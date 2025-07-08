開關跳脫、火光乍現…颱風停電不到5分鐘恢復 原來是它立功！為何能自動復電？

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受到颱風丹娜絲夾帶環流，造成高雄部分停電災情。不過，前農委會主委戴振耀的弟弟戴振彥在臉書發文表示，老家路口的電線桿，因颱風強風吹斷樹枝擊中變壓器，開關瞬間跳脫、火光乍現，一度停電，但「不到5分鐘電就恢復了」。 戴振耀表示，原來高雄橋頭區部分地段今年已導入「自動化開關」與「饋線重構」技術。今天親身見證了這項系統的威力，也更加明白「韌性電網」不是什麼口號，而是真正能保護人民生活與國家運作的基礎建設。 根據台電官網資訊，透過配電饋線自動化系統後，當線路發生故障，系統會自動偵測和控制自動化開關，輔助搶修人員能迅速找出故障點，來縮短停電時間及停電範圍，讓搶修人員能更快速針對故障區域進行搶修。

颱風丹娜絲為台灣帶來不少災情，尤其是南台灣受創較為嚴重，高雄停電戶數一度多達3.89萬戶。不過，前農委會主委戴振耀的弟弟戴振彥在臉書發文表示，家路口的電線桿，因颱風強風吹斷樹枝擊中變壓器，開關瞬間跳脫、火光乍現，一度停電。

「但驚人的是，不到5分鐘電就恢復了」。戴振彥表示，現場沒有台電人員，卻能自動復電，這明顯是饋線自動化系統在作用，也就是透過中央監控，自動切換供電路徑，避開故障點。這種情況在往年至少要1個小時以上才能復電。

戴振彥說，拿手機查了一下才知道，原來高雄橋頭區部分地段今年已導入「自動化開關」與「饋線重構」技術。親身見證了這項系統的威力，也更加明白「韌性電網」不是什麼口號，而是真正能保護人民生活與國家運作的基礎建設。

戴振表示，尤其當中國對台灣的威脅日益升高，確保通訊、醫療、交通、國防等基礎設施不被單點癱瘓，是全民防衛的第一線。

戴振表說，令人憤怒的是，在野的藍白政黨卻罔顧這些努力，刪除台電千億補助預算，等同阻撓電網升級，實質上就是在為中國打開破壞台灣的方便之門。

「我對這些『雜質』心裡有很精確的稱呼，不便明言，就讓我們心照不宣、保持台灣人的風度吧」。

本文授權自今周刊，原文見此。

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