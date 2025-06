台灣的世界名聲非常好「馬克宏會面黃崇仁好幾次」 德國也因3件事看見Taiwan

【文.彭蕙珍】

半導體讓台灣受到全球矚目!台積電在德國設廠後,台灣在德國的地位大幅上升,駐德大使謝志偉表示,無論是戰略地位,或是供應鏈,到自由民主,都讓台灣在德國受到極大的尊敬。 駐法6年的大使吳志中觀察,隨著輝能科技(ProLogium)、鴻海赴法國投資後,法國和台灣的關係也有很大的進步,過去中國幾乎是歐洲最重要的戰略夥伴,現在法國將台灣視為非常重要的夥伴。 「台灣的形象,在世界各地真的非常好,現在正是時候做外交。我相信現在也越來越多年輕人,其實他們只要一出去都知道,真的比起來,台灣真的是非常棒。」

謝金河在《數字台灣》節目中邀請謝志偉及吳志中分享台灣與德國、法國的關係。他表示,德國國會於今年5月6日舉行新任聯邦總理投票,正式選出基民黨(CDU)主席梅爾茨(Friedrich Merz)擔任總理,他上台後對台灣的外交有更大的突破。

他指出,台積電赴德國設廠,讓德國明瞭台灣的自由民主,並對台積電在半導體的龍頭地位讚賞有加。

台灣和世界 是命運共同體

「在去年8月20號,當台灣在歐洲被2位政治龍頭大為讚賞的同一天,在萬里之外的台灣海峽,中國派出軍艦、戰機,騷擾威脅台灣,這就是台灣的處境。」

謝志偉強調,去年9月13號,德國軍艦比法國、英國、美國晚,但仍走了台灣海峽,「德國軍艦從韓國仁川下來,走到菲律賓,當時的國防部長用了3個理由說明,為什麼我們會走台灣海峽?」

「第1個The weather is good,天氣很好;第2個The road is short,路線很短;第3個很關鍵It's a part of international water,台灣海峽是國際水域之一。」

「從這3個點來看,台灣是德國、歐盟、尤其自由世界團體領域的一塊,也就是命運共同體。」

他表示,自2019年起,歐盟從布魯塞爾重新定位中國,過去將中國當作貿易的夥伴,同時也是競爭者、是體制的對抗者。歐洲將力量越來越放在體制對抗者,

「當你看到它不再只是做生意的夥伴的時候,你看到的是體制對抗者。不管是價值理念,或者是科技貿易往來,這個時候中國就往下降,台灣就往上升。」

從世衛大會看台灣實力 娘家有底氣

謝志偉第一次駐德是在阿扁時代,他於2005年5月5號星期五清晨約5、6點抵達德國,當時WHA(世界衛生大會)在日內瓦開會,國內有很多團體到德國遊說,希望他們支持我們。

「其中有一位醫師,他也是我們的老朋友,在2003年SARS時有醫院,因為中國以及世衛組織對我們的打壓,讓我們沒辦法即時獲得正確的訊息。那一年全球,主要是在亞洲、東南亞,800多個人死亡,其中每10個就有1個是台灣人,大約86、87個人。」

「那一位醫師朋友也是台灣民主的先覺,他跟對方談得老淚縱橫,我在旁邊看了也快要掉淚。但是,我必須講,對方的反應相當冷淡。」

20年後,從2022、2023、2024、2025,連續4年,有3次是德國不同政黨的健康部長、衛生部長支持台灣,「而且是把台灣這個名字講出來。」對比之下,就是白天跟夜色的差別。

他強調:「除了謝謝德國以外,我也必須要講,台灣本身的表現,讓我在那邊才能走路有風;娘家有底氣,我可以拿筷子到處夾。」

鴻海、輝能科技赴法國投資 台灣被法國重視

台灣和法國的關係近幾年來也有突破,謝金河指出,輝能科技到法國投資電池,「馬克宏經常見輝能老闆,力積電黃崇仁也去見過馬克宏好幾次」,「台灣跟法國的商務往來越頻繁,關係就更鞏固。」

吳志中表示,5月19號在賴清德總統第一年任期就宣布,鴻海要去法國投資先進封裝,這是賴總統很大的政績,「法國真的感到非常高興,我們非常引以為傲的半導體產業,其實有非常高的歐洲元素跟歐洲血液。」

他舉例,台積電最初是荷蘭飛利浦,台積電用的機器100%日是艾司摩爾,艾司摩爾使用很多技術是來自於德國。「製造過程到德國,前端就是艾司摩爾,後面的封裝,現在到法國(鴻海)。」

「這是台灣跟歐洲結合的非常重要的指標,如果我們在未來可以很成熟的完成雙方面合作,台灣和歐盟將是戰略性夥伴的關係。」

台灣人生活在天堂 讓世界佩服

「現在做外交是一個很快樂的事情。」吳志中說明,他進入外交部已經第10年了,「我到歐洲去,台灣就是一個好的形象,就是一個台灣傳奇,民主成功,又有Know how,就是有科技力量,很安全,食物又好吃,我們好像生活在天堂。」

「小英總統卸任之後第一個去法國,有個法國議員說,妳來做我們的總統好不好?代表民進黨政府在外國是一個多麼成功的一個例子。」

吳志中補充,台灣在世界的名聲真的非常好,「我們的傳奇是什麼?在有限的資源之下,可以如此成功,這常常讓世界佩服。」

「如同你小時候家裡沒錢,面對很多困難,後來成功了,這不正是世界佩服的一個對象嗎?我想我們台灣的形象,在世界正是如此。」

