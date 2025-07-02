必比登名店金豬食堂、胡同都採用！做動物營養品起家的祥圃 如何養出高檔品牌豬？

撰文‧徐采薇

台灣動物營養品龍頭祥圃實業，成功以豬肉品牌「究好豬」打進眾多餐廳。這背後，是執行長吳季衡超過10年的漫長征途。

5月，連7年獲《首爾米其林指南》必比登推薦的韓式燒肉店「金豬食堂」，首家海外分店落腳台北市中山區，引發熱潮。從玻璃窗觀望，映入眼簾的是餐廳的核心食材：一塊塊已分切好、正進行低溫熟成的豬肉。

這些引人垂涎的豬肉，來自以「究好豬」品牌闖出名號的台灣業者祥圃實業。知名餐飲集團如王品、饗賓、胡同等，都是它的客戶。

「韓方在籌備期間測試過多種台灣豬，其中『究好豬』是被認為和韓國味道最像、品質一致的豬肉。」金豬食堂內部員工解釋，「究好豬」的油花均勻、肉質鮮甜，符合金豬食堂的嚴苛要求。

其實豬肉並非祥圃的本業。這家創立於1984年的公司，最初做的是動物營養品，董事長吳昆民從代理商跨足製造，奠定業界龍頭地位；直到2000年代初期，才開創過去從未涉獵的養豬事業。

EPS連續五年超過2元

2024年，祥圃年營收18.65億元，每股稅後純益（EPS）也連續5年超過2元，6月18日以每股32元價格，正式登錄興櫃。

發展養豬事業的靈魂人物，是吳昆民長子、祥圃執行長吳季衡。

45歲的吳季衡，擁有美國約翰．霍普金斯大學（Johns Hopkins University）經濟及國際關係雙學士，以及日本早稻田大學國際企管碩士學歷，學成之後回台經營自家企業。

「台灣畜牧業正在衰退，動物營養品沒有需求就會面臨黃昏。」商管專業的吳季衡，2008年回台不久就觀察到這一令人憂心的現象，萌生往下游發展，從養豬切入的念頭。

「我聽到他要養豬是一口答應，不然他會念：『我讀這麼多書，但（和爸爸）做一樣的，有什麼意思！』」吳昆民笑著說。

雖然有父親全力支持，吳季衡的養豬夢卻很快觸了礁。起初，沒有畜牧經驗的他，想找豬農合作試養，卻因祥圃缺乏品牌與客戶，無法保證銷售，遍尋不著願意陪他冒險的農民。吳季衡最終只好牙一咬，自己單幹。

為了養出好豬，他2011年找到荷蘭的育種公司合作，並買下農場試養。

「我們委託對方針對豬隻的肌肉內脂肪（IMF）進行選拔，挑出亞洲人偏好的肥瘦相間品種。」吳季衡回憶，經過3年反覆試養、試吃後，祥圃終於培育出相對穩定的品種。

有了種豬，接著是向日本農戶學習保水性、肉色、鮮度等評鑑頂級豬肉的方法，並根據這些標準，配合自家製造營養品的優勢，開發出讓豬肉吃起來兼具油脂和纖維的獨門飼料配方。

2014年，祥圃的兩座農場，一年已可出產9千頭豬，而且每隻豬從飼養過程到用藥紀錄，都詳細列在產銷履歷上，他的養豬計畫只剩最後一哩路：把豬賣出去。

行銷，是祥圃碰上的最大礁石。

當年，吳季衡鎖定主打自有品牌，期望銷往超市等零售通路，先在京華城百貨開了一家名為「良食究好」的餐廳兼市集，宣傳加試賣，「我白天在公司上班，晚上就過去賣豬肉。」對於斜槓當推銷員的歲月，他仍記憶猶新。

原以為豬養得好就賣得掉，但現實是「一開始一周2頭都賣不掉……，」他坦言，當時自家豬肉知名度低沒人買，多數產品只能拿到拍賣市場便宜賣。

但吳季衡沒有放棄，反而尋思到B端（企業客戶）找突破口，「餐廳業者比一般消費者更容易溝通肉的品質，主廚能看出我們肉品的保水性，一般消費者比較不會注意。」他解釋。

完整產銷履歷打開口碑

頻繁的食安問題，也成為祥圃航出暗礁的助力。

2015年後，餐廳接連爆發過期肉事件，餐飲業界愈發注重生產標示。兼具品質與產銷履歷優勢，隔年祥圃開始出貨給台南知名火鍋店「毛房 蔥柚鍋」、連鎖餐酒館「金色三麥」等，一周約能賣出20頭豬。

金色三麥產品開發經理范僑芯指出，當初引進「究好豬」，先是看中產銷履歷，其次則是商品開發能力，「像是煙燻德腸、黑胡椒香腸，一開始會有腸衣爆裂等問題，但都能獲得解決。」商譽打開後，其他客戶也跟著上門。

疫情間，「究好豬」再打進聖德科斯、統一超商等通路，如今一年可供應近5萬頭毛豬，合作牧場超過20家，目前肉品已占整體營收4成。卜蜂董事長鄭武樾分析，台灣每年毛豬在養數超過500萬頭，祥圃的規模還不算大。不過吳季衡對此已有盤算，在豬肉品牌打出名號後，正積極評估進軍雞肉等其他肉品事業的可能性。

一路從代理商、製造業到打造豬肉品牌，祥圃未來可能還會長出更多的面貌。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1489期)

延伸閱讀》

0050最新配息出爐！除息日、發息日一次看…存股小白一看怎麼少了？施昇輝：以為會有4元是天大誤會

六旬夫妻退休金僅303萬，卻年年出國…多虧50歲做了這件事、60歲無債一身輕！幸福老後必備4帳戶

台灣碳定價雙軌制》環境部赴德取經，2026年試行台版ETS、碳交所與歐洲EEX簽MOU接軌國際碳市場