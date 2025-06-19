新青安透支未來3年買氣？預售「凍結」房價為何不跌？達人揭僵局3大破口

撰文‧數位內容部

根據信義房屋企業研究室最新數據揭露：全台預售揭露量僅3,338件，年減78%，創下疫情以來最冷清的「329檔期」。尤其六都重災區包括台中、台南、高雄，揭露量年跌幅都超過8成，新竹縣更慘，年跌88%，市場直接蒸發。 房產達人廖家成在臉書粉絲頁分享，現在買房像打殭屍，攻不破價、守不住心。「建商不開案、買方不出價，房市變成價格撐場、人氣退場」...全台預售市場冷到發抖。

廖家成表示，這不是價格跌，是連「要賣的人都不見了」。市場進入「有價無量」的極端狀態，掛著天價卻乏人問津。這時候進接待中心的，不是投資客、不是首購族，反而是外送員路過。

市場3大情緒讓房市陷僵局

1.買盤提前耗盡

新青安把未來幾年買方都用光了！政府政策強推新青安，反而像是「提前領完獎金」，讓本該未來兩三年會進場的人提早梭哈，現在市場只剩殘局。「現在買房主力35～45歲，還是那批人，新的買家沒進來，市場沒接棒的了。」

2.價格僵固如山

量殺光了，價還撐著！明明成交量暴跌、現場人潮清空，房價卻依舊高掛，「開價再加200萬，哪裡有跌？」有網友說得狠：「建商不怕沒成交，就怕價跌留記錄；價撐住，總有傻子會接。」有價無量，房市變成「賣方自High、買方棄權」。

3.市場信心潰散

買不起也貸不到，連幻想都沒了！限貸政策導致青年族群即使有意願，也無力承接，彷彿「兩手空空看房子，眼淚在眼眶打轉」。買不起的不只是房子，還包括未來：「1年少30萬小孩，10年少300萬人，要賣給誰？」

不是短期冷，是結構性失血

我們怎麼看這波預售凍結？這不是短期冷，是結構性流動性失血：

買方斷層： 政策借力使力太快，已消耗未來買氣

賣方撐價： 成本疊高、融資難降，建商寧可不開案也不降價

信心真空： 消費者被「有價無量」洗到麻木，觀望氣氛擴散

2025的房市，進入「彼此對望、不願讓步」的膠著期，這不是市場崩，而是信心慢性流失。

買氣不見了？房產後市3點預測

「不是沒需求，是買得起的才叫需求」廖家成觀察這波329檔期，就是最直接的「市場核對現實」：價沒跌，但買氣沒了；建案還在，但人潮不見了。接下來會發生什麼事？三種可能：

1. 撐久不賣，價格重新洗牌（壓力大的建商會先開槍）

2. 民眾信心崩盤，量價同步凍結（房市「陰跌期」到來）

3. 政策大風吹，推出新一波補貼or寬限貸（繼續借政策撐命）

市場不是不熱，而是被撐住的價，正一點一滴耗掉買方的力。

本文授權自今周刊，原文見此。

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