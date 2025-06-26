台鐵漲價很有感！短程漲幅近5成原因曝 客人流失2%新董座反說策略成功？

撰文．黃靖文

台鐵票價本周調整，許多通勤族直呼有感，甚至質疑「平均調漲26.8%，實際漲幅卻接近5成」，直喊心痛。 譬如，台北到基隆區間車的票價，從原本的41元漲至62元，台北到桃園的區間車票價，從42元漲至63元，漲幅都達48%。其實，這是台鐵公司為了維持長程線競爭力，選擇「遞遠遞減」的漲價策略。 新任台鐵董事長鄭光遠點出，儘管漲價後台鐵旅運量微幅下降2%，不過營收反倒上升了24%，目前看來，票價合理化的遞遠遞減策略「還算OK」。未來會持續提高準點率、載送品質。 民眾想要省錢，最好的方法就是視通勤區域「購買TPASS」，或是上網登記「TPASS 2.0」的常客優惠。倘若需要購買長程票，也可以多留意信用卡優惠，近期，就有銀行業者趁隙推出台鐵「30%」大幅點數限期回饋，邀請民眾一同抗漲。

台鐵漲價有感 短程通勤漲幅近5成！

30年未曾漲價的台鐵票價，本周起調漲票價，有不少通勤民眾驚覺「漲幅比想像多，直喊心痛」。台鐵本周實施新票價，平均漲幅雖是26.8%，不過其實採取「路途愈短，漲幅愈高」，令不少通勤族荷包有感縮水。

譬如，以區間車票價為例，台北到基隆區間車的票價，從原本的41元漲至62元，台北到桃園的區間車票價，從42元漲至63元，漲幅超過4成。其實這是因為台鐵調整票價時，採用「遞遠遞減」調整策略。

遞遠遞減費率怎麼算？ 50公里內短程漲幅超大

根據台鐵「遞遠遞減」費率表，原本台鐵區間車每公里票價約為1.46元。漲價後，50公里內每公里價格漲至2.18元、50到100公里價格為1.92元，當里程超過300公里，每公里價格就會下降到1.42元。

這也是為什麼民眾會如此有感。因為基隆到台北、桃園到台北，這些熱門通勤車站，單趟里程都50公里內，漲幅當然也接近5成。

其實，台鐵公司在討論票價合理化方案時，不僅要考慮合理報酬率，同時也得考慮長程線的競爭力，因為台鐵同時面對高鐵、國道客運的競爭，若漲幅過高，恐怕反而衝擊民眾搭乘台鐵意願。

通勤族變「盤子」？ 鄭光遠：運量微降、營收大增24%

只是，這樣的漲價策略，讓立委質疑是不是反而讓「短程客」流失？新任台鐵董座鄭光遠點出，儘管台鐵漲價後，本周運量看起來微幅減少2%，不過營收反而增加24%，「目前遞遠遞減的策略，看起來仍OK」。

鄭光遠就點出，未來同時也希望台鐵和高鐵能夠有運具分工的概念，所以未來會努力提高短程的班次，並努力讓準點率提高，得到旅客認同。

通勤族如何省錢？ TPASS抗漲

只是，漲價雖然荷包瘦了，不過多數人對於30年未漲票價的台鐵公司此次漲價，多半表達理解。其實，還有幾招能夠讓通勤族、台鐵族省下一大筆交通費。

假如你是基北北桃、南高屏、桃竹竹等22個區域的固定通勤族，購買TPASS是最省錢的方法。

因為，目前TPASS並沒有隨台鐵票價調整跟著漲價，近期，行政院更表達立場，將推動第二期計畫，讓原本今年預算到期的TPASS延續到2029年。

非固定通勤別怕 TPASS 2.0還有常客優惠 這家信用卡祭30%回饋

其實，顧及仍有不少民眾仍未被「TPASS 1.0的定期月票」優惠覆蓋，交通部1月進一步推出「TPASS 2.0常客優惠」。雖然主要優惠是針對公路運輸，不過只要每月搭乘台鐵11次以上，仍會有加碼2%優惠。

另外，有信用卡公司嗅到台鐵漲價話題，更在近期推出加碼回饋活動，國泰世華CUBE信用卡在6月23日至7月6日，推出「共同抗漲」優惠，只要用CUBE信用卡在台鐵消費，就能享「30%」高額回饋，最高回饋金100小樹點。

本文授權自今周刊，原文見此。

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