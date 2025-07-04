台人投資太集中美國！專家示警：美債風險正在升高 不藏私給退休準備三心法

撰文．林韋伶

前國際貨幣基金組織（IMF）經濟學家艾西亞（Alicia García-Herrero），目前是歐洲智庫Bruegel資深研究員，以及中山大學國際金融研究學院客座教授。 艾西亞在中信金子公司台灣人壽舉辦的2025「贏領金融論壇」上分享，她發現台灣人的投資過度集中在美國市場。 「2025年美債殖利率可能再上升30至80個基點，反映投資人對風險溢酬的要求提高，對於台灣投資人來說，持有美債的風險正在升高，應高度警覺」。 艾西亞並建議至少在退休前10年要做準備，且該透過三心法為退休準備加分。

艾西亞在演講中指出，在美國總統川普重返白宮後，企圖重塑全球經濟秩序，對台灣在內的出口型國家造成深遠影響。她預估未來「波動」將成常態，通膨也會持續存在，若以臺灣民眾最早可退休年齡為55歲，建議大家至少須提前10年開始、也就是45歲必須啟動退休規劃累積資產。

關稅戰升級，全球經濟成長率恐再下修

根據艾西亞的分析，川普的三大目標包括重塑全球經濟與外交關係、創造美國就業，以及推動製造業回流以降低美國對他國的依賴。

她指出，美國對現行全球秩序並不滿意，尤其認為自身未能從投入的資金與實力中獲得應有回報；川普的新任期將致力於扭轉這一點，這樣的政策方向，對於台灣這類仰賴對美出口的經濟體來說，尤具關鍵意涵。

目前全球關注的焦點是對等關稅措施是否會在7月9日正式實施。艾西亞指出，雖然政策尚未落地，但市場已出現負面反應。

她預測，美國及全球在2025年的經濟成長率將放緩至約1.1%，2026年僅小幅回升至約1.2%。中國和歐洲等主要經濟體的成長也將同步趨緩，歐洲預估與去年持平，維持在0.9%左右。她強調，全球經濟減速對台灣尤其重要，因為出口需求將受到抑制。

美債地位鬆動，去美元化成長期風險

除了貿易風險，艾西亞也特別點出「去美元化」的潛在風險。她指出，台灣是美國國債的主要持有國之一，而美國國債過去作為全球資金避風港的角色，正因殖利率快速上升、價格下跌而受到質疑。她說，這與美國財政狀況惡化密切相關，未來若推動《大而美法案》這類大型財政刺激政策，債務赤字恐進一步擴大，市場將可能出現更重的拋售壓力。

她預估，2025年美債殖利率可能再上升30至80個基點，反映投資人對風險溢酬的要求提高。對於台灣投資人來說，持有美債的風險正在升高，應高度警覺。

在利率政策方面，艾西亞指出，聯準會預計在2025年進行三次降息，將終端利率降至3%，歐元區則約為1.5%。這意味著美元在全球可能持續貶值，而新台幣相對將呈現升值走勢。她指出，這對台灣投資人來說意義重大，因為不僅影響幣值，也使得民眾更需提高儲蓄比重，以備未來退休所需。

出生率急凍、高齡化加劇 專家：政府應開放銀髮就業

進一步談到台灣人口結構問題，她指出，台灣面臨生育率快速下滑與高齡化加劇的雙重壓力，與亞洲鄰近地區相比，僅次於香港，甚至比南韓惡化得更快。

她強調，即使現在提升生育率，18年後才能補足勞動力缺口，短期內唯一的解方只有移民。人口結構變化將使勞動市場更加緊縮，即使失業率下降，整體就業機會仍難以吸收新增勞動力，這將導致結構性通膨風險加劇，進而拖累經濟成長。

中信金子公司台灣人壽舉辦的2025「贏領金融論壇」，吸引滿滿的人潮。（攝影：今周刊攝影團隊）

面對人口結構轉變，她進一步建議政府應擴大退休後的就業機會，鼓勵銀髮族再就業，以補充退休收入來源。這不僅有助於提升社會勞動力，也可減輕退休壓力。

艾西亞提醒，利率在可預見的未來將長期維持低檔，使得儲蓄難以產生足夠報酬。她建議，若退休年齡為55歲，應至少從45歲起啟動退休儲備計畫，提早規劃不僅是應對低利環境的必要策略，更能為長壽風險做好準備。

三大重點提醒：抗通膨、避美元風險、資產分散

她提醒台灣應及早準備退休財務規劃，並從三個面向因應變局：對抗通膨、留意美元走勢，以及實踐資產多元化配置。

在投資選擇上，艾西亞指出，應以抗通膨為首要考量。除了國外可取得的通膨調整型固定收益商品外，若台灣市場不具備此類工具，房地產仍為可考慮的保值資產。她表示，台灣人偏好不動產的習性，在通膨環境下確實有一定的合理性。

此外，她也強調資產多元化的重要性。根據她的觀察，台灣民眾的資產配置過於集中，多數資金投向美國市場，她建議投資人應尋求專業理財協助，進行更廣泛的資產分散，降低單一市場風險。

本文授權自今周刊，原文見此。

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