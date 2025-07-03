緯穎成長動能強、世芯-KY前景看好！拆解AI族群買點 達人精選8檔高成長股

文．唐祖貽

上半年台股能從重挫到回穩，AI相關個股功不可沒，投資達人雷浩斯認為，AI的長多趨勢仍延續，宜趁下半年拉回時擇優布局。

台股從4月低點反彈至今，加權指數已回到3月起跌時的水準；但超過7成的個股並未回到3月時的價位，而漲幅較明顯者大多與AI相關。回望期間盤勢，知名投資達人雷浩斯做出結論，認為這代表個股差異化相當明顯，長線發展看好的族群，較能抵抗關稅與匯率的衝擊，也是後續布局方向。

雷浩斯目前持股約5至6成，有趣的是，他雖被封為「價值型」投資名家，但現階段手中持股卻多集中於股性偏向「成長型」的AI相關個股。這位價值投資達人，如何解析各檔指標性的AI股呢？

緯穎成AI核心布局

伺服器需求有突破性發展

緯穎（6669）是目前雷浩斯的第一大持股。緯穎受惠於輝達GB200伺服器出貨順暢，三月起營收明顯跳升，第一季每股稅後純益（EPS）達52.7元；更重要的是，緯穎的伺服器有高達七成是在墨西哥生產，而墨西哥因《美墨加協定》（USMCA），不但享有豁免關稅優惠，更不受美國《貿易擴張法》第二三二條的國安調查影響。此外，收、付款皆是美元，受台幣升值的影響相對輕微。

不過緯穎仍積極覓地赴美設廠，進一步避開關稅衝擊。5月已在美國德州買下廠房用地，預計第四季即可投產。

除了供給面穩健成長，雷浩斯指出，AI伺服器需求面也有突破性的發展，最值得注意的就是「主權AI」，硬體採購則是第一步。

例如輝達執行長黃仁勳於五月訪問中東後，就傳出拿下沙烏地阿拉伯與阿聯酋的「主權AI基礎建設」大單。另外，馬來西亞也正積極布建AI相關基礎建設。未來輝達的客戶除了四大雲端服務供應商（CSP），還會增加想要自主發展AI的國家，對於伺服器的需求有增無減，對緯穎也是潛在的利多。

基本面持續看好，獲利、本益比與股價可能區間該如何評估呢？雷浩斯想到妙招：「既然投資聚焦於AI，不如也試著用AI來做投資決策。」於是他蒐集三月以來緯穎的各家法人報告、重大新聞，以及公司發布的重大訊息如每月營收、財報、法說會資料等，全部匯入ChatGPT，並給了「請忠實呈現內容，不能自行添加補充」的指令，「避免產生AI幻覺而誤判。」

雷浩斯分享，經此詢問，ChatGPT給出了上千字的評估與多個表格，例如全年營收可望突破7千億元、對應全年EPS落在194至198元之間，並依據緯穎過往的本益比，推估可能的股價區間（如附表）。

雷浩斯提醒，緯穎後市能不能續強，「營收是關鍵」，除了觀察每月營收變化外，還可留意第二季財報中的存貨金額。他指出，ODM代工廠是「接多少單、出多少貨」，庫存量不應太高，但緯穎第一季財報中顯示存貨金額大增至1240.75億元的歷史新高，季增率超過4成，他推論：「代表這些存貨將在後續陸續出貨、認列營收。」

圖／今周刊

世芯－KY自研晶片助攻

無人機概念股分散風險

AI發展的另一個利基點，雷浩斯認為是自研晶片（ASIC），它是專為特定應用或功能設計的晶片，與目前的主流CPU、GPU等通用型晶片不同；隨著AI發展走向分眾化，ASIC的角色也將日益吃重。

而世芯－KY（3661）在ASIC布局已久，董事長沈翔霖在近期的股東會中表示，主要客戶AWS Trainium 3將於明年初量產。此外，隨著台積電（2330）二奈米製程即將量產，世芯－KY對二奈米的設計服務信心十足，並透露愈先進製程的平均售價（ASP）愈高，且出貨量持續增加，將挹注未來獲利表現。雷浩斯預估，世芯－KY今年的EPS約在80元左右，和去年相當。但AWS Trainium 3正式投產後，他樂觀評估世芯－KY的獲利年增率有機會成長5成以上，並期待明年的高速成長。

除了AI，在全球地緣政治風險逐漸加大之下，軍工產業的發展愈顯重要，尤其是美國近年來全力發展無人機，未來成長可期，因此是雷浩斯長線看好的族群。「我將國內與無人機製造相關的個股全都買了一些，自組一個『無人機ETF』。」他表示，持股占比雖不高，不過可以適度分散持股過度集中AI的風險，也有長線布局的意味。

雷浩斯認為，下半年台股主流仍是AI或半導體相關族群，建議投資人檢視手中持股，若基本面還算穩定、配息也不錯者可續抱，否則不妨轉到台積電或台灣五○（0050）等相對穩健成長的標的。

本文授權自今周刊，原文見此。

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