快訊

推動法庭直播！藍白挾人數優勢 立院三讀通過《法院組織法》

孫安佐私下近況曝光 孫鵬親口認1條件「可將遺產直接過戶」

蕭美琴險遭攻擊？捷克稱「陸方策畫破壞行動」 陸外交部強硬回應

聽新聞
0:00 / 0:00

這檔ETF才掛牌7天「漲多跌少」！1萬多元就能入手 股海老牛：3族群適合買

聯合新聞網／ 今周刊
示意圖／AI生成示意圖
示意圖／AI生成示意圖

【文．胡肇芳整理】

由於美股股票價格普遍都較高，讓小資族望而卻步，如果你是喜歡創新科技產業，但很難花時間研究的投資人，中信ARK創新主動式ETF(00983A)是可以考慮的選擇，00983A自6/18掛牌以來漲多於跌，報酬率約4%，以今年才掛牌的主動式ETF來說，算是不錯的開局。

財經部落客「股海老牛」認為，00983A適合以下3種投資人：1、偏好「選股不選市」策略；2、對顛覆式創新產業有興趣；3、對美股苦手的投資人。

木頭姐（Cathie Wood）旗下的ARKK（ARK Innovation ETF）今年以來表現亮眼，截至昨日收盤累計上漲超過23%，創下年內新高，明顯領跑美股四大指數。法人分析其強勢表現，主要有四大因素，且在外在環境利多下，ARKK的亮眼表現可望延續。

首先，AI浪潮持續發酵，帶動創新科技股大漲。ARKK重倉多檔與人工智慧（AI）相關的成長型科技股，例如Tesla（電動車與AI自駕技術）、Roku、Palantir、CRISPR等，AI與自動化熱潮帶動市場對未來科技變革的期待，這些公司雖未必短期獲利強勁，但擁有長期顛覆產業的潛力，符合ARK創辦人Cathie Wood一貫的「顛覆式創新投資」理念。

ARKK成分股多數是「非主流但具潛力」公司

其次，市場對聯準會降息預期升溫，有利成長股。在經濟數據趨緩、就業市場降溫背景下，市場預期美國聯準會年底可望降息，甚至不排除提前啟動降息，帶動成長型科技股估值修復。ARKK多為未來成長性高的企業，對利率變化極為敏感，降息預期提高其估值空間。

第三，資金輪動由大型股擴散至中小型成長股。去年資金多集中於如輝達（Nvidia）、微軟（Microsoft）等科技巨頭，但近期資金開始外溢至中小型AI及創新科技股，而ARKK多數成分股正是這類「非主流但具潛力」的公司。

第四，加密貨幣在穩定幣法案通過後上演慶祝行情，有利ARKK表現。ARKK成分股除前面提及的AI創新科技產業外，也包含區塊鏈及加密貨幣相關的企業，例如美國最大加密貨幣交易所Coinbase、以及交易平台Robinhood等，近期都出現大漲，而這些公司都是ARKK的主要成分股，因而挹注ARKK上漲動能。

00983A投資聚焦顛覆式創新

與ARKK主軸一致

中信ARK創新主動式ETF（00983A）經理人唐祖蔭表示，00983A投資策略聚焦於顛覆式創新，與ARKK主軸一致，涵蓋 AI、自駕車、機器人、基因科技、金融科技等顛覆式創新產業，且成分股重疊度高，當ARKK受惠於資金湧入、成分股大漲時，00983A可望同步受惠。

觀察00983A自6月18日掛牌以來，受惠美股表現回溫，科技股領軍創高等利多，至今漲多於跌，掛牌以來報酬率約4%，以今年才掛牌的主動式ETF來說，算是取得不錯開局。

唐祖蔭表示，看好ARKK或美股創新股的投資人，00983A可作為參與顛覆式創新趨勢的投資工具。建議投資人可以將美股市值型ETF作為核心配置，00983A作為衛星配置，長期佈局，藉以搭上科技創新帶來的豐厚果實。

財經部落客「股海老牛」認為，00983A適合以下3種投資人：1、偏好「選股不選市」策略；2、對顛覆式創新產業有興趣；3、對美股苦手的投資人。

財經部落客「要不要來點稀飯套餐」也認為，00983A的策略，就是跳脫平均，目標是提前卡位那些有機會翻10倍的成長型企業，從過去ARK押中的 Palantir（近五年報酬 +1393.48%）就能看出來，這些股票可能波動很大，但只要押對一檔，整體表現就會被拉高。

「要不要來點稀飯套餐」認為，這樣的組合背後的特性，「主動選股+創新主題+ 海外中小型股」，意味著高潛力，但同時也伴隨著高波動風險。

延伸閱讀：

本文授權自今周刊，原文見此

延伸閱讀》

台幣升破29了「兌美金匯率27-28是有可能的」！學者3個原因推斷：升值終點在這裡

存高股息會讓財富縮水？0056這樣買多賺120％！破解「左手換右手」陷阱，3關鍵翻轉「獲利最大化」

公務員當沖1年，負債400多萬血淚告白：「借錢投資」什麼都抱不住，最後虧更多...「翻本」念頭是毒藥

政府發1000元全民皆可抽、7月開放登記！這兩類人不用抽就有…領取方式、資格、怎麼使用一次看

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

今周刊

追蹤

相關新聞

消費升溫+台幣升值 暑假概念股今年有好戲？聚焦6大題材 吃喝玩樂產業迎旺季

暑假旺季將至，台股盤面有關「吃、喝、玩、樂」的族群有望發酵，相較以往，今年相關族群更有台幣升值、遠離關稅衝擊等利多因素助攻，股價表現受關注。

立委提案欠周全、家長為品質搶進名校⋯孩子補習超修拚入學 揭私中招考爭議

近年私立國中窄門「搶破頭」，立委雖提案禁止入學考，卻因牽涉教育與招生自由，引發反彈。政府應通盤檢討入學方式，並同步提升公立學校教學品質，增加家長選擇誘因，才可能真正化解惡性競爭。

AI 10秒判讀救回心肌梗塞的他！台大、榮總...醫學中心AI前線應用一次看

5月15日上午，尖銳的救護車鳴笛聲，劃破台中市南屯一處寧靜街區。 一早8點多，52歲的小林在家中運動，突然頭暈目眩、胸部撕裂痛。救護人員將他抬上救護車，立刻施作心電圖，10秒後，AI判讀系統發出警示，螢幕跳出一行讓救護員繃緊神經的紅字──「STEMI」。這五個字母，對應的是致命風險高、被稱作急重症頭號殺手的「急性心肌梗塞」。 救護人員看到判讀結果，第一時間上傳圖像，立刻經線上醫師判讀確診，3分鐘內完成投藥。同時，10公里外的中國醫藥大學附設醫院已做好準備，空出心導管室，小林被送達醫院直到完成手術打通血管，全程只耗費31分鐘，不但保住一命，且預後狀況良好。 在這場與死神的賽跑中，小林得以驚險回魂，是因為他坐上的救護車，配有中醫大附醫「智救心」AI輔助診斷系統。

新版《財劃法》營業稅歸地方 財政調度工具恐癱瘓：年金撥補、產業紓困沒餘地

新修正的《財政收支劃分法》，可能讓「營業稅率」這項重要的財政調度工具癱瘓。行政院後續的作為，將攸關中央政府未來開闢財源與扶持特定產業的彈性。

台鐵漲價很有感！短程漲幅近5成原因曝 客人流失2%新董座反說策略成功？

台鐵票價本周調整，許多通勤族直呼有感，甚至質疑「平均調漲26.8%，實際漲幅卻接近5成」，直喊心痛。 譬如，台北到基隆區間車的票價，從原本的41元漲至62元，台北到桃園的區間車票價，從42元漲至63元，漲幅都達48%。其實，這是台鐵公司為了維持長程線競爭力，選擇「遞遠遞減」的漲價策略。 新任台鐵董事長鄭光遠點出，儘管漲價後台鐵旅運量微幅下降2%，不過營收反倒上升了24%，目前看來，票價合理化的遞遠遞減策略「還算OK」。未來會持續提高準點率、載送品質。 民眾想要省錢，最好的方法就是視通勤區域「購買TPASS」，或是上網登記「TPASS 2.0」的常客優惠。倘若需要購買長程票，也可以多留意信用卡優惠，近期，就有銀行業者趁隙推出台鐵「30%」大幅點數限期回饋，邀請民眾一同抗漲。

「台灣感性대만감성」是什麼？懷舊街景、雜亂招牌…你我的日常為何讓社群狂瘋

你有聽過「台灣感性」嗎？台灣感性（韓語：대만감성）一詞源自於韓國社群媒體，在台灣人眼中，台灣或許充斥著老舊巷弄、鐵皮屋和滿滿的機車潮，但這樣日常的街景映入韓國人眼裡卻充滿著獨特的魅力。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。