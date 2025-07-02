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被台幣升值重創 5月製造業景氣轉衰亮藍燈！AI熱潮被抵銷…後續衝擊有多大？

聯合新聞網／ 今周刊
台經院公布5月製造業景氣概況，製造業景氣信號燈號從4月黃藍燈，轉變為象徵「衰退」藍燈，創下15個月來首見。原因除全球景氣前景未明，導致全球製造業景氣低迷，另一大原因，是「台幣大幅升值」，導致我國出口價格面受影響。（聯合報系資料照片）
台經院公布5月製造業景氣概況，製造業景氣信號燈號從4月黃藍燈，轉變為象徵「衰退」藍燈，創下15個月來首見。原因除全球景氣前景未明，導致全球製造業景氣低迷，另一大原因，是「台幣大幅升值」，導致我國出口價格面受影響。（聯合報系資料照片）

【文．黃靖文】

台經院公布5月製造業景氣概況，製造業景氣信號燈號從4月黃藍燈，轉變為象徵「衰退」藍燈，創下15個月來首見。原因除全球景氣前景未明，導致全球製造業景氣低迷，另一大原因，是「台幣大幅升值」，導致我國出口價格面受影響。

台經院解釋，台幣大幅升值影響，拖累台幣計價的製造業生產者價格、外銷訂單、進口、生產與銷售等指標年增率。

譬如，電腦、電子產品及光學製品業即便有AI、雲端熱潮加持，出口值創歷年單月新高。然而，出口物價連2月衰退，導致該產業景氣燈號，從黃紅燈轉為持平的綠燈。

台經院周二(7/1)公布5月製造業景氣概況，製造業景氣信號值較4月減少1.98分，使製造業景氣燈號從象徵「低迷」的黃藍燈，轉變為象徵「衰退」的藍燈。

台經院指出，在川普對等關稅陰影壟罩下，2025年全球景氣前景不明，即便美中關稅談判看似在5月中達成初步協議，緊張情勢看似緩解。只是，政策不明朗，依舊導致全球製造業景氣持續低迷。

台經院解釋，信號值組成的面向，有3個項目分數減少，2項增加。其中以「售價面」減少1.62分最多，需求面、原物料投入面分別減少0.60及0.20分；成本面及經營環境面分別增加0.37及0.07分。

新台幣大幅升值衝擊 國內製造業悲觀

台經院點出，國內製造業同時受新台幣大幅升值影響，拖累新台幣計價的製造業生產者價格、外銷訂單、進口、生產與銷售等指標年增率，均較4月明顯縮小，進而拖累售價、需求及原物料投入等面向之表現。

即便近期國內股市，因美中達成初步協議而出現價量齊揚。但是製造業對當月景氣看好比例，明顯較上月明顯，抵銷部分經營環境面指標的增幅。

AI、雲端需求續強，出口續熱 升值卻使出口物價衰退…

值得留意的是，電腦、電子產品及光學製品業方面，AI、雲端產業需求續強，資通與視聽產品出口值創歷年單月新高，生產指數年增率持續上揚。

只是，台經院點出，台幣升值使出口物價連續2個月衰退，影響售價面指標，故5月本產業景氣燈號由代表揚升的黃紅燈轉為持平的綠燈。

此外，紡織業同樣受到新台幣大幅升值影響，出口、外銷訂單年增率出現衰退、生產指數跌幅擴大，加上業者看壞當月及未來景氣，導致5月紡織業景氣燈號由代表低迷的黃藍燈，轉為衰退的藍燈。

金屬製品方面，即便有航太、電動車及半導體需求穩定，同樣因台幣升值，致外銷訂單、出口等增幅因以新台幣計價，增幅較4月明顯縮小，燈號同樣從黃藍燈轉為衰退的藍燈。

PMI指數再轉緊縮… 未來展望指數連3月緊縮

同日，中經院公布6月製造業採購經理人指數，從5月的51%回跌至49.6%，再度從擴張轉為緊縮。中經院解釋，4月製造業PMI因觀望對等關稅，呈現低基期，使5月短暫轉為擴張後，6月再度呈現緊縮。

中經院指出，時序接近美國對等關稅暫緩期，製造業考量交期與航運不確定性，接單與生產均相對保守。6月新增訂單數已連續3個月呈現緊縮，生產指數也轉為緊縮。

未來6個月展望指數，則連續3個月呈現緊縮，6月數值更回跌1.1個百分點，至39.8%，顯示廠家對於未來景氣並不樂觀。

6大產業僅半導體供應鏈熱絡 卻藏了一隱憂…

綜觀製造業六大產業，包含基礎原物料產業、交通工具產業、食品暨紡織業、化學暨生技醫療，均呈現緊縮(指數在50以下)。僅電力暨機械設備產業、電子暨光學產業中兩大產業，仍呈現擴張趨勢，只是，同樣暗藏隱憂。

中經院指出，電力暨機械設備產業的生產指數雖然持續擴張，只是由於關稅與匯率的不確定性，新增訂單指數回跌7.7個百分點，轉呈持平。

至於電子暨光學產業受惠AI熱潮，半導體供應鏈表現相對熱絡。只是，中經院點出，部分晶圓、封測相關供應鏈訂單生產有趨緩持平跡象，僅上游高階IC/IP設計、關鍵設備與特用化學原物料表現仍相對熱絡。

本文授權自今周刊，原文見此

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