台灣的世界名聲非常好「馬克宏會面黃崇仁好幾次」 德國也因3件事看見Taiwan

【文．彭蕙珍】

半導體讓台灣受到全球矚目！台積電在德國設廠後，台灣在德國的地位大幅上升，駐德大使謝志偉表示，無論是戰略地位，或是供應鏈，到自由民主，都讓台灣在德國受到極大的尊敬。 駐法6年的大使吳志中觀察，隨著輝能科技（ProLogium）、鴻海赴法國投資後，法國和台灣的關係也有很大的進步，過去中國幾乎是歐洲最重要的戰略夥伴，現在法國將台灣視為非常重要的夥伴。 「台灣的形象，在世界各地真的非常好，現在正是時候做外交。我相信現在也越來越多年輕人，其實他們只要一出去都知道，真的比起來，台灣真的是非常棒。」

謝金河在《數字台灣》節目中邀請謝志偉及吳志中分享台灣與德國、法國的關係。他表示，德國國會於今年5月6日舉行新任聯邦總理投票，正式選出基民黨（CDU）主席梅爾茨（Friedrich Merz）擔任總理，他上台後對台灣的外交有更大的突破。

他指出，台積電赴德國設廠，讓德國明瞭台灣的自由民主，並對台積電在半導體的龍頭地位讚賞有加。

台灣和世界 是命運共同體

「在去年8月20號，當台灣在歐洲被2位政治龍頭大為讚賞的同一天，在萬里之外的台灣海峽，中國派出軍艦、戰機，騷擾威脅台灣，這就是台灣的處境。」

謝志偉強調，去年9月13號，德國軍艦比法國、英國、美國晚，但仍走了台灣海峽，「德國軍艦從韓國仁川下來，走到菲律賓，當時的國防部長用了3個理由說明，為什麼我們會走台灣海峽？」

「第1個The weather is good，天氣很好；第2個The road is short，路線很短；第3個很關鍵It's a part of international water，台灣海峽是國際水域之一。」

「從這3個點來看，台灣是德國、歐盟、尤其自由世界團體領域的一塊，也就是命運共同體。」

他表示，自2019年起，歐盟從布魯塞爾重新定位中國，過去將中國當作貿易的夥伴，同時也是競爭者、是體制的對抗者。歐洲將力量越來越放在體制對抗者，

「當你看到它不再只是做生意的夥伴的時候，你看到的是體制對抗者。不管是價值理念，或者是科技貿易往來，這個時候中國就往下降，台灣就往上升。」

從世衛大會看台灣實力 娘家有底氣

謝志偉第一次駐德是在阿扁時代，他於2005年5月5號星期五清晨約5、6點抵達德國，當時WHA（世界衛生大會）在日內瓦開會，國內有很多團體到德國遊說，希望他們支持我們。

「其中有一位醫師，他也是我們的老朋友，在2003年SARS時有醫院，因為中國以及世衛組織對我們的打壓，讓我們沒辦法即時獲得正確的訊息。那一年全球，主要是在亞洲、東南亞，800多個人死亡，其中每10個就有1個是台灣人，大約86、87個人。」

「那一位醫師朋友也是台灣民主的先覺，他跟對方談得老淚縱橫，我在旁邊看了也快要掉淚。但是，我必須講，對方的反應相當冷淡。」

20年後，從2022、2023、2024、2025，連續4年，有3次是德國不同政黨的健康部長、衛生部長支持台灣，「而且是把台灣這個名字講出來。」對比之下，就是白天跟夜色的差別。

他強調：「除了謝謝德國以外，我也必須要講，台灣本身的表現，讓我在那邊才能走路有風；娘家有底氣，我可以拿筷子到處夾。」

鴻海、輝能科技赴法國投資 台灣被法國重視

台灣和法國的關係近幾年來也有突破，謝金河指出，輝能科技到法國投資電池，「馬克宏經常見輝能老闆，力積電黃崇仁也去見過馬克宏好幾次」，「台灣跟法國的商務往來越頻繁，關係就更鞏固。」

吳志中表示，5月19號在賴清德總統第一年任期就宣布，鴻海要去法國投資先進封裝，這是賴總統很大的政績，「法國真的感到非常高興，我們非常引以為傲的半導體產業，其實有非常高的歐洲元素跟歐洲血液。」

他舉例，台積電最初是荷蘭飛利浦，台積電用的機器100%日是艾司摩爾，艾司摩爾使用很多技術是來自於德國。「製造過程到德國，前端就是艾司摩爾，後面的封裝，現在到法國（鴻海）。」

「這是台灣跟歐洲結合的非常重要的指標，如果我們在未來可以很成熟的完成雙方面合作，台灣和歐盟將是戰略性夥伴的關係。」

台灣人生活在天堂 讓世界佩服

「現在做外交是一個很快樂的事情。」吳志中說明，他進入外交部已經第10年了，「我到歐洲去，台灣就是一個好的形象，就是一個台灣傳奇，民主成功，又有Know how，就是有科技力量，很安全，食物又好吃，我們好像生活在天堂。」

「小英總統卸任之後第一個去法國，有個法國議員說，妳來做我們的總統好不好？代表民進黨政府在外國是一個多麼成功的一個例子。」

吳志中補充，台灣在世界的名聲真的非常好，「我們的傳奇是什麼？在有限的資源之下，可以如此成功，這常常讓世界佩服。」

「如同你小時候家裡沒錢，面對很多困難，後來成功了，這不正是世界佩服的一個對象嗎？我想我們台灣的形象，在世界正是如此。」

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本文授權自今周刊，原文見此。

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