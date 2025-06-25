立委提案欠周全、家長為品質搶進名校⋯孩子補習超修拚入學 揭私中招考爭議

撰文．林良昇

近年私立國中窄門「搶破頭」，立委雖提案禁止入學考，卻因牽涉教育與招生自由，引發反彈。政府應通盤檢討入學方式，並同步提升公立學校教學品質，增加家長選擇誘因，才可能真正化解惡性競爭。

6月分，是高唱驪歌的畢業季，稚氣未脫的國小生們正準備踏出校園，邁向下個學習階段；當中，卻有一群孩子，早在兩個月前就歷經私立國中入學考的殺戮試驗，提前在升學賽道卡位。

今年農曆年後，北部一家小班制補習班裡，聚集十多位小學六年級的學童，他們聚精會神，在書桌前振筆疾書，有人眉頭緊皺，有人不時抓抓頭，思考如何解題，臉上不見這年紀的純真笑容。

這是當天第二場考試，試卷上，洋洋灑灑都是「國二程度」的數學題型，在最後衝刺期裡，補習班展開魔鬼般訓練，要求學生反覆練習，就怕漏掉任何一道習題，緊繃的壓力讓氣氛凝重。

少子化加劇 私中更獲青睞

這群學生參加的是短期「私中班」，每周要犧牲假日前往補習班，上午、下午各開設一堂，著重補強國文、英文及數學能力。競爭意識強烈的家長，甚至會讓孩子從小四開始補習，目標是在入學考拚出好成績，擠進「比頂尖大學更難考」的私中窄門。

小學生瘋搶私中的現象，這幾年嚴重加劇。全國家長團體聯盟輔導理事長彭淑燕感嘆：「無論教育政策怎麼改，口號怎麼喊，小學補學科的現象依舊頻繁，問一圈家長就知道了。」

在補教界有30年經驗的中華民國補習教育全國總會總會長楊佳叡觀察，近年少子化使學生總數下降，補習業產值反逆勢上升，「孩子變少，單一家庭可支配的教育支出比例沒有減少。」目前國小以安親課輔班為主，卻因「考試引導教學」，部分補習班因應市場需求，開始加開私中班。

整體生源減少，學校選擇變多，確實存在學生逐漸往私中移動的趨勢。

根據教育統計年報，2014學年度，全台國中生約80萬人，公立國中生占逾88％，私中生僅約一成；到2023學年度，整體國中生只剩不到55萬人，其中公立國中生減幅高達34％，私中生只減少15％，占整體比率反而逆向成長3個百分點。

這幾年，雙北明星私中招考盛況空前，位在台北市大安區的延平中學，今年招生人數不到500人，吸引約3800人競逐，錄取率僅13％，家長搶破頭。

然而，私中各自辦理入學招考，猶如提前透過「小聯考」，讓年紀更小的國小學童在升學競賽中廝殺，這與教育部推動教學正常化、適性揚才、十二年國教免試入學等政策理念，完全背道而馳。

修法改抽籤 私校批不合理

這股以「一試定終身」篩選學童的私中浪潮，被立委和教師團體關注，要求教育部正視亂象，民進黨立委林宜瑾更與全國教師工會總聯合會合作提出《私立學校法》（下稱《私校法》）修法，限定私中入學方式「不得以考試或依各名目，對學生做成實質鑑別」。

對於立委和團體倡議，教育部未端出官方修法版本，也沒有進一步動作，只表態支持立委提案，杜絕以考試篩選學生。

儘管修法在立院尚未有進展，但一項草案、一句官方表態，已在教育現場捲起千堆雪。

全國私立中學聯盟輪值主席、台中市私立僑泰中學校長温順德直言，這種修法方向，「太過蠻橫，完全沒道理！」

從法規面來看，在理當免試入學的國民義務教育階段，私中可以辦理入學考試，是依據《私校法》第五十七條及《私立國民中小學校免除法令限制及回復適用實施準則》規定。這兩項法規允許「非政府捐助設立」且「未接受政府獎補助」的私校，經報請主管機關備查，入學方式等事項不受相關法令限制。

林宜瑾的修法主張，是讓私校入學方式、分配名額受到法規規範，未來不得考試入學，而部分地方政府行政命令已規定，私中超額登記報名，要採「抽籤」機制，若修法成功，私中招生方式將與公立國中一致。

一名中部私中校長不滿直指，私中招生考試至少有三十年歷史，近年被放大關注，是因為少子化嚴重，愈來愈多學生往私中流動，公立國中招生困難，才想對私中動刀。

不僅私中校方難以接受，採取抽籤模式，在家長眼中，也無法落實《教育基本法》的「教育選擇權」意旨。

「我家學區只有一所公立國中，但另一所私立國中離我家更近。」彭淑燕舉自身例子說明，她的孩子看似有選擇，但若改採抽籤制，未來讀私中完全取決命運，想靠自身努力都不可能。

公校管理難 教學品質不一

在十二年國教下，明明所有孩子都可以無條件、低成本就讀公立國中，為何有愈來愈多家長甘願付每學期逾五萬元學費，甚至舟車勞頓，也要讓孩子擠進私校？

「問題在教學品質不一。」温順德直言，在家長眼中，公立國中也有明星、非明星級的差別，很多家庭會看學區「寄戶籍」，甚至在孩子年幼就超前部署置產，卡位進明星公立國中。

他舉例，在台中大里區的市立爽文國中，每年錄取名額為400多個，但登記人數高達八百多人，代表公立國中也有家長選校現象，何況是私中，「如果教學品質統一，就近入學就好了，何必花大錢去私校。」

深入看，私中招生爭議的背後，是教育「公共化」和「自由化」的爭論。私中以考試招生是否適當，確實有討論空間，但招生方式是私校自主的一環，「紅線」確實難畫。

「政府要解決的問題不是私校招生，而是為何愈來愈多家長不願意讓孩子讀公校？」一位台北市明星私中教務主任認為，與其聚焦占少數的私中，公立國中如何提升教學環境、讓家長放心，才是核心。

楊佳叡也認為，家長關心重點不見得全是升學，而是校園環境和安全，「家長普遍覺得私中的管理較好、學生素質較高。」

「在教學現場對孩子的關懷應該平等，但教學上卻很難平等。」楊佳叡分析，公立學校採S型的常態編班，等於一班內有全校第一名，也有第兩百名，學生素質差異大，教學上確實不易兼顧。

招生應更多元 不只採納成績

結果是，學科能力強、家庭經濟好的孩子漸往私中流動，形成在升高中階段，辦學優良的明星私中學生，會考成績較佳，產生M型化現象。

「中投區會考『5A』的人數，私中就囊括一半以上。」台中市立廍子國中校長賴文宗認為，公立國中首重防弊及公平，常態編班等政策，反而變相推動家長讓孩子去讀私中。

雖然，教育部有推出分組教學政策，讓資質優良的孩子們「跑班」上課，但對於賴文宗而言，該政策易拖垮學校行政運作，無法負荷跑班的機制，全國只有不到1％國中實行，形同虛設。

楊佳叡也深有同感，他點出，部分公立國中小有設置資優班，但錄取率極低，不到2％，考上後要採取「跑班」分散式教學，讓家長失去信心，若在公立國中無法滿足需求，只能轉向私中。

賴文宗建議，政府應改變政策方針，釋放更多權力給各公立學校，授權各校校長推動不同的辦學方案，不要有過多限制，才有機會和私中競爭。

然而，私中規模宏大的「小聯考」，仍有檢討空間，國家教育研究院教育制度及政策研究中心研究員曾大千認為，可考慮在《私校法》明定私中的招生應採「多元管道」，再由主管機關核定時審視，這是更妥適的作法。

私中的招生爭議延燒多年，教育部卻消極以對，拿不出積極作為。政府在修法討論之際，應全面檢討現行政策，而非繼續隔岸觀火，坐視公、私教學差距擴大，反讓孩子受害。

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