台灣明明是離岸風電後進國 如何做到30年經驗歐洲老大哥的生意？

撰文．劉煥彥

國內少見的離岸海事工程業者東方風能（7786），自從去年10月以95元參考價登錄興櫃後，截至本周一（23日）已累計大漲150%，翻揚至237.50元。 東方風能執行長陳柏霖表示，公司之前之所以能獲得離岸風電先進國挪威的一筆多年期租船生意，就是2016年政府政策要開始發展本地離岸風電產業鏈以來，國產化的一大里程碑，從在台灣本地發展走向技術輸出。 陳柏霖也認為，台灣在亞洲既然是離岸風電產業的先行者，有機會形成一個由台灣主導的綠能聯盟，進一步開發在亞洲及其他市場的潛在機會。

離岸風電產業鏈很大，從風機零組件生產、安裝、運輸，到水下基礎、海事工程都有

陳柏霖在本周日（22日）播出的數字台灣節目，接受主持人謝金河訪談時，提出他對當前國內離岸風力發電產業鏈的觀察。

「離岸風電從整個風機的零組件生產製造、安裝到運輸，以及水下基礎，到服務業海事工程，有非常龐大的產業鏈。現在就我們看到的成果，已經開始有一些國內廠商在早期就投入，取得了更好的技術及發展優勢，現在開始逐步往外擴張。」

「對東方風能來講，我們也很幸運，能將技術服務推展到歐洲去，是挪威，這是蠻難得的機會。」

「其實我在興櫃法說的時候有提到，公司未來短中期的發展，是以亞洲為重心。過了三個月，我就發布說，已經將觸角延伸到歐洲了。」

「這就是台灣在發展離岸風電過程很好的結果，也是我們講到的（風電零組件）國產化的政策目標，就是希望可以扶植國內產業鏈，可以技術輸出，去外面把錢賺回來台灣。」

台灣是亞洲離岸風電先行者，有機會主導一個區域綠能聯盟

陳柏霖也認為，未來整個亞洲的離岸風電發展，台灣有機會以過去建立起來的技術與經驗，形成台灣主導的一個亞洲綠能聯盟。

「如果要降低台灣的發電成本，就需要政府協助，使台灣的供應鏈更有穩定發展的環境，並藉由擴大經濟規模來協助降低成本」

「所以我們需要說在內需部分，儘可能把國內產業扶持起來，同時藉由技術輸出，把我們產業帶到海外去。」

「大家都質疑，我們還不會爬，就想學跑步」

《今周刊》今年3月曾在第1474期，刊出對陳柏霖的專訪，他在報導中指出，「要打進國際市場只有兩條路，一是超乎常人的競爭力，另一條路就是靠拉低價格，而我選擇前者。」

陳柏霖深知，若是打價格戰，不只犧牲毛利，技術和人才也難以進步，因此他投入比國內同業多三成費用，向歐洲大型造船廠購買主力船種，以確保符合國際業者的標準和需求。

他回憶，「大家都質疑，我們還不會爬，就想學跑步」。當時外界都質疑一家成立僅三年的公司砸大錢買船的必要性，但他堅信，投入稀缺、高單價的船種才能建立護城河。

東方風能2019年成立，2024年營收達68億台幣新高

東方風能是2019年才成立的離岸風電業者，靠著深耕台灣海事工程40年的母公司宏華營造支持，短短五年就躋身台灣最大離岸風電工程船舶營運商，包含沃旭、CIP在內等離岸風電開發商都是它的客戶。

攤開2024年財報，東方風能營收年增約四成至68億多元，創下歷史新高；同期淨利年增24%至12.29億元，每股純益為8.04元，高於2023年的6.96元。

東方風能擁有14艘船（含建造中兩艘），從小型人員運送船（CTV），到這次拿下挪威訂單的「東方海威」都屬於它們船隊，合計造價逾120億元。

報導也提到，表面上東方風能是受惠母公司支持，才能發展到如今規模，但其實讓國內外業者都願意買單，關鍵在於陳柏霖持續大膽突破、不斷提高公司競爭力。

本文授權自今周刊，原文見此。

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