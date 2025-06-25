3寶媽兼3份工賺不到5萬、曾在大陸年薪百萬來台剩三分之一 新住民求職有多難？

【文．黃靖文】

台灣新住民要在尋職有多難？調查顯示，儘管75%的新住民都是全職勞工，但他們僅能做低階技術性工作，多數是製造業、服務業，更慘的是升遷、培訓機會都沒他們的份。 根據內政部統計，國內已有近60萬的新住民，佔總人口2.5%，另根據教育部統計，112學年級各學校，就有超過27萬名，來自新住民家庭的子女入學。粗估新住民及其家庭、子女，人數已超過百萬人。 只是，這些新住民在台灣職場被貼上標籤，導致工資低、工時長。就有位來自柬埔寨的3寶媽，儘管肯吃苦，兼了3份職，月薪僅在2萬至5萬元浮動。

1111人力銀行、輔大與新住民事務權益促進總會發布「新住民勞動力調查」，發現新住民在台灣職場被貼上標籤，導致他們「工資偏低」、「工時長」、「難升遷」，這是多數新住民普遍面臨的困境。

根據內政部統計，台灣2024年為止有約57萬名的新住民，佔台灣總人口比率約2.5%。其中，又以來自中國最多，其次是越南、印尼等東南亞國家。此次，受訪新住民有89.21%是女性，且年齡集中在36至54歲，以中壯年人口為主。

7成5新住民為全職工作者，每週工時逾35小時

據1111人力銀行調查，有高達75%的新住民為全職工作者，僅有17.5%是主掌家務或自由業，此外，有超過8成新住民每周工時已超過35小時，是國內重要勞動力來源。

調查顯示，這些新住民投入職場，多屬製造業、餐飲服務、清潔、家庭幫傭。她們面對各式各樣職場壓力，包含「工資偏低」、「工時過長」、「文化差異」等，由於總是被「貼標籤」，因此也較難找到穩定工作。

口音太重遭嫌棄，柬埔寨三寶媽苦兼3份工

今年39歲的潘喜玲來自柬埔寨，是一位3寶媽，為了減輕家庭負擔，她也同時找了3份兼職，小學外語老師、法院、警局通譯，還經營了微型電商。儘管如此每月收入也只在2萬到5萬元浮動。

起初來台，潘喜玲想當專職翻譯，卻因為口音問題無法成為正職，之後她改到市場尋職。有間蛋糕攤販見她口音重、面有難色，但她主動提出「低於行情」的時薪，才尋職成功。由於她努力上進，受市場婆婆媽媽客戶青睞，二度獲老闆加薪。

目前，潘喜玲創立微型電商「柬到寶三寶媽」，小有名氣，更曾獲移民署築夢計畫補助肯定。只是，她無奈表示，近年柬埔寨詐騙園區新聞頻傳，有顧客踢館痛罵「柬埔寨很可怕」，令她十分無奈。

新住民多從事基層勞力 難獲升遷、培訓機會

1111人力銀行發言人曾仲葳指出，由於語言或文化差異，即使是擁有大學學歷的新住民，也經常被排除在客戶接觸、行政文書，自然也無望晉升培訓，只能從事基層勞力、重複性高的低技術性工作。

另外，曾仲葳點出，本國籍勞工對「新住民搶工作」或「占福利資源」的職場印象，也讓新住民難以融入工作團隊，無法獲得公平的升遷機會。

曾在中國國營銀行上班 年薪百萬來台剩1/3

從中國東北嫁來台灣的44歲李小姐目前定居台灣，原本以為以她資歷，來台灣能輕鬆求職，想不到兩個月投了國內多家銀行，十來封履歷全遭已讀不回，僅獲一間外商面試，待業長達半年。

由於李小姐過去曾外派日本、精通日語，後在台灣找到一家日商擔任人資，目前月薪5萬元，但年薪僅過去的1/3，令她十分無奈。

75%新住民有意願免費職訓 實際僅16%參與…

要克服語言差異、文化差異、就業歧視等阻礙相當不易，調查顯示，僅有16%的新住民，曾經參與職業訓練，72%不考慮創業開店。不過，若有免費職訓輔導或創業貸款，有75%的新住民表達有意願。

新住民事務權益促進總會理事長謝立功表示，新住民的困境並非單純的語言障礙或文化適應，政府應以雙贏策略改善勞動力不足，譬如透過終生教育提升新住民的職能，在空大開設專班、專人輔導與協助。

曾仲葳則認為，調查揭露新住民在台灣勞動市場的高度參與，以及制度上的不平等，政府應設立多語言的新住民就業平台，持續推動職訓課程，並設立新住民創業輔導中心，提供一站式資源與貸款服務，強化勞動權益保障與反歧視宣導。

本文授權自今周刊，原文見此。

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