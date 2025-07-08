川普14國關稅開獎 劍指「洗產地」國家…謝金河揭關鍵：台灣沒翻臉破局的空間

【文．謝金河】

川普的關稅驚嚇又在眼前。 今天一大早，李鎮宇就針對工商電子報一則貝森特對台灣，歐洲的關稅報導表示這是一則假新聞，他說他翻閱所有文件，包括貝森特受訪逐字稿，甚至用ChatGPT找關鍵詞，都沒有提到台灣。

這看得出，到了川普豁免關稅的90天大限，到了7月9日又到了大限，川普說這次不順延，而是會針對各國談判的狀況寄發稅率清單，這使得各國都繃緊神經，台灣也有各種版本的揣測。

這次關稅豁免90天，第一個和美國談成協議的只有英國，這兩天談妥的是越南，內容是美國產品出口越南零關稅，越南本地產品出口到美國是20%，如果是洗產地是40%，川普也附上註記，如果越南從零組件到成品都在越南製造，稅率可以降到10%！

這可以看出川普的對等關稅其實是很細膩的，重點在於如何規範洗產地的國家？這可能是這次對等關係稅的重點，越南是40%，其他國家如果沒有杜絕中國的洗產地，稅率恐怕不會太低。

今天的貝森特提到歐洲談判進展有限，或者是川普和石破茂卡在日本汽車及美國稻米的問題，這兩項一直都是日本的頭痛問題，石破茂卡在國會選舉，沒有讓步的空間，但選後仍然得面對。

台灣的汽車關稅沒有日本那麼難解決，也有人認為是美牛，美豬及農產品的問題，這些項目產值都不大，台灣沒有跟美國翻臉破局的空間！況且，前不久總統府秘書長潘孟安跑了一趟阿拉斯加談妥油氣合約，台灣展現了誠意。

現在大家都在猜題，但川普的自由心證難測，還是坐等放榜比較實在！

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

41年老牌科技廠股票變壁紙，前董座上月閃辭「公司證實已辭世」…新團隊：有3.7萬股東要顧，會拼申復

中鋼股價跌到10年線「1字頭夢幻價位」，泛國營不會倒，幾年後一定漲回來？杜金龍「我的中鋼還在賠錢」1心法開示

00919配息0.72元準備發息！大前輩降股息、之後會換它？貼息還能抱？達人：做這事免想其他的

行動電源上飛機規定、小電扇放手提行李還托運行李？2025出國托運行李打包規定：清單一次看

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】