆口關稅還可談！美股早盤平盤波動 台積電ADR跌0.2%

川普14國關稅開獎 劍指「洗產地」國家…謝金河揭關鍵：台灣沒翻臉破局的空間

聯合新聞網／ 今周刊
美國總統川普於當地時間7日陸續公布對多國的關稅信函。 美聯社
美國總統川普於當地時間7日陸續公布對多國的關稅信函。 美聯社

【文．謝金河】

川普的關稅驚嚇又在眼前。

今天一大早，李鎮宇就針對工商電子報一則貝森特對台灣，歐洲的關稅報導表示這是一則假新聞，他說他翻閱所有文件，包括貝森特受訪逐字稿，甚至用ChatGPT找關鍵詞，都沒有提到台灣。

這看得出，到了川普豁免關稅的90天大限，到了7月9日又到了大限，川普說這次不順延，而是會針對各國談判的狀況寄發稅率清單，這使得各國都繃緊神經，台灣也有各種版本的揣測。

這次關稅豁免90天，第一個和美國談成協議的只有英國，這兩天談妥的是越南，內容是美國產品出口越南零關稅，越南本地產品出口到美國是20%，如果是洗產地是40%，川普也附上註記，如果越南從零組件到成品都在越南製造，稅率可以降到10%！

這可以看出川普的對等關稅其實是很細膩的，重點在於如何規範洗產地的國家？這可能是這次對等關係稅的重點，越南是40%，其他國家如果沒有杜絕中國的洗產地，稅率恐怕不會太低。

今天的貝森特提到歐洲談判進展有限，或者是川普和石破茂卡在日本汽車及美國稻米的問題，這兩項一直都是日本的頭痛問題，石破茂卡在國會選舉，沒有讓步的空間，但選後仍然得面對。

台灣的汽車關稅沒有日本那麼難解決，也有人認為是美牛，美豬及農產品的問題，這些項目產值都不大，台灣沒有跟美國翻臉破局的空間！況且，前不久總統府秘書長潘孟安跑了一趟阿拉斯加談妥油氣合約，台灣展現了誠意。

現在大家都在猜題，但川普的自由心證難測，還是坐等放榜比較實在！

本文授權自今周刊，原文見此

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