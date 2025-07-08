開關跳脫、火光乍現…颱風停電不到5分鐘恢復 原來是它立功！為何能自動復電？
【文．數位內容部】
受到颱風丹娜絲夾帶環流，造成高雄部分停電災情。不過，前農委會主委戴振耀的弟弟戴振彥在臉書發文表示，老家路口的電線桿，因颱風強風吹斷樹枝擊中變壓器，開關瞬間跳脫、火光乍現，一度停電，但「不到5分鐘電就恢復了」。
戴振耀表示，原來高雄橋頭區部分地段今年已導入「自動化開關」與「饋線重構」技術。今天親身見證了這項系統的威力，也更加明白「韌性電網」不是什麼口號，而是真正能保護人民生活與國家運作的基礎建設。
根據台電官網資訊，透過配電饋線自動化系統後，當線路發生故障，系統會自動偵測和控制自動化開關，輔助搶修人員能迅速找出故障點，來縮短停電時間及停電範圍，讓搶修人員能更快速針對故障區域進行搶修。
颱風丹娜絲為台灣帶來不少災情，尤其是南台灣受創較為嚴重，高雄停電戶數一度多達3.89萬戶。不過，前農委會主委戴振耀的弟弟戴振彥在臉書發文表示，家路口的電線桿，因颱風強風吹斷樹枝擊中變壓器，開關瞬間跳脫、火光乍現，一度停電。
「但驚人的是，不到5分鐘電就恢復了」。戴振彥表示，現場沒有台電人員，卻能自動復電，這明顯是饋線自動化系統在作用，也就是透過中央監控，自動切換供電路徑，避開故障點。這種情況在往年至少要1個小時以上才能復電。
戴振彥說，拿手機查了一下才知道，原來高雄橋頭區部分地段今年已導入「自動化開關」與「饋線重構」技術。親身見證了這項系統的威力，也更加明白「韌性電網」不是什麼口號，而是真正能保護人民生活與國家運作的基礎建設。
戴振表示，尤其當中國對台灣的威脅日益升高，確保通訊、醫療、交通、國防等基礎設施不被單點癱瘓，是全民防衛的第一線。
戴振表說，令人憤怒的是，在野的藍白政黨卻罔顧這些努力，刪除台電千億補助預算，等同阻撓電網升級，實質上就是在為中國打開破壞台灣的方便之門。
「我對這些『雜質』心裡有很精確的稱呼，不便明言，就讓我們心照不宣、保持台灣人的風度吧」。
本文授權自今周刊，原文見此。
延伸閱讀》
41年老牌科技廠股票變壁紙，前董座上月閃辭「公司證實已辭世」…新團隊：有3.7萬股東要顧，會拼申復
中鋼股價跌到10年線「1字頭夢幻價位」，泛國營不會倒，幾年後一定漲回來？杜金龍「我的中鋼還在賠錢」1心法開示
00919配息0.72元準備發息！大前輩降股息、之後會換它？貼息還能抱？達人：做這事免想其他的
行動電源上飛機規定、小電扇放手提行李還托運行李？2025出國托運行李打包規定：清單一次看
【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言