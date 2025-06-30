韓國單月出生率飆速30多年最快 台出生人口仍新低…原來從這裡先下手

文．數位內容部整理

韓國4月出生率飆升至30多年來的最快水準，為這個全球生育率最低的國家帶來了復甦的初步跡象，究竟韓國做了哪些政策上的努力？ 新當選的總統李在明，已將人口復甦作為新政府的基石，他先從結婚率提高下手，建議包括為所有新婚夫婦提供1億韓元（約214萬台幣）貸款，並根據所生子女數免除債務，將兒童津貼發放年齡擴大到18歲。 另外，實施家庭友好型稅收改革，該改革以法國的家庭商數制度為藍本，通過參考家庭子女數來降低家庭稅收。

韓國4月出生嬰兒20717名年增8.7%，創1991年4月以來最大增幅

外媒報導，韓國統計廳表示，4月出生嬰兒20,717名，比去年同期增加8.7%，創下1991年4月以來的最大月增幅，這一增長態勢，延續去年開始的積極趨勢，出生率已連續 10 個月上升，但儘管如此，整體生育率仍低於人口更替水平(replacement levels)。

台灣5月出生人口數僅8433人創新低，連續53個月「生不如死」

那我們台灣呢？據內政部最新人口統計資料，今年5月全台出生人口數僅8433人，跌破8500人關卡，也創下歷史新低點，死亡人數則為15382人，台灣已連續53個月「生不如死」。

台灣是全球人口老化速度最快的國家，據國發會2024年10月發布數據，預計未來25年內，老年人口扶養比將從 28%攀升至73%，成為全球最高之一。

至2070年，台灣總人口將降至1,497萬人，較最新統計2335萬人減少36%，且扶養壓力沉重，屆時每1位青壯年人口就必須須扶養1名老年人，嚴重考驗未來的年金財政穩定性。

韓國結婚率上升加上30歲女性人口增長，各種生育促進政策推出發酵

回頭看韓國的生育促進政策，是從哪部分來下手？韓國統計局官員表示，出生率上升似乎受到去年以來結婚率上升、30歲出頭女性人口增長以及各種生育促進政策的影響。

4月共有18,921對新人結婚，較去年同期成長4.9%，這也是結婚數量連續第13個月成長。

韓國智庫建議女孩提早入學以提高生育率

韓國婚姻和生育之間存在著強烈相關性，非婚生子女很少，使得結婚人數成為未來生育趨勢的關鍵指標。

所謂的「迴聲潮世代(戰後嬰兒潮的孩子們，多半指Y世代)」出生於1991年至1995年間的龐大族群，如今年齡介於29-34歲間，正進入婚姻與生育的黃金年齡。數據顯示，30-34歲女性的數量從2020年的151萬增加到今年5月的165萬人。

然而，官員們對這一趨勢的可持續性仍持謹慎態度。韓國總生育率（即一名婦女一生中預計生育的平均嬰兒數量）仍處於0.75危機水平，遠低於在沒有大規模移民的情況下維持人口穩定所需的2.1。

聯合國最近的一份報告將韓國列為「超低生育率」國家之一，計算出韓國在30年內恢復到可持續生育率的可能性為0.1%。

各級政府、大公司發起積極行動，慷慨現金補貼到給約會計劃

近年來，各級政府乃至大公司都發起積極行動，來扭轉人口下降的趨勢，從慷慨的現金補貼到約會計劃。

專家將韓國人口危機歸咎於多種因素，包括飆升的住房成本、激烈的教育競爭、苛刻的工作文化，以及年輕一代對婚姻和家庭生活態度的改變。

由於職業方面的考慮和傳統性別角色的負擔，女性也越來越多推遲或放棄生育。

李在明將人口復甦作為新政府的基石

而新當選的總統李在明，已將人口復甦作為新政府的基石。他建議包括為所有新婚夫婦提供1億韓元（約214萬台幣）貸款，根據所生子女數量免除債務，將兒童津貼發放年齡擴大到18歲，並實施家庭友好型稅收改革，該改革以法國的家庭商數制度為藍本，通過調整家庭子女數量來降低家庭稅收。

不過仍有專家質疑，僅靠財政誘因是否能扭轉人口下降的趨勢。

首爾大學經濟學家洪錫哲表示，雖然政府政策似乎旨在降低與結婚和生育相關的成本，但他懷疑這是否會導致出生率反彈，他認為需要努力解決的是結構性社會問題。

林萬億：少子化對策要往前思考，怎麼從交友、結婚階段著力

至於台灣部分，今周刊曾報導，年輕人婚都結不了，確實是少子化最嚴重的關鍵之一。台大社工系名譽教授、前政委林萬億指出，「政府這幾年主力是從降低育兒家庭負擔下手，對於政策目標較不明的未婚族群，確實沒有太多關注。」

林萬億坦言，現行少子化對策的確要開始往前思考，怎麼從交友、結婚階段就著力，鼓勵更多年輕人走入婚姻、生子。

新加坡、日本做法多元，但刺激生育效果仍有限

林萬億觀察，新加坡和日本都有支援婚姻相關措施，像是提供結婚基金、公共住宅優先分配權，日本各縣也舉辦多元活動，鼓勵年輕人出門交朋友。「這些作法，台灣未必適用，但既然現在想破頭了，刺激生育效果仍有限，顯然一定還有遺漏之處，須要往前更細緻規畫。」

結婚與生育相互連動，是東亞國家特有現象，台灣過去40年間，非婚生育率均在3%、4%遊走，日本、韓國更低於3%，西方國家則展現截然不同的國情，美國及英國非婚生比率均超過4成，瑞典破5成，法國高達6成，多數民眾在做生育決策時，婚姻關係不是必然的先決條件。

少子化問題困擾台灣已久，背後成因盤根錯節，任何對策都需要時間發酵，難以立竿見影，重要的是，這張看錯問題、漏寫答案的考卷，最終能否填上正解，若考生沒有能力修正錯誤，再怎麼重考，注定不會及格。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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