大學個申放榜錄取理工科 未來穩高薪？教授示警「這工作」消失中：外包到海外或AI取代

【文．胡肇芳 整理】

114學年度大學申請入學(個申二階)日前放榜，由於AI熱潮影響的緣故，醫學系報名人數略微下降，反觀資訊等AI相關學群的名額使用率為各學群之中最高，台大、成大、清大、陽明交大等頂大的電機系都滿招，資訊、資工系也都很熱門。 然而，隨著人工智慧(AI)技術快速發展與企業外包，美國加州大學柏克萊分校(UC Berkeley)電腦科學教授表示，科技業就業市場正面臨劇烈轉變，理科畢業生現在很難找到頂尖的工作，他示警，任何「需要實際操作鍵盤」的工作都有可能被外包到海外，或被AI取代。 不過，某些專業領域，如電腦科學與AI或資料科學，目前需求依然旺盛。

加州大學柏克萊分校(UC Berkeley)電腦科學教授歐布萊恩(James O’Brien)投稿外媒指出，他自2000年起就在柏克萊任教，見證科技就業市場的起伏。最近觀察到，近來理科畢業生進入職場的難度大幅增加。

歐布萊恩表示，多年來所教導、合作，或是來自其他學校的學生，通常在取得相關學位後，很容易就能找到工作。常見的情況是，剛畢業的學生會收到多個錄取通知，要在兩個優渥的選項中做決定。然而，現在情況變了。

理科畢業生進入職場難度大增

歐布萊恩表示，雖然市場仍有需求，有些人依然能找到工作，但這不再是整個產業的普遍現象。從柏克萊的角度來看，情況可能還算不錯，因為是頂尖學府之一，大多數學生仍然會拿到offer。

但現在，他們可能只拿到1個並非首選的offer，來自其他學校、名氣不如柏克萊的學生，處境更艱難，更可能完全拿不到offer。

歐布萊恩分析，任何「動手敲鍵盤」的職位，都面臨被海外外包或由AI取代的風險。此外，許多企業為了提升效率和降低成本，也正積極進行業務整合，這多重因素交織下，形成了一場「完美風暴」。

AI步步進逼，初級職缺大量減少

在科技領域，那些對能力要求不高的程式設計職位正在消失。以往需要團隊耗時數月才能完成的程式設計工作，現在靠AI幫助只需1至2名工程師就能達成。

歐布萊恩表示，現在的基層職位，更多是負責「看顧AI」，也就是確保AI做對事情，但隨著AI快速進化，這類工作的生命週期可能也有限。

目前，AI專精領域(如電腦科學與AI)和資料科學的需求依然旺盛，許多學生也意識到這一趨勢，積極朝這些方向發展。但歐布萊恩也擔憂，這種需求是否能持續下去，因為就業市場萎縮和加速變化已是不爭的事實。

學生們也已意識到就業市場正在改變，許多人開始考慮專攻AI或資料科學，希望能抓住這波轉變帶來的機會。

什麼行業薪水高人一等？

在台灣，過去幾年受疫情、AI熱潮、美國對等關稅衝擊，職場環境翻天覆地改變，今年畢業季即將進入職場的「變動系青年」，馬上要面臨5大變革，同時，對職場新鮮人來說，更優渥的待遇與挑戰可說同時出現。

據調查，2024統計新鮮人薪資中位數達3.6萬元，而2025年5月，歡迎畢業新鮮人的職缺數，達到52萬個，不論工作數或起薪，均創下歷史新高。

其中，受缺工潮衝擊的住宿餐飲服務業、批發零售業，持續向職場新鮮人招手，職缺數近10萬個，至於電子資訊、半導體、一般製造業，碰上對等關稅衝擊，對於新鮮人的招募力道，已低於過去高峰。

不過，從薪資水準來看，半導體業新鮮人薪資中位數達4萬3千元，仍是傲視各產業別。

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

少子化房子要賣給誰？這3種未來恐乏人問津…人口在減少，為何房價還能上漲？專家這樣說

星巴克「買一送一」本周有3天！星冰樂、那堤、星沁爽都有？哪些咖啡享優惠？飲品一次看…超商咖啡優惠總整理

從0張買到141張00878，均價不到20元...存股哥4年實測，退休生活提早15年：地獄開局到月領5萬股息的秘密

以色列人就是要奔回家鄉，而不是要逃離：「即使在戰火下，我們也要奔向家人、奔回祖國」！

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】