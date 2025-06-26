「台灣感性대만감성」是什麼？懷舊街景、雜亂招牌…你我的日常為何讓社群狂瘋

撰文．陳彥澐

你有聽過「台灣感性」嗎？台灣感性（韓語：대만감성）一詞源自於韓國社群媒體，在台灣人眼中，台灣或許充斥著老舊巷弄、鐵皮屋和滿滿的機車潮，但這樣日常的街景映入韓國人眼裡卻充滿著獨特的魅力。

「台灣感性」強調的是一種懷舊與氛圍感

台灣感性一詞在2020年代爆紅，隨著台灣影劇作品《那些年，我們一起追的女孩》、《我的少女時代》、《想見你》…等熱潮吹進韓國，也讓韓國年輕世代迷上屬於台灣的獨特氛圍。

戲劇中浪漫的校園場景、帶有懷舊感的時代記憶、溫柔的影像敘事風格，種種層次堆疊出的情感造就了韓國人瘋迷「台灣感性」的開端。電影戲劇中的叫賣發財車、老舊鐵皮屋透天厝、參差不齊的招牌，這些屬於台灣文化的特色街景都是韓國看不到的景色，更造就出一種與現代化、科技感迥然不同的台灣樣貌與特色文化。

NewJeans、J-Hope、ILLIT…韓團成員助攻，創造寫真熱潮

除了影劇熱潮加持之外，韓國女團NewJeans、MAMAMOO隊長頌樂以及BTS成員J-Hope等明星也曾到台灣取景拍攝MV、照片，不僅創造「台灣感性」的寫真熱潮，更透過鏡頭語言描繪出屬於「台灣感性」的慢步調。

從王牌製作人眼中看「台灣感性」

喜愛看韓綜的人鐵定對韓國王牌製作人羅PD不陌生，YouTube節目《跟著大明尋味》台灣篇就由羅PD跟金大明從北玩到南，不只走遍台灣大街小巷，更品嘗許多在地美食。兩人漫步在台南街頭時，也忍不住感性地說「台南就如同一個充滿情感的F城市，集感性於一生」，以MBTI比喻城市魅力，也讓更多人看見韓國人眼中的「台灣感性」。

「台灣感性」帶動旅遊熱潮，有望衝破新高峰

韓國人有多愛「台灣感性」？6/19於韓國木浦登場的「台韓觀光交流會議」就以台韓觀光新時代為主題來探討如何進行更深入的台韓觀光交流。韓國旅行業協會會長李振錫表示，台韓兩國的一大共同點就是國人都非常喜愛旅行，護照占比皆達60%以上。

台灣觀光協會會長簡余晏指出，1992年台韓互訪破45萬人次，2014年突破100萬人次，2018年突破200萬人次，今年要衝刺新高峰300萬人次，今年有望成為台韓觀光發展的突破年。

根據交通部觀光署統計，疫情後韓國旅客來台人數已恢復超過八成，靠著台灣獨特的浪漫、青春及懷舊風情，台灣儼然已經成為韓國旅人心中的「療癒聖地」。

「台灣感性」有哪些代表性地點？九份、大稻埕、神農街都上榜

從韓國最大的入口搜尋引擎網站NAVER上搜尋「台灣感性（대만감성）」可以發現包含台北的西門町、大稻埕、赤峰街、九份以及台南的神農街...等地都是非常受到韓國人喜愛的台灣感性代表性景點。從這些地點的照片中不難發現，台灣感性的特點包含亂中有序的招牌街景、各有風格卻又充滿人情味的小店，冷色調中透露出街景的和諧與溫暖，是構成「台灣感性」的景色與日常。

從韓國紅回台灣的「台灣感性」

1990年代以前，台灣和韓國有著相似的背景與發展，但1990年代以後，追逐現代化的韓國街景漸漸被整齊的高樓大廈所取代，台灣反而保留了過去的生活痕跡。根據AdGeek的全球趨勢報告中指出，「Newtro」一詞自2019年起便在韓國掀起流行文化風潮，由復古懷舊的風格結合流行文化，強調新與舊的碰撞。

隨著「台灣感性」一詞從韓國紅回台灣，也有越來越多人開始認同並傳達「台灣感性」的魅力。對於外國人來說，「台灣感性」象徵的其實是一種不做作、不刻意、不經意的日常生活，像是街邊的鐵花窗、老舊的招牌與騎樓、阿嬤家的磨石子地板...等等，除了強烈的懷舊與生活感，濃濃的人情味亦為這樣的日常注入生命，形成新式的台灣美學。

本文授權自今周刊，原文見此。

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