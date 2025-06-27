台塑、南亞…台塑4寶市值加總比不上國泰金 謝金河刮目相看只有它

文．謝金河

新台幣強升帶來了產業貧富差距加大。 昨天去錢櫃參加董事會，一直以來經營都保守穩健的錢櫃今年前5月業外突然出現1.19億元的虧損，原來是帳上的美元在5月強升中，大約提列1.37億元的損失。錢櫃不是出口的企業，只是公司的現金以美元持有的部位高，台幣突然強升，避險不及，也遭到重傷害。

5月公布匯損消息的企業還不多，比較嚴重的是汽車零組件的東陽公告5月匯損4.07億元。壽險業公布5月虧損1066億，單是新光金就虧損196.49 億，大大影響金控公司5月獲利。

台灣5月出口創下517.4億美元的空前佳績，這當中，資通訊產業及半導體的出口都創造空前佳績，Ai的助攻，台灣的出口強勁，新台幣當然有升值壓力，很多有強大競爭力的公司如台積電，或者是很多毛利率逾50%的公司都可以面對新台幣升值的壓力，但很多傳統產業，一方面必須承受來自中國的內捲壓力，現在台幣強升，更加雪上加霜。

26日新台幣來到29.122，如果6月最後一個交易日是在這個位置，那麼等到8月公布第二季季報，恐怕會有很多企業會令大家驚嘆連連。

從川普的對等關稅帶來的驚嚇，台股從最低已經彈升逾5000點，台積電從780彈升至1080元，但很多老牌的傳統產業龍頭企業股價，像台泥一直破底。昨天我算了一下台塑四寶市值加起來只剩下9266億元，居然比一家國泰金控還少。

幾年前，台塑石化是市值第四大企業，現在是35，台塑45，南亞46，台化退到80以後，最近開始有人在討論台泥，台塑，南亞會不會跌出台灣50？

企業的物競天擇愈來愈嚴厲，我對智邦刮目相看，2008年智邦科技跌至4.94元，幾乎快成艱困公司，如今股價一度漲到812元，智邦科技的市值4169億元，超過台塑集團任何一家企業。

新台幣升值帶給有競爭力的科技企業乘風破浪，但是對於很多傳統產業的重擊也加大。整個產業生態就像貧富差距拉大一般，這個現象值得政府重視！

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本文授權自今周刊，原文見此。

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