快訊

台南9區明放假引反彈 市府宣布「再增7區」共16區停班課

影／車子吹翻、電箱爆炸！丹娜絲重創台南 消防員曝「詭異救援情況」

最大震度3級！宜蘭南澳晚間8：01發生規模5地震 15縣市有感

聽新聞
0:00 / 0:00

投信投顧公會理事長改選 第一金尤昭文勝出！ 業內高層曝新課題是它

聯合新聞網／ 今周刊
第一金投信董事長尤昭文。聯合報記者陳正興／攝影
第一金投信董事長尤昭文。聯合報記者陳正興／攝影

文．林韋伶

第一次會員代表大會於週四（7/3）舉行，最重要的重頭戲就屬三年一度的公會理事長選舉。

本次選情緊繃的程度，可說是前所未見，不僅現任理事長劉宗聖表態爭取連任，投信投顧公會副理事長、第一金投信董事長尤昭文同樣表態參選。

有會員形容，此次理事長的競爭可說是「倚天劍決戰屠龍刀」，然而，週四的投票結果出爐，現任理事長劉宗聖在首輪理事選舉出局，列候補理事第一順位，最終由尤昭文當選理事長。

會員認2位都優秀人才：願付出是產業之福

對於這次投信投顧公會理事長的選情，有資深公會成員形容：「是（公會）成立以來最激烈的一次」，更有會員用「倚天劍決戰屠龍刀」來做比喻，認為有兩位優秀的人才願意為投信投顧產業付出是產業之福。

不過，讓大家跌破眼鏡的是，在首輪理事選舉結果公布之時，劉宗聖竟只拿到220票，在理事候選名單中排名第24名，跌出23席理事的安全名單，成為候補理事第一順位人選。

劉宗聖未列23席理事名單中

根據投信投顧公會理事長的選舉程序，是在23席理事名單出爐後，再由這23人討論選出理事長。由於劉宗聖並不在23席理事名單中，因此等於連競爭理事長的門票都沒有拿到。

一名在現場觀看開票結果的公會成員表示，往年大家投完票之後就會離開現場，因為大概已經知道會是誰當選，但今年現在大約有近3分之2的會員留下看開票結果。

由於事前聽聞兩人的選舉應該是五五波，因此當看到理事投票結果，劉宗聖不在理事安全名單內時，著實嚇了一跳，但現場的公會成員強作鎮定，並沒有出現驚呼或騷動，只有部分公會成員低聲討論：「劉宗聖沒有上耶。」

投信業高層：選後要如何整合是新理事長課題

一名公會成員分析，劉宗聖在擔任理事長的期間，其實對產業貢獻良多，也著實讓國際市場注意到台灣，但目前公會業務執行推動的重點「有點太偏ETF」，因此讓部分手中產品線沒有ETF商品的成員「思變」。

有成員對這次的競爭持正面態度，認為有兩位優秀人才願意為產業貢獻是好事，但也有公會成員不解表示：「往年選前就知道誰會當選，大家都有共識，今年為何要搞到好像真的選舉一樣。」原來，這也反映出部分成員擔憂公會成員間，因為選舉產生嫌隙的情況。

「因為這次的選舉，產業變得有點『壁壘分明』。選後大家要如何整合，一起攜手協力往前走，會是新任理事長一上任就要面對的課題。」一位投信業界高層這樣分析。

對於擁有外商經驗的新任理事長尤昭文，有會員期許：「希望他能帶領台灣投信投顧業在世界舞台上發光。」

新任理事長尤昭文在當選後表示，對公會未來會務有三個期待，第一個是善良管理人的責任，這是所有投信公司最重視的，希望未來任何業務的開發都能以善盡善良管理人責任為前提，共同討論產業的未來；第二個是，只要大家想做、大家願意做、也能做的業務，就透過公會這個平台來討論、爭取，一起努力；第三個是，持續支持主管機關政策的推動，但若產業有窒礙難行之處，也要勇敢表達，以利政策的制定及規劃。最後，尤昭文也感謝大家的支持，希望未來大家能集思廣益，為未來產業發展共同努力。

延伸閱讀：

本文授權自今周刊，原文見此

延伸閱讀》

中鋼股價跌到10年線「1字頭夢幻價位」，泛國營不會倒，幾年後一定漲回來？杜金龍「我的中鋼還在賠錢」1心法開示

網傳「勞保年金結算日每月15日」是錯的？達人揭「每月這2天，才是退保最佳日期」，差1天少領1個月

他上班25年嘆：努力工作頂多不窮！老婆把家用1200萬滾出1億元、還買3棟房，全靠3個理財智慧

我住台北，公司在新竹停班停課，可以放颱風假？居家工作也能放？上班族最關心的颱風假關鍵5問

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

今周刊

追蹤

相關新聞

全球軍工股井噴式爆發 唯獨台灣刪預算熄火...謝金河：這次投票是重要轉折點

台灣的軍工產業到了重要轉折點！ 今年上半年，全球股市股市表現最亮眼的市場，不論是南韓、以色列到德國，甚至是歐洲各國，除了香港股市外，幾乎都是由軍工產業撐起半邊天。 德國、日本、南韓、以色列，漲幅最大的都是軍工企業。像德國萊因金屬、法國達梭Thales、義大利的李奧納多、英國Bae、南韓的韓華航太、日本的三菱重工等，漲幅都很驚人。

投信投顧公會理事長改選 第一金尤昭文勝出！ 業內高層曝新課題是它

第一次會員代表大會於週四（7/3）舉行，最重要的重頭戲就屬三年一度的公會理事長選舉。 本次選情緊繃的程度，可說是前所未見，不僅現任理事長劉宗聖表態爭取連任，投信投顧公會副理事長、第一金投信董事長尤昭文同樣表態參選。 有會員形容，此次理事長的競爭可說是「倚天劍決戰屠龍刀」，然而，週四的投票結果出爐，現任理事長劉宗聖在首輪理事選舉出局，列候補理事第一順位，最終由尤昭文當選理事長。

好市多攜手Uber Eats 非會員也買得到烤雞！量販巨頭外送「超偏心價格」盤算

好市多攜手Uber Eats，拼起大型量販店外送的「最後一塊拼圖」。不用辦會員卡，就可以點到明星商品，還意外讓送貨的電動三輪車暴紅。

谷歌撤銷信任 中華電信憑證危機未解！8月資安破口倒數 數發部責無旁貸

谷歌宣布8月起不再信任中華電信核發的憑證，逾萬個公私部門網站將受影響。但數發部卻強調只能管理「政府」網站，且依職權難以針對事件啟動調查，真是如此嗎？

破解全台百貨開不停的祕密！營收僅年增1.5% 未來5年憑什麼再開43家？

台灣百貨業正迎來前所未有的擴張潮。根據瑞普萊坊統計，未來5年，有43家百貨與購物中心將在全台遍地開花，單今年就有8家新百貨開幕。儘管2024年實體百貨營收達4491億元，年增僅1.5%，但業者仍前仆後繼投入戰局。他們究竟在競爭日趨激烈的市場，看到了什麼機會？

松菸前總監當觀光署長 如何救國旅？陳玉秀：給自己的KPI「兩方面下手」

交通部觀光署新任署長由松山文創園區前總監陳玉秀擔任，觀光署周五(6/27)舉行交接儀式。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。