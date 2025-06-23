2400~5000元租金補貼可能沒了？租屋族日子難過：房東漲租、租金回不去…政院回應了

文．彭蕙珍

因應《財劃法》修正，內政部日前函文通知各縣市政府，明年中央擴大租金補貼經費將要求各地方政府自籌比例不等經費，引發各縣市政府不滿。不少租屋族也擔憂，若政府不提供租屋補助，日子會過得更辛苦。 行政院週四(6/19)強調，租金補貼政策不會改變，對民眾補貼的額度也不會減，會持續等待財劃法釋憲結果。 台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，租金補貼對租屋族而言是兩面刃，有不少房東會擔憂房客申請補貼，導致租賃狀況曝光，影響到房屋稅、地價稅及所得稅，因此實務上不少房東會以房客申請租金補貼為由，轉嫁稅負調漲房租。 住商機構企劃研究室執行總監徐佳馨表示，雖然政府提供補貼是美意，但因為租屋市場仍是需求大於供給，實務上確實有房東轉嫁的可能，對於租客而言負擔自然加重，同時因為通膨蠢動，也使得租金水漲船高。

國土管理署指出，地方制度法載明租金補貼等住宅業務，本來就屬於地方自治事項，租金補貼政策在110年前，已是中央與地方依照財力分級共同分擔總經費，以約中央75%、地方25%比例進行，目前作法有前例可循。

國土管理署表示，今年3月財劃法新法正式公告，地方政府在財劃法新法上路、自有財源提高之際，115年預算籌編應分擔租屋族照顧責任，編列足夠支持經費，和中央共同持續，協助租屋族群減輕居住負擔。

無租補 負擔更重

自從政府推出租補後，房租水漲船高，陳定中指出，跟所有消費物價一樣，房租漲上去後，調降的機會就不大了，因此若租金補貼受中央、地方喬不攏而喊卡，租屋族恐將面臨「無補助、高房租」的窘境，租賃負擔更沉重。

不過，目前中央地方就經費分攤比例還有待討論，一切仍在未定之天，租屋族還不需過度恐慌。

他分析，以非中低收入戶的一般租屋族來說，各縣市的租金補貼金額落在2400~5000元不等，其中，中央、地方各有一定比例的經費分攤，所以就算中央、地方喬不攏，租金補貼也不至於全面告吹，還有可能透過調降補助金額來因應，以期在財政負擔與苦民所苦之間取得平衡。

政院：新版財劃法釋憲，希望會有好結果

行政院發言人李慧芝週四主持行政院會後記者會時也表示，新版財劃法是在分配不均、事權也不公平的狀況下進行調整，中央政府施政將受到很大影響，因此政院已經在5月21日提出釋憲，希望有好的結果。

她也強調，中央租金補貼政策不會改變，將持續推動，且給予民眾額度也不會減少，也會持續等待財劃法釋憲結果，且內政部還在搜集各地方意見中，一切都尚未定案。

房地合一稅達千億 應照顧租屋族

徐佳馨表示，政府提供補貼實務上房東有轉嫁的可能，造成租金水漲船高。不過，政府也不應因噎廢食，一方面可以降低租屋族壓力，二方面可以藉此長期建立租屋資料庫，有助於政策觀察與滾動調整，對台灣租屋市場將有長期助益。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，租金補貼這幾年幫助不少租客，通常租房子的可能相對有資產的人弱勢，方向上還是給予租金補助，尤其去年房地合一稅收也高達千億元，希望可能照顧更多需要幫忙的租屋族群。

房東轉嫁稅賦 政府應有配套

中信房屋研展室副理莊思敏指出，政府推動租金補貼政策，用意在減輕無殼蝸牛族群的居住壓力，相當良善，然而從市場實際運作來看，部分房東為因應稅賦或其他成本考量，選擇調高租金，導致補貼效果被稀釋，甚至反向轉嫁給租客。

近期又傳出補貼經費出現問題，更凸顯政策永續性的挑戰。政府接下來應審慎思考，如何在財政可行的前提下，優化補貼機制及執行配套，避免美意被扭曲，讓資源真正落實於租屋族的生活之中。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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