頭髮多久洗一次才乾淨？醫曝「最佳」頻率：3關鍵影響頭皮健康 1動作千萬別做

【文．郭美懿整理】

洗頭是日常生活最普通不過的事，但你可知道多久洗一次頭髮才最健康？國外曾有研究分析不同「洗髮頻率」對頭皮健康的影響，顯示一周洗髮5~6次的人髮質最好、頭皮狀況佳，反倒是一周清洗7次以上屬「過度洗髮」，易刺激頭皮過度乾燥、發紅、發炎。 不過夏天頭皮易出油，「天天洗」真的會使髮質乾枯、刺激頭皮嗎？最近《每日郵報》詢問專家，給出不同答案。醫師及毛髮專家表示，盛夏容易流汗、且空氣中有許多懸浮物，「為了讓頭髮更健康地生長，應盡可能保持頭皮清潔乾淨，把頭皮護理當成護膚」。但建議以溫水洗頭，並使用低敏性的洗髮產品與保濕護髮品，避免刺激頭皮過度乾燥。

據《每日郵報》報導，許多人對「頭髮多久洗一次才乾淨」意見分歧，有人主張「天天洗」才乾淨，但也有人認為頻繁洗髮會傷害頭皮、使髮質乾枯。對此，《每日郵報》專訪毛髮專家，給出中肯建議。

醫師Pallavi Bradshaw表示，盛夏高溫不只容易流汗，空氣中也飄散花粉與懸浮微粒，因此建議「天天洗頭」，但要使用溫水、並盡量使用低敏性的肥皂或洗髮精。而毛髮專家Mandy Buechner則指出，若屬油性頭皮，更應該每天洗髮。「為了讓頭髮更健康地生長，需要盡可能保持頭皮清潔乾淨，把頭皮護理當成皮膚護理。」

Bradshaw建議，就算是寒冷的冬天或較乾燥的季節，也別超過3天不洗頭，尤其夏天容易出汗，更可依個人需求「每天」或「隔天」洗一次頭髮。至於大家最擔心頻繁洗髮會使髮質變差，她也建議民眾可以使用保濕護髮產品，藉由產品中的足夠脂質，來為頭髮鎖水保濕、避免毛燥。

另外，夏天常出現過量紫外線，無論任何髮質都可能因此受損，甚至刺激白髮滋生，所以外出最好能戴帽子或撐傘，也可以適度使用防曬髮品。

「最佳」洗頭頻率是周洗5～6次

常在粉專分享醫學知識的胸腔暨重症專科醫師黃軒日前貼文指出，門診有病人問他，是否有醫學證明幾天洗一次頭髮才乾淨？

事實上2021年美國醫學期刊《Skin Appendage Disorders》就發表了一篇研究，顯示一周才洗1次頭不僅會引起毛囊堵塞、瘙癢等問題，也會誘發脂漏性皮膚炎；但洗得太頻繁也不是件好事，最好的洗髮頻率是一周5~6次。

這項研究是由一家北京生技公司在西安進行，研究人員將1500名18～75歲、無頭皮疾病者，依照洗髮頻率分為5組，進行為期2周的實驗：

≦1次／周：1周只洗0～1次頭髮

2 次／周：1周洗2次頭髮

3～4次／周：1周洗3～4次頭髮

5～6次／周 ：1周洗5～6次頭髮

＞7次／周：1周洗超過7次頭髮

雖然頭皮出油的狀況，會與個人體質與氣候環境相關，但研究結果發現，一周只洗0～1次頭髮，恐導致頭皮堆積污垢，引發毛囊堵塞、瘙癢等問題，也容易誘發脂漏性皮膚炎。

而一周洗超過7次頭髮，則屬過度洗髪，可能使頭皮過度乾燥或刺激，皮膚產生發炎反應、發紅現象。至於最好的洗髮頻率，則是一周洗5～6次頭髮這一組，受試者髪質最佳，頭皮也沒發紅、受損現象。

黃軒說，歷經整天在外流汗，灰塵、風沙吹拂，頭皮蘊藏著許多污垢，而其中皮脂所佔比例最高，其餘還有外界粉塵、煙霧、汗垢等等，這些污垢混合物容易致使頭髮上的微生物滋生，引發頭皮發炎。

促進頭皮健康3關鍵

1、定期洗頭，對於去除頭髮上的髒汙很重要，但仍不宜過度洗髪。

2、洗髮精可以輔助去除髮絲上的髒汙和多餘皮脂，並保持髮絲清潔。

3、洗髮頻率與頭皮屬性相關，油頭人就比乾性頭皮更需要頻繁洗頭。

黃軒也補充說明，依照不同屬性去選擇適合的髮品與護理方式，才能讓頭皮更健康。以膚質與出油程度，可以將頭皮屬性分為5類：

●正常頭皮

這種類型的頭皮油脂和水分平衡良好，不會過於乾燥或油膩。頭髮看起來健康、有光澤，且容易打理。針對這種頭皮，一般的頭髮護理產品就能達到很好的效果。

●乾性頭皮

乾性頭皮可能會感到緊繃、發癢，甚至出現頭皮屑。這是因為頭皮缺乏足夠的油脂來保持濕潤，可選擇滋潤和保濕的護髮產品，並避免使用過於刺激的洗髮精。

●油性頭皮

油性頭皮的人油脂分泌旺盛，頭髮易油膩且可能伴隨頭皮屑問題，最好使用控油配方的洗髮精，也需要比其他頭皮屬性者更頻繁地清洗頭髮。

●混合性頭皮

通常在前額和頭頂部位較容易出油，其他區域如側面和後部則可能偏乾。針對這種類型的頭皮，可能需要據不同部位選擇不同的護理產品。

●敏感性頭皮

敏感性頭皮易受刺激，可能因為某些成分或環境因素而出現紅疹、發癢或刺痛感，建議選擇無香料、溫和配方的護髮產品。

其實不只洗髮頻率會影響髮質、頭皮健康，過去也有專家提到，許多人習慣洗頭時會「搓揉」頭髮，以為搓洗越用力、越仔細，頭髮就越乾淨，其實都是NG行為！

日本HNK節目「ガッテン！」討論，洗髮時應該先用沖溼頭皮與頭髮，千萬別為節省時間而草率沖洗；洗髮前先把洗髮精倒在雙手上，從耳後或後頸部將洗髮精帶到頭皮各處，用手指輕輕按摩，就能去除髒汙，過度搓揉反而會使頭髮毛躁「空洞化」。

洗好頭髮後，只需用毛巾包覆頭髮輕輕按壓，吸走水分就好，接著再用吹風機吹乾，溫度保持溫熱即可，不宜太高或太低。且吹風機與頭髮的距離最好維持在10公分左右，並使用間距較大的梳子，一邊吹一邊梳理頭髮，當手指感覺到頭皮已經完全乾，不再有溼氣和水分，完整的頭髮清潔流程就算完成。

林口長庚醫院皮膚科主治醫師黃毓惠則表示，頭髮的毛躁程度與最外層的毛麟片有關，毛鱗片整齊，髮質就會好，反之則會容易毛躁。而洗頭主要是清洗頭皮，灰塵汙垢不需要搓揉，只要一般沖洗就能維護清潔，因此洗頭時，將洗髮精倒在手心搓出泡泡後，再輕輕按摩頭皮，把髒汙帶出，最後以稍溫熱的水沖洗乾淨即可。

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

政府發1000元全民皆可抽、7月開放登記！這兩類人不用抽就有…領取方式、資格、怎麼使用一次看

0056配息0.866元、年息10%！明明有底氣配1.07元卻縮水？超馬芭樂0056存股17年、為何力挺「不要配太多」？

他輔導1千個學生考進醫學院！有錢人在子女教育中絕不會說「專心讀書就好」...富豪10大教養秘訣公開

星巴克「買一送一」連兩天！星冰樂、那堤、星沁爽都有？飲品一次看…加碼超商咖啡優惠總整理

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】