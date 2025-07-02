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巴菲特再捐1745億！已捐1.7兆退居第6大富豪...股神投資術累出巨富：6地雷決不碰

聯合新聞網／ 今周刊
「股神」巴菲特。(路透)
「股神」巴菲特。(路透)

【文．數位內容部整理】

「股神」巴菲特（Warren Buffett）再度捐出價值60億美元（約1745億台幣）的波克夏海瑟威B類股，給蓋茲基金會與其他4個家族慈善基金會，成為20年以來最大筆的年度捐贈。

截至目前為止，巴菲特累計已捐出超過600億美元（約1.7兆台幣），根據富比世雜誌數據顯示，在本次捐贈前，巴菲特淨資產達1520億美元，是全球第5大富豪，這次捐完後，排名預計會降到第6。

現年94歲的巴菲特自2006年開始捐贈財富，並在聲明中重申無意出售任何波克夏股票。

巴菲特去年修改了遺囑，將剩餘財富的99.5%指定由子女監督的慈善信託管理，子女們將有10年時間一致決定資金流向。

《路透》報導，巴菲特此次共捐出約 1236萬股B類波克夏股票，其中943萬股贈給蓋茲基金會，其餘股票分別捐給以首任妻子命名的 Susan Thompson Buffett 基金會（943,384 股），以及由三位子女領導的基金會，包括 Howard G. Buffett 基金會、Sherwood 基金會與 NoVo 基金會，各獲得660,366股。

儘管捐出巨額股票，巴菲特仍持有波克夏13.8%股份。此次捐贈前，他以 1520億美元淨資產位居全球第5富豪，這次捐贈後，名次下修至第6位，仍是全球最具影響力的富豪之一。

巴菲特避開的6大投資地雷

巴菲特以其穩健的投資策略聞名，外媒《FinanceBuzz》整理巴菲特堅決不投資的6種項目：

1、科技新創企業：巴菲特認為新創科技公司估值過高、波動性大，難以預測未來收益，因此大多敬而遠之。即便後來投資蘋果等成熟科技公司，也僅限於少數穩定標的。

2、特斯拉等電動車公司：巴菲特認為電動車產業競爭激烈、變化迅速，特斯拉等公司股價過於投機，不適合長期投資。

3、加密貨幣：巴菲特多次公開表示不看好加密貨幣，認為這類資產缺乏內在價值，風險難以掌控。

4、複雜衍生性金融商品：巴菲特將衍生性金融商品比喻為「金融武器」，認為其結構複雜、風險極高，容易引發系統性危機。

5、黃金：巴菲特認為黃金本身不會產生收益，屬於「無生產力資產」，雖然曾短暫投資黃金生產公司，但很快退出。

6、航空業：巴菲特曾因航空業受疫情重創而損失慘重，此後決定遠離該產業，認為其風險過高。

今年股神在人生最後一場波克夏股東會上，也特別說明了自己對股市投資的喜好度，更勝房地產投資，但對於一般人是否買進房屋，巴菲特則另外有建議。

巴菲特強調，投資成功之道在於選擇有穩定獲利能力和優秀管理團隊的公司，而非盲目追逐市場熱潮。

年輕人問要買股還買房？巴菲特：先確認這件事

2012年，巴菲特回答年輕投資人最常問的問題：「我該買股票還是買我的第一套房子」？當時他說：「好吧，如果我知道未5年或10年我想住在哪裡，我就會買一套房子，並用30年房貸來融資，這會是一筆很棒的交易」。

他甚至給了一些額外的建議，「如果你手頭寬裕的話，可以考慮以低價買下然後出租，這不是一個壞主意」。

巴菲特的投資哲學強調「安全邊際」和長期價值，值得投資人借鑑。

本文授權自今周刊，原文見此

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