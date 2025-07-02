好市多攜手Uber Eats 非會員也買得到烤雞！量販巨頭外送「超偏心價格」盤算

撰文‧曹悅華

好市多攜手Uber Eats，拼起大型量販店外送的「最後一塊拼圖」。不用辦會員卡，就可以點到明星商品，還意外讓送貨的電動三輪車暴紅。

不需開車出門、省去現場排隊結帳時間，還不用辦會員卡，只要透過手機下單，香噴噴的美式烤雞、1公斤的大份量壽司等人氣商品，就能直送到家。

這是量販巨頭好市多（Costco），6月26日起攜手平台業者Uber Eats推出的全新外送服務。

線上兩種價 價差逾兩成！

當天上午10點，超過1千款好市多商品，準時在Uber Eats上架，從一般超市也有供應的生鮮蔬果、生活用品，到好市多招牌熟食，甚至是氣炸鍋、空氣清淨機等家用電器，都能線上選購；但記者實測發現，好市多外送的等候時間較長，平均約需1小時才能送達。

商品定價上，則依消費者是否擁有好市多會員身分，呈現明顯差異。以好市多明星商品、24包入的自有品牌科克蘭抽取式衛生紙為例，店內標價為369元，線上會員價392元，價差約6％，非會員定價則是475元，硬是比會員貴了逾兩成，支付Uber Eats的運費及服務費還得另計。

相較於家樂福、大潤發、愛買等國內量販業者，早在疫情前就開始與外送平台合作，全聯「小時達」也在2021年強勢登場，民眾最快半小時內就能收到商品；以堅持「會員經濟」為特色、主打高性價比的好市多，此時投入外送，究竟是打什麼算盤？

終極目標：吸引你入會

「好市多的主要考量不是與同業競爭，而是以增加會員數為終極目標！」一名零售、物流業重量級人士如此斷言。

該人士分析，觀察好市多商品外送平台上的定價，會員與非會員價差超過兩成，對會員「簡直偏心到離譜」，由此可見，好市多的用意顯然是希望藉由外送服務進行「火力展示」，讓被好市多商品吸引的外送消費者，願意付出1350元年費，成為好市多會員。

目前，好市多在台灣擁有超過四百萬名會員，但近年會員數成長速度趨緩。業界觀察，由於好市多的14家實體門市幾乎都位於郊區，台灣消費者不像美國習慣每周開車出門採購，再加上少子化現象讓家庭平均人口減少，往往需要多人「分食」才能消化好市多的「美國份量」產品，在在降低民眾辦卡誘因。

「與Uber Eats合作剛好彌補了這些硬傷！」該人士觀察，斤斤計較是消費者的天性，一旦發現每年只要在外送平台上點7千元的好市多商品，年費就等於「回本」，確實會讓一些沒有開車、或經常「寄生」親友會員卡的顧客，考慮成為好市多新會員、甚至同時加入Uber Eats會員，等於創造雙贏。

另一位了解好市多與Uber Eats合作始末的零售從業人員也透露，「會員是好市多核心，但非會員仍是藍海，」若能藉由與外送攜手導入新會員，可望放大好市多的採購量、使價格優勢更加明顯；再加上外送消費者平均年齡普遍較低，就算沒有在第一時間入會，也能更加認識好市多品牌，增加組成家庭後的入會意願。

實驗意味濃 但全聯已備戰

「很多人叫外送，可能是因為煮飯到一半發現雞蛋沒了、吃早餐發現牛奶喝光了。」一位量販店高層直言，好市多的大量採購特色，未必符合外送消費者的即時需求，因此好市多投入外送很可能也有「試水溫」用意，最少要觀察半年，才能判斷實際成效如何。

從好市多提供的商品組合來看，確實帶有濃濃的實驗意味。

舉例來說，好市多是在外送服務上線第2天，才開始提供美式烤雞與綜合壽司，也讓消費者有「驚喜」感；至於長期熱銷的牛肉捲、熱狗等熟食，仍只能到現場購買。但好市多私下透露，公司有聽見消費者的「敲碗聲」，未來將審慎評估增加品項，任何商品都不排除。

好市多的外送實驗，也是今年起才正式跨出美國本土。早在2021年，美國好市多就首次與Uber合作，在德州試行配送服務，目前已擴展到17州。今年美國好市多財報，也已預告自下半年起，會將與Uber Eats的合作拓展到英國、台灣、日本、韓國等市場，並比照美國經驗，對會員與非會員實施明顯價差。

量販巨頭出手試水溫，就足以讓台灣零售業者繃緊神經。全聯就在好市多新服務上線當天出招應戰，祭出多款商品買1送1、首購等優惠，消費滿99元還直接免運費，競爭意識強烈。

「市場這麼熱鬧，我們當然要參一腳！」熟知全聯運作的主管直言，不擔心被好市多搶走外送生意，因為小時達在全台約有1200個據點，運送時間又比好市多少一半，「完全不用緊張。」

外送員：運費甜 但訂單降

好市多外送服務上線近一周以來，一名時常跑量販店訂單的外送員表示，好市多熱度已稍微降低，雖然因為購買量體大，加上需要由外送員親自揀貨，所以每單運費相較其他量販店或是餐廳高出4到5倍，「但有時候等一小時都還沒有一單。」

堅守會員制的量販巨人跨足外送市場，成敗仍待時間驗證，但無論如何，消費者將是最大受惠方。

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