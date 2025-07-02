破解全台百貨開不停的祕密！營收僅年增1.5% 未來5年憑什麼再開43家？

撰文‧今周刊編輯團隊

台灣百貨業正迎來前所未有的擴張潮。根據瑞普萊坊統計，未來5年，有43家百貨與購物中心將在全台遍地開花，單今年就有8家新百貨開幕。儘管2024年實體百貨營收達4491億元，年增僅1.5%，但業者仍前仆後繼投入戰局。他們究竟在競爭日趨激烈的市場，看到了什麼機會？

遠百董事長徐旭東一語道破關鍵：「台灣零售市場尚未飽和。」現代零售強調體驗場域，結合購物、餐飲與娛樂。社區百貨如新店裕隆城、新莊宏匯等也成功吸納周邊未被滿足的消費需求

大巨蛋遠東SOGO Garden City的開幕可謂這波擴張潮的主角之一，量體高達3.6萬坪。五月天25週年演唱會連續8場演出，吸引超過30萬位粉絲朝聖，帶動Garden City商場業績亮眼。遠東SOGO總經理吳素吟更表示「有信心全區開幕後年營收突破百億元！」

大巨蛋搭配Garden City，再加上鄰近的誠品松菸，真正形成「巨蛋松菸商圈」，證明了百貨業「掌握消費人口資訊、金流，加上可以養地，帶動周邊房價」的多重效益。

分析這波激戰，台北市未來將有至少10家新百貨加入，其中信義計畫區仍是重中之重，Sky Taipei及Garden City兩座大面積建物勢必讓競爭更加激烈。南港則憑藉軟體、會展、生技、轉運等產業優勢，成為百貨新戰區。

台中、高雄戰況激烈，漢神集團挾著6萬6千坪的漢神洲際購物廣場空降，還有D-ONE第一大天地、統一置地廣場大里與崇德兩案搶市，煙硝濃烈。高雄未來5年將新增9座百貨與購物中心。年營收近300億元的漢神百貨2027年還將於凹子底開新據點，三井也將落腳鳳山，瞄準50萬人口商機。

而來自日本的三井不動產短短10年就以外來者之姿搶下市場第6大位，成功關鍵在於差異化策略。

台灣三井不動產商業事業經營部長坂間康太表示：選址上，三井避開三大百貨存在感強的精華地段，選擇土地成本較低但未來發展可期的區域，建立大坪數商場。

空間配置上，台灣百貨平均每層樓配置約7成為店鋪，三井控制在6成內，騰出空白區域讓空間更舒適；品牌方面，三井每展店帶來數十家日系品牌，其中不乏首次來台品牌。如Graniph開幕一個月內銷售額達原計畫3倍，「哈利波特魔法之地」更成為坪效王。

另一方面，面對激烈競爭，傳統百貨龍頭採取「攻守兼備」策略。

新光三越走「精耕、特色化」路線，Diamond Towers鎖定高端精品，台南小北門店主打年輕潮流，各有定位。SOGO除了Garden City吸引年輕客層，也看到男性市場機會。忠孝店今年男裝表現比女裝還好，復興館更將精品三大門神全面改裝。

遠百透過Happy Go整合線上線下，累積超過兩百萬活躍用戶，並善用節慶舉辦特展，如與日本青森弘前市合作的「弘前展」已邁入第14年。

建商與壽險集團積極搶進軌道沿線開發案，未來5年由建商主導的新百貨就超過10案。潤泰新的CITYLINK模式成為典型代表，選定交通節點，定位為「社區型商場」，既有建案開發效益，又能坐收房東之效。

展店只是開始，誰能撐過2025年後的消費考驗成為關鍵問題。電價上漲、基本工資調升、出國潮等環境變數都讓消費信心面臨壓力。中南部的消費潛力仍待觀察，台鐵高雄與鳳山車站雙雙流標，顯示並非所有區域都能支撐商圈發展。

台灣百貨業正進入戰國時代，未來5年各路業者如何應戰？競爭格局值得持續觀察。

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