美中角力進入深水區 世界將重新洗牌！謝金河：川普築2高牆，威力不輸柏林圍牆倒塌

【文．謝金河】

世界的高牆正在築起。 很久未見的陶冬博士應今周刊邀請來台演講，他認為美中角力進入深水區，世界將重新洗牌⋯⋯這個觀點和我相差不多！ 我在這期財訊社論提到2025年會是世界巨變很重要的一年，威力會不下於1989年的柏林圍牆倒塌。36年前，世界推倒高牆，推土機把世界剷平。這次川普主導的世界是重新竪起高牆。

川普的第一面高牆是在美墨邊界築起高牆，防止墨西哥人進入美國，同時使全力杜絕來自各地的移民，最近在加州，洛杉磯的大規模抗爭示威，這是在對抗川普的反移民政策，不過，川普民調居高不下。

另一面高牆是關稅，這是川普全力推動的政策。在地球剷平，全球化的時代，各國都努力降低關稅，像RCEP，CPTPP，在WTO架構下，各國都努力尋求關稅同盟，努力朝著零關稅目標挺進。但川普揮起關稅大刀，這次看起來至少從10%起跳⋯⋯。

1990年代中國成為世界工廠，美國認為協助中國發展經濟，中國會成為自由民主的國家，這個期待在江澤民與胡錦濤的廿年，中國走的是極端資本主義體制，這也是中國經濟躍升最快速的年代。不過到了習近平的第二個任期，中國的改變完全變了調，川普的貿易戰從2018年3月開始。

中國挾國家資本，獎勵戰略性產業，進而形成價格殺戮，各國為了自保，只能祭起高關稅，從鋼鐵，汽車，石化產業開始，用關稅築起高牆的產業愈來愈多。

從移民的高牆，到產業的高牆，再到體制的高牆，中國，俄羅斯，北韓，到這次伊朗，體制高牆阻斷人民交流，衝擊的陰影愈來愈大，各國軍費支出愈來愈龐大，去年全球國防支出高達2.7兆美元，今年上看3兆美元，全世界的軍工企業股價大幅上漲，全球不安的因子也將更深植人心⋯⋯。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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