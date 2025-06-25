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用這招＋月砸1萬存2檔ETF 她4年存到第一桶金！為何小資族、大戶都愛？

聯合新聞網／ 今周刊
邁向財富自由有很多種方式，有不少人選擇存股ETF，累積退休金。示意圖／ingimage
邁向財富自由有很多種方式，有不少人選擇存股ETF，累積退休金。示意圖／ingimage

【文．胡肇芳 整理】

邁向財富自由有很多種方式，有不少人選擇存股ETF，累積退休金。有位網友PO文分享努力4年，終於存到人生第一桶金。她每月固定投入1萬元投資2檔高股息ETF，為國泰永續高股息(00878)以及群益台灣精選高息(00919)，平均1檔每季可以領到4千多，她表示，之所以選這兩檔是因為，過去績效都不錯，配息也相對穩定。

其實，「國民ETF」00878人氣一直居高不下，根據最新統計，截至5月底，規模與受益人數雙創歷史新高。推其原因在於，00878在台股出現震盪時能提供支撐，能成為小資族或是大戶共同青睞的ETF選擇。

理財達人認為，00919在除息後價格下降0.72元，為季配息ETF，等於1年有4次便宜3%左右的買進時機，累積起來也是很不錯！

想盡快存到人生第一桶金？可以參考這位網友的做法，她在Dcard發文並曬出截圖表示，努力了4年，終於存到人生第一桶金了，看到這個數字開心好久，以前總覺得這個目標遙不可及，沒有想到成功了。

原PO也分享她是如何存到的，首先最重要的就是要學會記帳，把每一筆開銷列出來，清楚知道自己把錢花在哪，其次就是，分清楚哪些開銷是必要的，哪些可以再想想。

存股00878、0919，每月股息約3000元

至於自己每月的「必要」開銷，以自己工作性質為業務，月收入6萬來說，租金與餐費各為1萬元，此外還有治裝費、保健品、化妝品之類的開銷，娛樂支出為3000至5000元，雜支約2000元。

投資方面，採取定期定額的方式，每月固定投入1萬元購買2檔高股息ETF，為00878與00919，資產配置為1:1。每月股息約3000元，平均下來每月可存到約2萬元。目前張數持續累積中，希望有天配息可以cover更多生活費。

其他網友在底下留言恭喜原PO，表示「很慚愧我出社會4年現在才開始檢視花費」，目前也在投資，希望30歲也可以到達100萬。也有人認為，要有一定的收入，才有本錢月存2萬，「不過記帳真的是重要的第一步，相信也是靠記帳控制支出才能達到第一桶金」。

「國民ETF」00878人氣再創高峰！

隨著台股行情熱絡，投資人對ETF關注度持續升高，有「國民ETF」之稱的國泰永續高股息(00878)人氣再創新高。根據最新數字顯示，截至5月底，00878規模已突破4,262億元，受益人數超過174萬人，雙創新高，展現市場對其高度認同。

國泰永續高股息ETF經理人游日傑表示，00878之所以受到廣泛青睞，主要來自其結合季配息機制與永續選股策略。

攤開00878成分股，半導體與電腦周邊類股合計超過4成，也落實分散產業風險，納入金融股以及電信股，展現攻守兼具陣容，在台股出現震盪時有機會為基金提供支撐。

無論是小資族或是大戶，00878皆展現出高度包容性與市場接受度，成為不同類型的投資人共同青睞的ETF選擇。

至於00919部分，理財達人表示，00919除息後價格下降0.72元，00919是季配息，也就是一年有4次便宜3%左右的買進時機，累積起來也是不錯！存股族或是想中長期持有的投資人此時進場布局可以撿便宜，也能夠降低持股的成本。

本文授權自今周刊，原文見此

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