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台積電若再破千元 承接好時機？ 算股達人：1趨勢不變 持3-4年2000元有機會

聯合新聞網／ 今周刊
台積電。路透
台積電。路透

文．周靖璞

台積電(2330)重返千元關卡、2025下半年景氣不明朗、關稅政策未決情況下，能否持續站穩千元大關？投資專家「算股達人」陳喬泓認為，台積電擁有強大基本面，再過三至四年EPS預估可突破100元，屆時股價有2000元想像空間。他建議下半年可觀察半導體相關供應鏈題材潛力股，並適當配置高殖利率防禦型內需股，在不確定景氣格局中追求穩健報酬。

台積電基本面穩健

3-4年有機會上2000元

台積電(2330)股東會於6/3舉辦，董事長魏哲家信心喊話「買台積電股票不會錯」，不過會後至6/6為止股東人數減少1.2萬人，從4月底開始計算更是減少了約10萬人，是否有獲利了結態勢？陳喬泓認為，台積電基本面強大毫無疑問，第一季EPS達13.94元、五月營收年增近四成，再次上攻千元是預期中表現，「不論關稅、匯率都不會影響台積電長期優勢，會造成台積電轉弱因素，大概只剩經濟衰退。」陳喬泓表示，短期修正大多屬於信心面、市場面顧慮，若股價再次跌破千元，反而是承接好時機。

陳喬泓指出，以台積電今年EPS預估在55-60元間，換算現在本益比仍不到20倍，屬於低估區間。以台積電每年淨利成長20%來看，再過三至四年EPS將可突破100元，以20倍本益比來算，股價上看2000元。「AI趨勢這幾年內不會改變，願意用三至四年時間換一倍報酬，就不必害怕短期震盪。」

下半年AI潛力股

點名兩檔供應鏈買點

陳喬泓分析，從2025年前五個月營收與第一季EPS表現來看，大多數獲利表現優異或股價創新高個股都與AI題材有關。他預期下半年第三季若期待加權指數繼續推升，AI相關供應鏈仍會是動能較強公司。他看好兩檔具成長性與估值優勢AI概念股：

🔹 川湖(2059)

高階伺服器導軌市佔率第一公司，具備技術、良率、議價能力優勢。能針對不同需求進行客製化。 今年前五個月營收年增88%，第一季EPS達26.35元。全年估算可賺90元，毛利率高達76%，比台積電的55%還令人驚艷。陳喬泓建議：「若股價回落2000元以下、本益比降至20倍以下，將是較佳進場點。」

🔹 貿聯-KY(3665)

主營連接器與電子零組件，具全球產能布局，高效能運算(HPC)與半導體設備已佔整體營收四成以上，法人看好未來毛利率將持續往上，預估全年EPS上看38元，相較去年成長五成，目標價最高900元。陳喬泓認為股價回到本益比18倍以下接盤，更具安全邊際。

陳喬泓進一步補充，觀察產業趨勢尋找相關題材成長股，選擇其中具定價能力與毛利率優勢的龍頭企業，是提高勝率的關鍵。

AI成長股配內需股

預防景氣拐點

針對下半年是否進入景氣拐點，陳喬泓表示目前除景氣燈號出現連續3顆黃紅燈 ，還沒有其他指標明顯反應此趨勢，聯準會降息時間也可能落在9月或更晚。關鍵在7月初中美關稅政策揭曉，若稅率高於預期，加上景氣燈號轉折出第一顆綠燈、黃藍燈，就是非常需要注意的警訊。

陳喬泓分享目前的持股配置，以AI成長股與內需防禦股各半，他認為今年的匯率風險較高，若非長期持有債券領息，目標是1、2年內的避險，購買債券很可能會被匯差吃掉報酬，他會選擇殖利率4%-5%、仍有營收成長性、內需為主個股，例如：寶雅(5904)、崇友(4506)，可在大盤短期內震盪時作為防禦型配置。

陳喬泓也提及散熱、機殼等半導體相關供應鏈題材個股，分享如何以PEG(本益成長比)評估進場價值，歡迎收聽本集《毛利小姐變有錢》https://lihi.cc/GrcnB

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本文授權自今周刊，原文見此

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