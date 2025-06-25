施振榮燃燒創業魂 斥資6億元收購改造，攜手20家供應鏈，打造零碳「未來船」

撰文‧曹悅華

全球首艘零碳排遊艇五月舉行下水典禮，高齡80歲的台灣科技教父施振榮瞄準淨零船舶大趨勢，喊出2026獲利目標，要用他的造船夢，為台灣創造下一個具有價值的產業。

5月下旬，曾創下金氏世界紀錄、全球第一艘靠無化石燃料環繞地球航行一周的零碳排遊艇「保利馬一號（Porrima P111）」，經台灣技術團隊改造後，在高雄興達港舉行下水典禮，引來各界關注，連友邦帛琉總統惠恕仁都親自來台「朝聖」。

這艘全長32米，由碳纖維打造的白色遊艇，可搭載30餘人出海。其中最特殊之處，當屬船內沒有任何柴油發電機具，動力全來自太陽能和氫能，不會製造溫室氣體、對環境毫無負擔。

這艘未來海上運具的幕後推手，是被譽為「台灣科技業教父」的宏碁集團創辦人施振榮。他的前半生，幾乎等於是台灣的產業發展史，曾催生台灣首個個人電腦品牌，大舉拓展國際市場，並提出企業價值主要存在於研發及品牌服務兩端的「微笑曲線」理論。

已經高齡80歲的他，自2023年起多了個新身分：保利馬董事長。2014年第二度卸下宏碁董事長職務後，他將大部分心力投注於宣揚推廣他畢生實踐的「王道」思惟，此時為何決定再度創業？選擇的又為什麼是過去較少涉獵的造船產業？

「我是個創業家，淨零船就是大趨勢，是個願景也是個使命。」施振榮接受本刊專訪時，語速雖然沉穩，言談間卻充滿鬥志。

造船公司不造船

以設計優勢制定零碳船規格

他解釋，保利馬的定位與他過去擅長的領域，距離並不遙遠，是一家「不造船的船公司」，業務核心約八成屬於科技，剩下兩成才是船舶本身，他希望集結台灣各方好手，將零碳船舶概念化為現實，透過設計優勢制定規格後，再交由造船工業密集的其他國家量產。

實際上，保利馬一號並非由施振榮獨自發想，其原型來自於「藍色經濟」概念創始人鮑利（Gunter Pauli）的實驗船。十年前，陸續靠著太陽能、氫能和風能繞行地球一圈，創下金氏世界紀錄。

2022年時，實驗船在印度近海觸礁，鮑利希望將船拖回岸上修整，想起1983年曾共同獲頒世界十大傑出青年、已有近40年交情的舊識施振榮，並主動尋求協助。

認定淨零碳排是未來趨勢，且交通運具是繼半導體後，下一個有望高度成長的產業，施振榮不只答應接回保利馬一號著手修復，還擘畫後續量產的商業模式。

「電腦及半導體，都是仰賴台灣幫全世界普及化，我現在希望在零碳船舶上，複製這個歷史。」施振榮回憶下決定的理由。

2023年，擱淺船隻順利航行到台灣，施振榮與鮑利這對老友，也共同成立保利馬，並找來國內知名船舶研究學者周顯光出任執行長，開啟長達一年的改造計畫。

「改裝比造新船還要困難許多！」目前仍身兼船舶中心執行長的周顯光坦言，要在不影響主結構情況下，將實驗船變身為商業用途，除了必須把內裝翻新、提高舒適度，還要有更穩定的能源供應，才能符合經濟效益。團隊至少花了半年時間反覆量測和試算重量，才將設計圖定案。

這段期間，產業人脈深厚的施振榮就擔任總指揮，只要團隊需要任何協助，他就負責出面商請合適的供應鏈廠商加入協作，「假如沒有施振榮，光是改一艘船，根本沒有人會賣設備給我們。」一名團隊成員私下透露。

隨著改造工程持續進行，所需的資金與協力廠商也愈來愈多，2024年中，經驗老練的施振榮，判斷保利馬到了該引進策略投資人的時候。

憑藉著對台灣產業的多年貢獻，以及從不吝創造共好的名聲，施振榮一表態，就號召了鼎創（緯創子公司）、宏碁、玉山創投、貿聯國際、中華投資（中華電信子公司）、巨星造船、國發基金等企業、機構入股，該輪一共籌資8億元。

本人持股保利馬17％的施振榮強調，公司招募的股東都是策略性夥伴，而非單純追求財務目標的投資人。

七月試航後商轉

已有大型旅行社表態合作

資金到位後，改造進度加速。針對輕量化，施振榮找上台塑負責打造碳纖維船身，成本是玻璃纖維的10倍；能源部分，船體覆蓋大面積太陽能板，作為主要的電力來源，並搭配行競科技提供的高效率鋰電科技，打造儲能系統，確保航行穩定供電；同時，著手氫燃料電池測試，提高續航力及當作備載電源。再加上收購、運送等費用，合計斥資6億元，攜手約20家供應商。

目前，保利馬一號已完成鋰電池、馬達動力推進、太陽能發電、氫氣共四大主要系統建置，若七月試航順利，將開放業者承租，執行中短程航線，可作為觀光、導覽船使用。目前，國內已有大型旅行社表達合作意願，未來有也望航行到日本沖繩、石垣島、菲律賓及帛琉。

保利馬一號船型順利試航，只是施振榮眼中的一小步，他的長期目標是達到規模經濟。

「我看到零碳排船市場需求遠大於產能。」為此，施振榮計畫在明年中推出船身長度77呎的新船，後年則是推出長101呎的產品，皆以至少百艘規模來設計，不只能觀光還能作為醫療船使用，終極目標則是打造渡輪，躋身海上公車，改善交通阻塞；能源還有望做到「選配」。

施振榮也套用「王道思惟」解釋，創業必須抓準未來的大趨勢，並且必須從中創造出新的價值；其中商業利潤，是眾多價值當中，不可或缺的一環，因為唯有找到能長期獲利的模式，才能永續經營。

他透露，公司資本額八億元目前有一大部分轉為生產設備等固定資產，公司營收雖然不多，但扣除人事與營運等必要開支，至今僅虧損約3千萬元。有信心保利馬2026年就能實現獲利、2028年在資本市場公開發行。

不過施振榮的造船大夢，依舊有很多挑戰。

一名船舶產業的董事長認為，保利馬商業模式就像蘋果，專注於設計，剩下的發包給各地代工，未來成功的關鍵，在於能否放大新能源效益，需要克服加氫等能源技術問題，才能邁向獲利。

要獲利還需足夠市場支撐

能源技術問題成最大挑戰

另一名熟知淨零碳排技術的海運高層則提醒，台灣氫能技術仍不成熟，一旦將氫視為船舶行進主力，除非具備產氫量能，或是不斷找到加氫點，否則很有可能開到一半停駛。另外是否有足夠市場支撐，也需要時間來驗證，「恐怕還有很長的路要走」。

施振榮自承，氫是終極能源，但全世界氫能技術以日本、德國最為成熟，台灣目前只能先仰賴進口設備，在尚不具備產氫能力，海上加氫站又嚴重不足情況下，保利馬需要積極突破。

周顯光也進一步說明，在交通運具當中，僅有豐田Mirai算是成功使用氫燃料電池驅動的案例，保利馬船所需儲氫量相當於十部豐田小汽車，而台灣受限法規跟相關供應鏈不足，現在僅有興達港可進行實驗性加氫，更別說在國外加氫受限更多，因此尚無法將氫能做為主要能源。

對施振榮而言，最大的挑戰是時間。

「我確實感受到時間壓力，我打算在85歲時『二度退休』，專注在公益，所以我只剩4年時間……。」他希望在有限時間內，善用畢生的經驗，為下一代創造具有價值的產業，實踐王道精神。

「太舒適我就會無聊，不做困難的工作，人生就沒有意義。」說完，他莞爾一笑。

一路看著施振榮投入零碳運具的外交部長林佳龍形容：「畢生都在創造產業，目的從來不是據為己有，是真正的人格者。」

80歲的施振榮，走起路來已經有些緩慢，但老驥伏櫪的他依舊堅定站在前線，為台灣產業的未來衝刺，從來不曾暫歇。

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