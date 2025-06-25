AI 10秒判讀救回心肌梗塞的他！台大、榮總...醫學中心AI前線應用一次看

撰文．今周刊編輯團隊

5月15日上午，尖銳的救護車鳴笛聲，劃破台中市南屯一處寧靜街區。

一早8點多，52歲的小林在家中運動，突然頭暈目眩、胸部撕裂痛。救護人員將他抬上救護車，立刻施作心電圖，10秒後，AI判讀系統發出警示，螢幕跳出一行讓救護員繃緊神經的紅字──「STEMI」。這五個字母，對應的是致命風險高、被稱作急重症頭號殺手的「急性心肌梗塞」。

救護人員看到判讀結果，第一時間上傳圖像，立刻經線上醫師判讀確診，3分鐘內完成投藥。同時，10公里外的中國醫藥大學附設醫院已做好準備，空出心導管室，小林被送達醫院直到完成手術打通血管，全程只耗費31分鐘，不但保住一命，且預後狀況良好。

在這場與死神的賽跑中，小林得以驚險回魂，是因為他坐上的救護車，配有中醫大附醫「智救心」AI輔助診斷系統。

急性心肌梗塞黃金搶救時間是6小時，卻經常因為病患延遲就醫，或急診室忙碌，無法及時施作心電圖、經醫師判讀確診，耽誤處置時間。中醫大附醫急診每天施作約250張心電圖，但可判讀的醫師只有個位數，可能漏接心肌梗塞患者。

為了提升診斷效率，2020年，中醫大附醫以6萬筆心電圖資料，訓練出可自動診斷急性心肌梗塞的智救心AI系統，判讀水準相當於心臟專科醫師，準確率超過99%。

除了應用在急診，院方更將這套AI拉到院外的救護前線使用，捐贈30套系統給台中市29個行政區的消防分隊，至今已施作1.1萬張院前心電圖，在救護車上揪出577個急性心肌梗塞患者，幸運的小林，就是其中一例。

除了「智救心」以外，中醫大附醫還開發多項AI醫療神器，包括以「智護肺」預測急性呼吸窘迫症風險，用「智抗菌」縮短細菌抗藥性檢測時間。2023年，院方將這些AI應用，全部整合進「重症戰情室」大平台，已在院內7個加護病房（ICU）導入。

這個平台，整合病患所有生理監測數據、檢驗報告等資料，在面板上一目了然，除了即時更新數據，還能依照不同科別需求客製化，24小時蒐集與監測重症患者的病況。醫護人員也因為減少庶務性工作，更能將心力放在照護病患上。

以呼吸加護病房為例，導入重症戰情室後，患者急性呼吸窘迫症死亡率下降19%，相當於每5人多救1人；此外，抗藥性感染發生率也減少13％，營養達成率增加71％，整體院內ICU死亡率下降4.5%，達到醫病雙贏。

全台醫學中心的AI應用，不只這一例。台大醫院外科部利用AI技術結合VR虛實整合，打造「元宇宙手術模擬平台」，這項技術是用病患數百張電腦斷層圖像，建構3D數位孿生模型，精準還原病患體內的器官、腫瘤、血液和神經等分布情況，讓外科醫師能透過術前模擬、術中導航，完成高難度的精密手術。

台北榮總則研發「大腦退化預測技術」，用AI分析腦部MRI影像，找出思覺失調症、躁鬱症、重度憂鬱症患者的大腦病灶，針對關鍵腦區精準治療，突破精神疾病難以用客觀量化指標診斷的窘境。

除了在都會區大醫院應用，三軍總醫院也透過200萬筆心電圖資料，開發「心電圖AI判讀平台」，可於20秒內判讀50種急性、慢性疾病。院方將這套AI帶到偏鄉離島，協助小琉球、澎湖、馬祖等居民進行心臟疾病篩檢，找出高風險族群，鼓勵及早就醫，盼能解決健康不平等。

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