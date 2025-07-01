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松菸前總監當觀光署長 如何救國旅？陳玉秀：給自己的KPI「兩方面下手」

聯合新聞網／ 今周刊
交通部新任觀光署長由松山文創園區前總監陳玉秀接掌。聯合報記者曾吉松／攝影
交通部新任觀光署長由松山文創園區前總監陳玉秀接掌。聯合報記者曾吉松／攝影

【文．黃靖文】

交通部觀光署新任署長由松山文創園區前總監陳玉秀擔任，觀光署周五(6/27)舉行交接儀式。

就任前這段期間，陳玉秀搭了台鐵山嵐號去東部、飛到馬祖了解外島觀光、也前往類似的日本瀨戶內海觀摩觀光發展，還有小琉球、月光海音樂會等緊鑼密鼓的行程，希望盡速了解觀光署包山包海的業務。

陳玉秀說：「我花了六年跟松菸談戀愛，接下來我可以花時間跟台灣談戀愛。」她認為，光靠補助並不是最佳解方，應該要更重視觀光的服務設計體驗、導覽整合、價值共創，「觀光實力來自於人的熱情、文化深度、社會共鳴」。

陳玉秀早期曾在台北市電腦公會服務，協助辦理國際電腦展，後跨域投入文化領域，更協助麗寶集團打造麗寶樂園渡假區，之後便進入松山文創園區任職，期間協助松菸獲利。

陳玉秀笑說，「這幾天最常接到兩種電話，一種是對我有很高期許，另一種則是擔心轉任公務機關，會水土不服」。

「從民間跨入公部門需要勇氣」 陳彥伯期盼導入民間創新

負責監交印信交通部次長陳彥伯說明，卸任的觀光署長周永暉是跨領域，雖然工程人被說土土木木、笨笨呆呆，但是周永暉很有文化底蘊，觀光局任內，帶領大家度過疫情，提出紓運振興方案，112年9月15日，交通部成立觀光署，就面臨很大考驗，整個觀光產業面臨巨變。

陳彥伯指出，而陳玉秀不僅是觀光署首位女性首長，更是第一位從業界跨入公部門的署長，截然不同的環境，「的確需要一些勇氣」。希望透過民間事業、創新服務經驗，帶領公部門在治理、公共服務展現不同面貌。

周永暉則是說，觀光署在疫情後成立面臨嚴峻挑戰，不過署內有志一同以「愈在地、愈國際」的理念，持續扮演火車頭角色。目前，3年已經見到初步成果，目前走進第6局，希望新任署長接替後，能替台灣光觀開啟第七局。

給自己的KPI？ 陳玉秀：希望增加觀光客來台時間、回頭率

對於國際觀光客來台數，交通部近年一直是以「人次」為目標。不過，陳玉秀除了看「量」，對於旅遊的時間長度、回訪率更加重視。

陳玉秀點出，譬如西班牙巴塞隆納的居民，就會抗議「觀光公害」的問題。因此，除了提高海外觀光人次，她認為應該提高旅客「留宿」天數，譬如2天1夜變成3天2夜。

因此，如何提高旅客的滿意度，提供好的服務體驗會成為未來課題。陳玉秀認為，這還能進一步提高，海外觀光旅客再度回訪台灣的意願。

國旅怎麼救？ 陳玉秀：補助不是最好解方

只是，國內觀光面臨不少挑戰，近年出國旅遊人數不斷攀高，但國旅業績卻不甚理想，加上兩岸關係緊張，導致中國旅客來台無望，旅宿業也正面臨缺工問題，導致即便碰到旅遊旺季，會碰上「有空房無人收拾」的窘境。

陳玉秀說明，對於國旅直接補助並非好解方，她希望能先蒐集到更精確的數據。譬如，民宿住房率就不太準確，出入境人數的數據，也希望能更即時、細緻。

至於缺工議題，陳玉秀坦言，目前百工百業都面臨同樣狀況，可以適時導入科技來解決人力缺口，觀光研訓院也能協助做人才輔導與培訓。

中國旅客問題，她表示會協助業者向中央反映。不過，觀光署一直在積極尋找多元旅客，譬如，目前觀光數海外據點已達16處，未來還會持續增加、持續蹲點，目前已經有看到一些進展。

拉超商一起推廣 成台灣觀光助力

陳玉秀透露，外國人對於台灣便利的超商文化喜十分印象深刻，因此，她也會考慮與國內超商業者提議，是否能有相關合作，成為台灣推廣觀光的助力。只是，目前仍在發想階段。

陳玉秀舉例，國內已經有Taiwan PASS這樣的載體，解決海外旅客的交通、食宿旅行需求，她認為可以進一步延伸出更多產品組合，或至少在資訊傳遞上，可以成為助力。

本文授權自今周刊，原文見此

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