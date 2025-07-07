投信投顧公會理事長改選 第一金尤昭文勝出！ 業內高層曝新課題是它

文．林韋伶

第一次會員代表大會於週四（7/3）舉行，最重要的重頭戲就屬三年一度的公會理事長選舉。 本次選情緊繃的程度，可說是前所未見，不僅現任理事長劉宗聖表態爭取連任，投信投顧公會副理事長、第一金投信董事長尤昭文同樣表態參選。 有會員形容，此次理事長的競爭可說是「倚天劍決戰屠龍刀」，然而，週四的投票結果出爐，現任理事長劉宗聖在首輪理事選舉出局，列候補理事第一順位，最終由尤昭文當選理事長。

會員認2位都優秀人才：願付出是產業之福

對於這次投信投顧公會理事長的選情，有資深公會成員形容：「是（公會）成立以來最激烈的一次」，更有會員用「倚天劍決戰屠龍刀」來做比喻，認為有兩位優秀的人才願意為投信投顧產業付出是產業之福。

不過，讓大家跌破眼鏡的是，在首輪理事選舉結果公布之時，劉宗聖竟只拿到220票，在理事候選名單中排名第24名，跌出23席理事的安全名單，成為候補理事第一順位人選。

劉宗聖未列23席理事名單中

根據投信投顧公會理事長的選舉程序，是在23席理事名單出爐後，再由這23人討論選出理事長。由於劉宗聖並不在23席理事名單中，因此等於連競爭理事長的門票都沒有拿到。

一名在現場觀看開票結果的公會成員表示，往年大家投完票之後就會離開現場，因為大概已經知道會是誰當選，但今年現在大約有近3分之2的會員留下看開票結果。

由於事前聽聞兩人的選舉應該是五五波，因此當看到理事投票結果，劉宗聖不在理事安全名單內時，著實嚇了一跳，但現場的公會成員強作鎮定，並沒有出現驚呼或騷動，只有部分公會成員低聲討論：「劉宗聖沒有上耶。」

投信業高層：選後要如何整合是新理事長課題

一名公會成員分析，劉宗聖在擔任理事長的期間，其實對產業貢獻良多，也著實讓國際市場注意到台灣，但目前公會業務執行推動的重點「有點太偏ETF」，因此讓部分手中產品線沒有ETF商品的成員「思變」。

有成員對這次的競爭持正面態度，認為有兩位優秀人才願意為產業貢獻是好事，但也有公會成員不解表示：「往年選前就知道誰會當選，大家都有共識，今年為何要搞到好像真的選舉一樣。」原來，這也反映出部分成員擔憂公會成員間，因為選舉產生嫌隙的情況。

「因為這次的選舉，產業變得有點『壁壘分明』。選後大家要如何整合，一起攜手協力往前走，會是新任理事長一上任就要面對的課題。」一位投信業界高層這樣分析。

對於擁有外商經驗的新任理事長尤昭文，有會員期許：「希望他能帶領台灣投信投顧業在世界舞台上發光。」

新任理事長尤昭文在當選後表示，對公會未來會務有三個期待，第一個是善良管理人的責任，這是所有投信公司最重視的，希望未來任何業務的開發都能以善盡善良管理人責任為前提，共同討論產業的未來；第二個是，只要大家想做、大家願意做、也能做的業務，就透過公會這個平台來討論、爭取，一起努力；第三個是，持續支持主管機關政策的推動，但若產業有窒礙難行之處，也要勇敢表達，以利政策的制定及規劃。最後，尤昭文也感謝大家的支持，希望未來大家能集思廣益，為未來產業發展共同努力。

延伸閱讀：

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

中鋼股價跌到10年線「1字頭夢幻價位」，泛國營不會倒，幾年後一定漲回來？杜金龍「我的中鋼還在賠錢」1心法開示

網傳「勞保年金結算日每月15日」是錯的？達人揭「每月這2天，才是退保最佳日期」，差1天少領1個月

他上班25年嘆：努力工作頂多不窮！老婆把家用1200萬滾出1億元、還買3棟房，全靠3個理財智慧

我住台北，公司在新竹停班停課，可以放颱風假？居家工作也能放？上班族最關心的颱風假關鍵5問

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】