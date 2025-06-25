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消費升溫+台幣升值 暑假概念股今年有好戲？聚焦6大題材 吃喝玩樂產業迎旺季

聯合新聞網／ 今周刊
台股。（聯合報系資料庫）
台股。（聯合報系資料庫）

撰文‧李瑞瑾

暑假旺季將至，台股盤面有關「吃、喝、玩、樂」的族群有望發酵，相較以往，今年相關族群更有台幣升值、遠離關稅衝擊等利多因素助攻，股價表現受關注。

每逢時序進入夏季，除了各級學校將放暑假，期間也迎來中元節、父親節等消費旺季；消費熱度加溫，讓「暑假概念」成為台股市場的季節限定題材。尤其，在台幣升值帶動消費力、外銷產業又面臨關稅與匯率陰霾下，與內需消費相關的暑假概念股，今年更有機會獲得市場聚焦。

一般來說，暑假概念股包含食品、遊戲、觀光、航運、文創、休閒等族群，目前上市櫃歸屬這些類股之標的約165檔，扣除其中與一般民生消費無關者，可篩出106檔相關標的。不過，雖然「暑假概念」年年都在喊，但從這些標的過去五年的暑期表現來看，投資人想把握旺季題材，其實並不容易。

食品、遊戲、觀光股漲相佳

首先，以近5年（2020年到2024年）的6至8月表現來看，106檔個股中，僅一檔上櫃餐飲股揚秦（2755）5年皆為上漲，該公司旗下有麥味登、炸鷄大獅等熱門餐飲品牌。另有十四檔在其中四年的六到八月間股價走揚，如鈊象（3293）、王品（2727）、長榮航（2618）等，合計檔數占該族群不到2成，凸顯並非族群整體都能受惠暑假旺季效應，選股更是重要。

再者，以這106檔暑假概念股的整體平均漲幅來看，過去五年中，其實有兩年的整體漲幅落後大盤，也凸顯「暑假概念」這個季節性題材的勝率並非頂高；但可注意的是，族群整體漲幅超越大盤的2021年、2022年與2024年，當時國內經濟環境，都是內需消費回溫、新台幣也處於相對強勢的格局，與今年環境類似，對食品、遊戲、觀光等暑假概念股相對有利。

以台幣升值環境來說，法人解釋，關鍵在於成本效應。其中，新台幣升值可使食品、航運業的原物料與原油進口成本降低；對遊戲業而言，若是代理海外遊戲，授權費以外幣支付，也受惠於台幣升值的成本降低效果。在成本壓低下，搭配暑期消費需求提升，自然更有獲利加溫的機會。而對觀光旅遊業者來說，新台幣升值則可增加海外購買力，有助提升國人海外旅遊意願。

題材發酵機率高，法人也陸續盤點值得留意的相關標的。在旅遊相關產業中，群益投顧點名看好雄獅（2731）、鳳凰（5706）、山富（2743）、五福（2745）等。不過群益投顧提醒，統計2017年以來旅行社的月營收表現，業績往往從5月開始增溫，並於7月達到高峰，短線操作者須留意業績週期。

屬短線題材 把握出場時機

國內航空業者部分，除了第三季迎來暑期客運旺季，還有第四季的貨運旺季。統一投顧預估，今年全球客運供給量將年增5.2％，但需求量年增可達5.8％，而全球貨運需求量預估不致衰退，整體仍具成長動能，看好長榮航、華航（2610）、台灣虎航（6757）三檔個股。

值得注意的是，航空公司燃油成本占成本結構達25％至35％，近來中東衝突爆發使油價有上行風險，也對航空類股獲利表現帶來隱憂。外匯專家李其展預估：「若戰事進一步擴大，國際油價衝至每桶百元也不無可能。」後續發展須密切留意。

第一金投顧協理黃奕銓從台幣升值及內需導向兩大面向出發，在暑假概念股中特別推薦食品類股大統益（1232）、餐飲股八方雲集（2753）等標的；群益投顧董事長蔡明彥基於類似概念，另點名旗下擁有曠世奇派、杜老爺冰淇淋等熱門冰品的南僑（1702）。

文創族群中，黃奕銓特別提到必應（6625）、寬宏藝術（6596）等策展企業，他強調：「非暑期雖也有活動，但場次不會像暑假那麼多，暑假是最旺的時候。」

至於遊戲類股，蔡明彥指出，鈊象具有獲利支撐，近期成交量也逐步升溫；橘子（6180）獲利表現並不突出，但殖利率逾8％，可留意是否搭上配息旺季的順風車。

此外，蔡明彥建議投資人今年特別關注任天堂Switch 2供應鏈，因銷售超出預期、有追單機會，相關公司將隨之受惠；微軟Xbox供應鏈亦可著墨。他表示：「畢竟，台灣還是以硬體為強項，暑假旺季中，這些遊戲機概念股也能留意。」相關個股如鴻準（2354）、瑞昱（2379）、偉詮電（2436）。

操作策略方面，暑假概念股被各家法人一致視為「極短線題材」，蔡明彥因此建議，投資人仍應檢視基本面是否有支撐，要更加掌握節奏、維持紀律操作，有獲利就抓緊時機出場；黃奕銓也直言，「暑假題材理論上6月開始發酵，可順勢操作，7月底之前獲利了結。」另建議持股水位不要過高，維持資金彈性以應對盤勢波動。

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