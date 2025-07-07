全球軍工股井噴式爆發 唯獨台灣刪預算熄火...謝金河：這次投票是重要轉折點

文．謝金河

台灣的軍工產業到了重要轉折點！ 今年上半年，全球股市股市表現最亮眼的市場，不論是南韓、以色列到德國，甚至是歐洲各國，除了香港股市外，幾乎都是由軍工產業撐起半邊天。 德國、日本、南韓、以色列，漲幅最大的都是軍工企業。像德國萊因金屬、法國達梭Thales、義大利的李奧納多、英國Bae、南韓的韓華航太、日本的三菱重工等，漲幅都很驚人。

從俄烏戰爭以來，全世界的軍工產業都出現井噴式的爆發，像南韓接到波蘭一個國家的坦克，飛彈等訂單就超過100億美元，以色列一年650億美元的國防預算支出就可以支撐一個巨大的產業。惟獨台灣因為在野黨大力刪減預算，原本升火待發的軍工企業都熄火。

這兩個月，情況有一些變化，像台船5月營收出現一個大數字77.96億元，台船去年營業額才144.94億元，現在一個月的數字等於是去年的一半，看起來應該是海鯤號開始認列收入。

在小英總統時代，國艦國造、國機國造，這是撐起台灣軍工產業最重要的助力，在鄭文隆任台船董事長的時候，我去台船參訪，但那棟藍色建築物是禁地，原來是海鯤號的生產基地。

過去一年，藍白立委在海鯤號加上很多條件，如今終於通過考驗。

我也參訪過龍德造船，去看了興建中的塔江艦，龍德造船過去兩年業績表現都可圈可點，今年228，我去蘇澳跑馬拉松，從橋上看龍德的廠很壯觀，下了橋，從南方澳漁港跑過，沿途發現漁港都變成龍德的造船廠，看起來龍德一直在擴建中。

我上104人力銀行網站去看，龍德一直在徵人，過去一年，龍德低調進行無人船的研發，台灣的無人機及無人艦艇都會是未來軍工產業的新主力。這個月，雷虎公布6月營收1.88億元，這是歷史最高紀錄，看起來也是好的開始。

除了半導體、資通訊產業外，台灣很多產業都在中國內捲下欲振乏力。台灣的軍工產業能不能頂上來，讓台灣的產業長出另一隻腳？也許這次投票會是重要的轉折點！

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本文授權自今周刊，原文見此。

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